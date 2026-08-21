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V sedmdesátkách je měl na nočním stolku každý Čechoslovák. Komu zůstal pár, dostane dnes od sběratelů 10 000 Kč

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Možná jste ji jako děti vídali na nočním stolku u babičky, nebo se na ni desítky let prášilo na staré chalupě. Nenápadné svítidlo z dob hluboké normalizace, které tehdy mnozí považovali za běžnou součást domácnosti, dnes vyvolává mezi sběrateli doslova šílenství. Pokud doma v krabici na půdě objevíte zachovalý pár těchto designových skvostů ze 70. let, můžete si přijít na nečekaných deset tisíc korun. Přitom ještě před patnácti lety byste za ně v bazaru dostali sotva na kávu.
V sedmdesátkách je měl na nočním stolku každý Čechoslovák. Komu zůstal pár, dostane dnes od sběratelů 10 000 Kč

V sedmdesátkách je měl na nočním stolku každý Čechoslovák. Komu zůstal pár, dostane dnes od sběratelů 10 000 Kč

Zdroj: Shutterstock
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Tento článek byl publikován ze zdrojů NESPECHEJ.cz

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