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V těchto znameních se rodí nejinteligentnější děti. Potvrzují to i odborníci

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Rodiče odjakživa hledají vzorce, podle nichž by dokázali rozpoznat nadání svých dětí. Populární astrologické přehledy tvrdí, že nejinteligentnější potomci se rodí právě ve dvou konkrétních znameních zvěrokruhu.
V těchto znameních se rodí nejinteligentnější děti. Potvrzují to i odborníci

V těchto znameních se rodí nejinteligentnější děti. Potvrzují to i odborníci

Zdroj: Shutterstock
Doba čtení 4 min

Článek byl publikován 14.10.2026 03:30

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Tento článek byl publikován ze zdrojů FAJNTIP.cz

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