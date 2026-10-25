V sobotu jsem vyzkoušela tyto mramorované brownies a v neděli jsem dělala další várku – výborné, snadné a do 15 minut v troubě

Když pozvete přátele na kávu, chcete je pohostit něčím, co je překvapí už na první pohled. Tentokrát můžete místo obvyklé bábovky připravit mramorové brownies se smetanovým krémem. Tmavé čokoládové těsto se světlými vlnami na řezu vypadá jako z cukrárny, přitom dezert zvládnete upéct i doma. Každý čtvereček ukrývá spojení hutné čokoládové chuti a jemného krému, který ji příjemně zjemňuje. A právě takové pohoštění se hodí k dlouhému povídání u kávy, kdy si hosté nenápadně přijdou přidat ještě jeden kousek.
Brownies se proslavily v americké cukrářské tradici a od běžných čokoládových moučníků se liší především svou hutnější strukturou. Nemají být nadýchané jako piškot, ale vláčné, s výraznou chutí čokolády a měkkým středem. Existuje mnoho podob tohoto dezertu, od jednoduchých čokoládových čtverečků až po varianty s ořechy nebo krémovou vrstvou. Právě poslední možnost dává brownies nový rozměr a nabízí zajímavý kontrast chutí i barev.
Světlý krém dodává čokoládovému základu jemnější, lehce nakyslý tón, díky kterému dezert nepůsobí chuťově jednotvárně. Mramorový vzor navíc vzniká nepravidelným propojením obou vrstev, takže každý řez vypadá trochu jinak. Není potřeba žádné složité zdobení ani cukrářské zkušenosti. Právě jednoduchost a přirozeně dekorativní vzhled dělají z tohoto moučníku zajímavou volbu pro chvíle, kdy chcete nabídnout něco domácího, ale přitom trochu neobvyklého.
Brownies si můžete připravit den předem a po vychladnutí uložit do lednice, kde krémová vrstva dobře ztuhne. Před podáváním je nechte chvíli při pokojové teplotě, aby čokoláda naplno rozvinula svou chuť. Pokud chcete dezert obměnit, přidejte do těsta nasekané vlašské ořechy nebo ho při servírování doplňte čerstvými malinami, jejichž ovocná kyselost se s čokoládou krásně doplňuje. Pak už stačí nakrájet brownies na malé čtverečky, připravit kávu a pozvat všechny ke stolu.
Troubu předehřejte na 180 °C při horním a dolním ohřevu. Menší čtvercovou formu vyložte pečicím papírem tak, aby papír přesahoval přes okraje a hotový moučník se dal snadno vyjmout. Hořkou čokoládu nalámejte na kousky a spolu s máslem ji rozpusťte ve vodní lázni.
Do rozpuštěné čokoládové směsi vmíchejte hnědý cukr a vanilkový cukr. Nechte ji krátce zchladnout a poté postupně zašlehejte 2 vejce. V samostatné misce promíchejte hladkou mouku, kakao a sůl a suchou směs zapracujte do čokoládového základu.
V další misce vyšlehejte smetanový sýr s vejcem, bílým cukrem a druhým sáčkem vanilkového cukru. Míchejte, dokud nevznikne hladký krém bez hrudek. Pokud je sýr příliš studený, může se hůře spojovat, proto je lepší nechat ho předem chvíli při pokojové teplotě.
Většinu čokoládového těsta rozetřete do připravené formy a povrch uhlaďte. Navrch rovnoměrně rozetřete smetanový krém a zbylé čokoládové těsto na něj rozdělte po menších lžičkách. Špejlí nebo špičkou nože obě vrstvy několika tahy lehce propojte, aby vznikl nepravidelný mramorový vzor.
Formu vložte do předehřáté trouby a pečte přibližně 35 minut. Povrch by měl být zpevněný, ale střed může zůstat mírně vláčný, protože při chladnutí ještě zpevní. Pokud se těsto na špejli lepí v podobě tekuté směsi, dopřejte mu ještě několik minut pečení.
Hotové brownies nechte ve formě alespoň 15 minut chladnout a poté je opatrně vyjměte pomocí přesahujícího pečicího papíru. Před krájením je nechte úplně vychladnout, aby se krémová vrstva nerozmazávala a řezy držely tvar. Nakrájejte na 9 čtverců a podávejte ke kávě nebo čaji.
Zdroj: VařímeDobroty.cz
Autor: Ivana Masiarová