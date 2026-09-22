V tento den se uzavřou v Česku všechny obchody. Firmy radí, aby si lidé nakoupili do zásoby

Zákaz prodeje se v pondělí 28. září 2026 vztahuje na maloobchodní prodejny s prodejní plochou větší než 200 metrů čtverečních. V praxi tak musí s omezením počítat především velké supermarkety, hypermarkety a další rozsáhlejší prodejny, pokud nespadají mezi zákonné výjimky. Česká obchodní inspekce před státním svátkem potvrdila, že pravidla vycházející ze zákona č. 223/2016 Sb. zůstávají pro letošní Den české státnosti v platnosti.
Stejný režim se během roku uplatňuje také 1. ledna, na Velikonoční pondělí, 8. května, 28. října a 25. a 26. prosince. Zvláštní pravidlo platí na Štědrý den, kdy je v dotčených prodejnách zakázán prodej od 12 hodin do půlnoci. Omezení se vztahuje na samotný prodej zboží a podle spotřebitelského průvodce ČOI také na výdej dříve objednaného zboží z internetového obchodu, pokud probíhá v provozovně, na kterou se zákaz vztahuje.
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Menší prodejny mohou zůstat otevřené
Zákon naopak umožňuje otevřít obchodům, jejichž prodejní plocha nepřesahuje 200 metrů čtverečních. Nakoupit lze rovněž na čerpacích stanicích, v lékárnách nebo v prodejnách umístěných ve zdravotnických zařízeních. Výjimku mají také obchody na letištích, železničních stanicích a autobusových nádražích, tedy v místech se zvýšenou koncentrací cestujících. U menších obchodů přitom zákon otevření pouze umožňuje, konkrétní provozovatel se může rozhodnout, že během svátku neotevře.
Specifické pravidlo platí pro zastavárny, provozovny obchodující s použitým zbožím a zařízení určená ke sběru a výkupu odpadů. U nich se zákaz prodejní nebo výkupní činnosti během vybraných svátků uplatňuje bez ohledu na velikost provozovny. Rozloha pod hranicí 200 metrů čtverečních je tedy v jejich případě z tohoto pohledu nerozhodná.
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Rozhoduje skutečná prodejní plocha
Při posuzování hranice 200 metrů čtverečních se nezapočítává pouze prostor mezi regály, ve kterém se pohybují zákazníci. Do prodejní plochy patří také zkušební kabinky, místa zabraná prodejními pulty a výklady i prostor za pultem, který při prodeji využívá personál.
Provozovatelé, kteří zákaz poruší, se vystavují sankci. Za přestupek lze podle současného znění zákona uložit pokutu až jeden milion korun, při opakovaném porušení může dosáhnout až pěti milionů korun. Dodržování pravidel kontroluje Česká obchodní inspekce.
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