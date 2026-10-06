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V Show Jana Krause se bude řešit moderátorův odpor ke školním lavicím a Krajčův odhalený hrudník a kabelka

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Show Jana Krause přivítá hudebníka Richarda Krajča, herečku Zuzanu Mauréry a výtvarnici Mílu Fürstovou. Řeč přijde na odvážnou módu i setkání s panovnicí.
Show Jana Krause

Show Jana Krause

Zdroj: FOTO:FTV Prima/Marian Lukeš, distr. FTV Prima
Doba čtení 3 min

Článek byl publikován 06.10.2026 06:58

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Tento článek byl publikován ze zdrojů V Telce

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