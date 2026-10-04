V šuplících Čechů leží miliony telefonů a jejich cena padá. Za iPhone 13 Pro Max vyplatí výkup u operátorů až 10 800 Kč

Odhad, že v českých domácnostech leží 12 milionů nepoužívaných telefonů, uvádějí nezávisle na sobě neziskový projekt Remobil a spolek Ukliďme Česko. Ke stejnému číslu došly dvě organizace, takže jde o podložený odhad a dá se s ním počítat. Tisícikorunové částky se ovšem týkají jen části té zásoby, hlavně novějších a zachovalých iPhonů. Ceník výkupní platformy Cashtec oceňuje základní iPhone 13 nejvýš na 7 400 Kč, starší iPhone X už jen na 2 100 Kč.
Během dvou dnů po představení nových iPhonů může starý model ztratit až 15 %
Výkupní cena telefonu klesá s každým měsícem, který uplyne od premiéry modelu, a výraznější pokles může přijít na podzim. Apple nové iPhony tradičně představuje v září. Podle dat amerického tržiště s použitou elektronikou Swappa mohou ceny starších modelů klesnout o 9 až 15 %, a to už během 24 až 48 hodin po oznámení novinky.
U iPhonu 13 Pro Max, za který Cashtec nyní nabízí nejvýš 10 800 Kč, by patnáctiprocentní propad znamenal o 1 620 Kč méně. Swappa měří americký trh a pro český výkup podobná data nikdo nezveřejňuje, takže výpočet ukazuje jen řád, kolik může zářijové oznámení stát. Po zahájení prodeje nové generace může být pokles ještě hlubší. Studie SellCell, kterou citoval server MacRumors, zaznamenala zlevnění u 75 % sledovaných modelů v období mezi oznámením novinky a jejím uvedením do prodeje.
Pět pracovních dní na přenos dat: čím se liší výkup T-Mobilu, O2 a Vodafonu
Všichni tři velcí operátoři vykupují přes ekosystém Mobil Pohotovost / Cashtec, a základní částka za konkrétní model v konkrétním stavu proto u nich bývá podobná. Operátora tedy dává smysl vybírat podle postupu a bonusů. T-Mobile vykupuje na prodejnách a cenu starého telefonu rovnou odečte z ceny nového. Zákazník pak má pět pracovních dní na přenos dat, než starý přístroj odevzdá, takže mezitím nezůstane bez funkčního mobilu. Ke každému výkupu s tarifem T-Mobile aktuálně přidává 1 000 Kč.
O2 vykupuje online přes portál O2 Výkup, který provozuje Cashtec, a peníze posílá na účet do 48 hodin od přijetí zařízení. Vedle toho nabízí samostatný Eco Bonus až 500 Kč za odevzdání jakéhokoli telefonu, pokud si zákazník zároveň kupuje nový přístroj. Vodafone má program RE-START na stejné platformě a peníze vyplácí na účet až po kontrole zařízení.
Při porovnávání nabídek je proto potřeba rozlišovat tři položky: výkupní cenu samotného telefonu, bonus, který operátor k výkupu přidá, a recyklační slevu na nový přístroj. Tisícikoruna od T-Mobilu je vázaná na tarif, pětistovka od O2 na nákup nového telefonu.
Zapomenutý účet Google udělá z prodaného telefonu kus, který nikdo neaktivuje
Konečnou částku určuje stáří, značka a model telefonu, jeho technický i vizuální stav a příslušenství, které k němu odevzdáte. T-Mobile v obchodních podmínkách výslovně uvádí, že chybějící krabička nebo kabel může cenu snížit. Telefony, které nejdou zapnout nebo mají podstatné vady, z výkupu vyřazuje. Vodafone poškozené a rozbité kusy převezme, zaplatí za ně ale jen symbolickou částku, případně je pošle k recyklaci.
U iPhonu začněte zálohou dat. Potom se odhlaste z iCloudu a App Storu, vypněte funkci Najít iPhone a teprve na konci smažte obsah a nastavení.
U Androidu záleží na pořadí ještě víc. Nejdřív v nastavení telefonu odeberte účet Google a až potom spusťte tovární reset. Když účet zůstane v telefonu i po resetu, může zůstat aktivní ochrana FRP a nový uživatel přístroj neaktivuje. Na obou platformách pak vyjměte SIM kartu, deaktivujte eSIM a odeberte všechny přihlášené účty.
Kolik vykoupených telefonů se vrací do oběhu jako plně funkční
Kolik dostanete za stejný model ve stejném stavu u operátora a kolik na Bazoši, veřejně nikdo systematicky nesleduje. Soukromý prodej může vynést víc, protože v něm chybí prostředník s marží. Výkup u operátora zase znamená rychlost, žádné smlouvání, jistou platbu a menší riziko podvodu. O2 na svém blogu argumentuje tím, že se prodávající vyhne „podezřelým kupcům na online bazarech“. Rozdíl mezi oběma cestami si tak musí každý zjistit sám: vyhledat výkupní cenu u operátora a porovnat ji s cenami, za které se stejný model skutečně prodává na bazaru.
Cashtec uvádí, že víc než 95 % vykoupených zařízení vrací do oběhu jako plně funkční přístroje. Telefony, které už opravit nejde, končí v řízené recyklaci. Staré mobily obsahují mimo jiné olovo, kadmium a bromované zpomalovače hoření, které do běžného odpadu nepatří.
Samotné výkupní programy operátorů běží průběžně, časově omezené jsou bonusy. O2 Eco Bonus platí od 27. ledna 2026 do 31. prosince 2026, pokud ho operátor neukončí dřív. T-Mobile u svého tisícikorunového příplatku datum konce neuvádí.