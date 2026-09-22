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V tento den se uzavřou v Česku všechny obchody. Firmy radí, aby si lidé nakoupili do zásoby

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Češi, kteří si chtějí v pondělí 28. září vyrazit na větší nákup, by s ním měli počkat na jiný den. Na Den české státnosti musí podle zákona zůstat zavřené maloobchodní prodejny s prodejní plochou přesahující 200 metrů čtverečních. Omezení se však nevztahuje na všechny obchody.
Na státní svátek 28. září velké obchody zavřou. Zákaz se týká i výdeje některých objednávek.

Na státní svátek 28. září velké obchody zavřou. Zákaz se týká i výdeje některých objednávek.

Zdroj: generováno
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Byznys trendy

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