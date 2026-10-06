V Show Jana Krause se bude řešit moderátorův odpor ke školním lavicím a Krajčův odhalený hrudník a kabelka

Show Jana Krause, FOTO: FTV Prima/Marian Lukeš, distr. FTV Prima Show Jana Krause, FOTO: FTV Prima/Marian Lukeš, distr. FTV Prima Show Jana Krause, FOTO: FTV Prima/Marian Lukeš, distr. FTV Prima Show Jana Krause, FOTO: FTV Prima/Marian Lukeš, distr. FTV Prima Show Jana Krause, FOTO: FTV Prima/Marian Lukeš, distr. FTV Prima Show Jana Krause, FOTO: FTV Prima/Marian Lukeš, distr. FTV Prima Show Jana Krause, FOTO: FTV Prima/Marian Lukeš, distr. FTV Prima Show Jana Krause, FOTO: FTV Prima/Marian Lukeš, distr. FTV Prima Show Jana Krause, FOTO: FTV Prima/Marian Lukeš, distr. FTV Prima
Úterní večer na obrazovkách televize Prima bude opět patřit Janu Krausovi a jeho hostům. Do oblíbené Show Jana Krause tentokrát dorazí frontman skupiny Kryštof Richard Krajčo, slovenská herečka Zuzana Mauréry a světoznámá výtvarnice Míla Fürstová. Známý moderátor hned v úvodu překvapí diváky nečekaným přiznáním o svých školních letech. Odpor ke školním lavicím
Jan Kraus otevře další díl svého pořadu osobní vzpomínkou na dětská léta. Otevřeně přizná, že školu kdysi doslova nenáviděl. Během vyučování prý pravidelně sledoval dění za oknem a netrpělivě vyhlížel konec hodin. Téma vzdělávání ho zaujalo i v současném tisku, kde narazil na zprávu o nekompetentním řediteli a následné reakci rodičů.
Kabelka a odhalená hruď
Úvodní část pořadu bude patřit Richardu Krajčovi. Zpěvák na uvítací dotaz odpoví, že se má skvěle. „To je nejhorší odpověď, jakou můžete dát,“ zareaguje okamžitě moderátor v pořadu Show Jana Krause. Debata se rychle stočí k módnímu stylu hudebníka. Rozebírat se bude jeho nedávná volba tyrkysového obleku a kabelky na udílení hudebních cen Slavík.
Zpěvák chtěl podle svých slov lidem udělat radost, situace ovšem dopadla trochu jinak. Hostitel nezapomene okomentovat ani jeho hluboké výstřihy a vyjádří obavu o zdraví jeho dýchacích cest. Hudebník svůj odvážný styl vysvětlí tím, že do společnosti vyráží spíše zřídka a klasická móda ho nebaví. Řeč přijde i na chystaný velký koncert k hudebníkovým blížícím se padesátinám.
Typologie mužů a vánoční turné
Na proslulou pohovku dorazí také herečka Zuzana Mauréry. Uvítání umělkyně se ponese ve velmi přátelském duchu. Moderátor ocení její původní studium výpočetní techniky, které jí dává praktický základ mimo umělecký svět. Během rozhovoru dojde na hereččinu specifickou typologii mužů.
V minulosti pány dělila na košilaté vlasáče a holohlavé tričkaře s preferencí takzvaného francouzského typu. Dnes už toto rozdělení nepoužívá. Herečka se momentálně připravuje na svou úplně první šňůru vánočních koncertů. Na jevišti ji doprovodí hned čtyřicet dalších účinkujících, což hostitel s úsměvem označí za bitvu s hledištěm.
Oběd s panovnicí
Závěr večera bude vyhrazen výtvarnici Míle Fürstové. Uznávaná tvůrkyně se do televizního studia vrací po delší odmlce. Její předchozí návštěva proběhla těsně před porodem. Hostiteli dokonce s úsměvem připomene, že jí tehdy celý proces nastartoval. Autorka přebalu pro kapelu Coldplay momentálně chystá velkou výstavu v pražském Obecním domě.
Míla Fürstová se podělí o zážitek ze společného oběda s britskou královnou. K tomuto setkání došlo díky zahraniční škole, která nabídla panovnici několik jejích grafických děl. Dárek v podobě umělecké grafiky si odnese také samotný hostitel. Obraz mu udělá velkou radost a prohlásí, že s dílem uznávané výtvarnice právě zakládá svou novou sbírku.
Premiérový díl Show Jana Krause můžete zhlédnout na
Primě v úterý 6. října a již nyní na prima+. Zdroj informací: autorské zpracování redakce Vtelce.cz na základě veřejně dostupných informací z médií ( zeny.iprima).