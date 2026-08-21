V sedmdesátkách je měl na nočním stolku každý Čechoslovák. Komu zůstal pár, dostane dnes od sběratelů 10 000 Kč

Když šachová figura rozsvítila tisíce československých domácností
Řeč je o legendární stolní lampě Střelec, která je součástí ikonické série inspirované šachovými figurami. Tento elegantní objekt z ručně foukaného třívrstvého opálového skla okamžitě upoutá pozornost svým ladným, organickým tvarem připomínajícím siluetu šachového střelce. Vyráběl se nejen v čistě mléčné bílé barvě, ale také v sytých, hřejivých odstínech oranžové, žluté či červené.
Když se lampa rozsvítí, promění se v úchvatnou světelnou plastiku, která dokáže zútulnit jakýkoli prostor. Kdo by si nepamatoval, jak podobné svítidlo hřálo babiččinu ložnici nebo zdobilo rodinnou chalupu? Přestože si mnoho lidí dodnes myslí, že tato lampa zdobila každou druhou domácnost v socialistickém Československu, pravda je mnohem exkluzivnější. Ve skutečnosti šlo o luxusní zboží, které se objevovalo spíše v interiérech filmových hrdinů nebo v bohatších rodinách.
Geniální nápad z Valašska, který dobyl Skandinávii
Za tímto nadčasovým designem stojí umělec Ivan Jakeš, sochař, malíř a průmyslový výtvarník z Velkých Karlovic. Návrh lampy spatřil světlo světa v září roku 1970 a o rok později již národní podnik Osvětlovací sklo ve Valašském Meziříčí zahájil sériovou výrobu. Jakešova vize byla jednoduchá, ale geniální – přenést vznešenost šachové hry do užitého umění.
Výsledkem byla ucelená série figur, kde kromě Střelce zářil také Pěšák, Věž či Dáma. Tyto lampy však nebyly určeny pro masový domácí trh. Jejich hlavním posláním byl export do Skandinávie, zejména do Švédska, kde slavily obrovský úspěch. Menší verze lampy dokonce v roce 1972 zazářila na prestižním veletrhu ve švédském Göteborgu, a potvrdila tak světovou úroveň československého sklářství.
Kolik dnes stojí a kde ji prodat
Zatímco po sametové revoluci a na začátku nového tisíciletí končily tyto lampy často zapomenuté v krabicích na půdách nebo se prodávaly v bazarech za symbolických pár korun, dnes je situace zcela jiná. V roce 2026 se cena za jedinou samostatnou lampu Střelec pohybuje od 3 000 do 8 900 Kč podle stavu. Pokud však vlastníte kompletní a nepoškozený pár, sběratelé na aukčních portálech neváhají okamžitě zaplatit částku kolem 10 000 Kč.
Pokud takový kousek doma objevíte, nejlepším místem pro prodej jsou specializované aukční domy nebo portál Aukro, kde o ně svádějí boj desítky zájemců. Než se ale rozhodnete pro prodej, zkuste lampu nejprve rozsvítit – možná zjistíte, že její hřejivé světlo dodá vašemu obývacímu pokoji kouzlo, které si raději necháte pro sebe.
Máte doma na půdě nebo u rodičů také nějaký zapomenutý designový klenot z dob socialismu? Možná právě teď sedíte na malém jmění, aniž byste o tom věděli. Pro sběratele je totiž lampa Střelec skutečným svatým grálem československého designu.
Zdroje článku: aukro.cz, nanovo.cz, nespechej.cz
Autor článku: Barbora Jelínková