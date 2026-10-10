V sobotu v 10:15 zatají celé Česko dech: Prima MAX nasazuje nejlepší dobrodružný nářez filmové historie

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Je sobotní dopoledne a vy máte konečně čas jen pro sebe. Žádné povinnosti, žádný spěch. Ideální chvíle ponořit se do příběhu, který vás vtáhne a nepustí až do poslední minuty. Představte si western s rozpočtem přes dva miliony dolarů, kde sedm charismatických mužů čelí přesile banditů v mexické poušti. Kde každý výstřel má váhu a každý pohled skrývá minulost plnou ran.
Žánr, který definoval celou éru dobrodružného filmu. Herecké výkony, které odstartovaly kariéry legend. A hudba, která se vám zaryje do paměti navždy.
Jenže tohle mistrovské dílo málem skončilo jako zapomenutý propadák. A co se dělo za kamerou? To byl teprve skutečný western.
Prach, zoufalství a sedm mužů bez budoucnosti
Mexická vesnice sužovaná každoroční návštěvou nemilosrdného bandity Calvery a jeho bandy. Rolníci žijící ve strachu, kteří přicházejí o plody své dřiny. Zoufalství, které je dožene k riskantnímu plánu.
Najdou tajemného pistolníka Chrise, který kolem sebe shromáždí dalších šest mužů. Osamělí jezdci, každý mistr své zbraně, každý s vlastními démony. Sedm cizinců, kteří nemají co ztratit, se vydává vstříc bitvě, kde hranice mezi hrdinstvím a smrtí splývá v prachu blížícího se souboje.
Tímto legendárním snímkem je Sedm statečných z roku 1960. Režisér John Sturges stvořil dílo, které navždy změnilo tvář westernu. V hlavních rolích zářili Yul Brynner jako vůdce Chris a Steve McQueen jako Vin. Dále Robert Vaughn, James Coburn, Charles Bronson, Brad Dexter, Horst Buchholz a nezapomenutelný Eli Wallach jako banditský vůdce Calvera.
Válka klobouků: Když ego zastínilo kameru
Natáčení v mexické poušti bylo extrémní zkouškou. Největší drama se ale odehrávalo mezi Brynnerem a McQueenem. Brynner, zkušená hvězda s obřím egem, se neustále snažil strhnout pozornost diváků na sebe.
Sundával si klobouk, chrastil nábojnicemi, nakláněl se z koně – cokoliv, aby zastínil kolegu. McQueen z toho šílel. Nakonec najal osobního asistenta, jehož jedinou náplní práce bylo počítat, kolikrát se Brynner během jeho monologů dotkne klobouku.
Absurdní? Rozhodně. Ale McQueen byl od začátku dravec, který si roli vybojoval neuvěřitelnou drzostí. Smlouva na seriál Wanted: Dead or Alive mu natáčení neumožňovala. Herec to vyřešil geniálně – záměrně naboural auto a během nahlášené pracovní neschopnosti tajně odjel do Mexika.
Od samurajů k pistolníkům: Kurosawův dárek
Film je remakem japonských Sedmi samurajů Akiry Kurosawy z roku 1954. Vztah mezi tvůrci byl plný respektu. Kurosawa byl americkou verzí natolik nadšený, že Sturgesovi poslal jako dar ceremoniální samurajský meč katanu.
Filmový historik Lawrence Knapp potvrzuje fascinující kruh inspirace: „Kurosawův snímek byl sám ovlivněn westerny Johna Forda. Sturges pak vrátil poctu zpět žánru, který Kurosawu inspiroval.“ Výsledek? Dílo, které odstartovalo kariéry McQueena, Coburna i Bronsona a definovalo moderní akční film.
Americký propadák, evropský triumf
Mýtus tvrdí, že film byl okamžitým hitem. Pravda je krutější. Při premiéře v USA v roce 1960 byl komerčním propadákem. Studio ho považovalo za finanční neúspěch.
Zachránila ho Evropa a Sovětský svaz, kde se stal kultem. Teprve pozdější obnovené premiéry přinesly zisk. Dnes má na ČSFD hodnocení 90 % a na IMDb 7,7/10. Diváci ho milují dodnes.
Další spor se týká autorství scénáře. Oficiální kredit má William Roberts, ale skutečným autorem byl Walter Newman. Ten se kvůli stávce odmítl účastnit natáčení v Mexiku. Sturges najal Robertse na drobné úpravy na place. Roberts si pak vybojoval výhradní kredit, což Newmana rozzuřilo natolik, že nechal své jméno z filmu odstranit.
Ekonomika klasického Hollywoodu
Původní rozpočet v roce 1960 činil 2 000 000 USD. V přepočtu na dnešní ceny by to bylo přibližně 21 000 000 USD. Pro srovnání: remake z roku 2016 stál 90 000 000 USD.
Klasický Hollywood dokázal s omezenými prostředky vytvořit vizuální dokonalost, která nestárne. Moderní produkce často utopí peníze v efektech, ale zapomene na příběh a postavy.
Zdroj: youtube.com
Dokonalost, která přežila generace
Jeden z diváků to shrnul dokonale: „Brilantní po každé stránce. Scénář, hudba, herecké výkony – všech sedm je skvělých a Eli Wallach jako Calvera ještě lepší. Akční scény, hlášky – prostě dokonalost. Pravděpodobně nejlepší americký western vůbec.“
Sedm statečných vysílá Prima MAX v sobotu 10. května 2025 od 10:15 do 12:55. Připravte si popcorn, vypněte telefon a nechte se vtáhnout do příběhu, který definoval celý žánr. A řekněte nám: Který z sedmi statečných je váš favorit?
Zdroje článku: Wikipedie, csfd.cz, fajntip.cz
Autor článku: Jakub Stránský