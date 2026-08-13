Centrum.cz
InternetFirmyReceptySlovníky
Reklama
2 min

V tajemném newyorském hotelu Grace Kellyové, kam se dobývali muži, dodnes nebyla objasněna vražda

Přidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Sdílet
Dennívýzva
0
Hotel Barbizon se stal historickým místem ne pro svou novogotickou architekturu nebo věžovité průčelí, ale pro vlivné obyvatele, kteří zde našli bydliště po celé 20. století. Na rohu Lexington Avenue a 63. ulice se 23patrový rezidenční hotel stal cílem každé dobře situované ženy v New Yorku.
V tajemném newyorském hotelu Grace Kellyové, kam se dobývali muži, dodnes nebyla objasněna vražda

V tajemném newyorském hotelu Grace Kellyové, kam se dobývali muži, dodnes nebyla objasněna vražda

Zdroj: Prachaya Roekdeethaweesab / Shutterstock
Reklama
Další články z NESPECHEJ.cz
„Já a moje brzda jsme v limbu“: Kde se vzalo toto slovní spojení a jak se do něj snadno dostat
„Já a moje brzda jsme v limbu“: Kde se vzalo toto slovní spojení a jak se do něj snadno dostat
Al Capone si dal od zločineckého života přestávku a stal se účetním ve stavební firmě. Proč se tak stalo a co bylo dál?
Al Capone si dal od zločineckého života přestávku a stal se účetním ve stavební firmě. Proč se tak stalo a co bylo dál?

Mafiánský boss Al Capone byl brutalitou a násilím pověstný již od dob svého dospívání. Tuto špatnou cestu...

Marie Curie: Zajímavosti o vědkyni, která již navždy změnila svět vědy
Marie Curie: Zajímavosti o vědkyni, která již navždy změnila svět vědy

Marie Curie Sklodowská, rozená Maria Salomela Sklodowká, je snad nejznámější vědkyní všech dob, a to díky...

Neuvěřitelná smrt Roalda Amundsena. Ztroskotání, které nemohl přežít
Neuvěřitelná smrt Roalda Amundsena. Ztroskotání, které nemohl přežít

Mnoho mužů – polárních badatelů a průzkumníků – našlo na svých expedicích smrt, a to většinou v...

Nejznámější siamská dvojčata historie i současnosti: Většina z nich musela celý život zůstat v jednom těle
Nejznámější siamská dvojčata historie i současnosti: Většina z nich musela celý život zůstat v jednom těle

Siamská dvojčata se rodí již od nepaměti. Vůbec první zmínka dokonce pochází již z 10. století. My vám nyní...

Tento článek byl publikován ze zdrojů NESPECHEJ.cz

NESPECHEJ.cz - web pro volné chvíle

Všechny články tohoto autora →
NESPECHEJ.cz
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Doporučujeme
Právě u nás vyšlo
Zobrazit více
Reklama
Reklama
Pro partnery
O nás
Volná místa
Všeobecné podmínky
Cookies
Nastavení soukromí
Ochrana osobních údajů
Zpracování osobních údajů
Nápověda
Centrum.czIAtlas.czIVolny.cz1999 – 2026 © Economia, a.s.