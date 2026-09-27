Centrum.cz
InternetFirmyReceptySlovníky
Reklama
3 min

V sedmdesátkách ho milovaly všechny: Ve 20:00 Prima MAX vytáhne kultovní muzikál s nejkrásnějším hercem všech dob

Přidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Sdílet
Dennívýzva
0
Letní romance na osamělé pláži, která měla skončit s prvním podzimním listem, se nečekaně přesouvá na chodby střední školy. On skrývá city za maskou drsného vůdce gangu, ona bojuje s pravidly neúprosné teenagerské hierarchie. Tento legendární snímek, který milují miliony diváků po celém světě, provázely při natáčení extrémní podmínky, kolapsy herců i nečekaná tajemství v zákulisí.
V sedmdesátkách ho milovaly všechny: Ve 20:00 Prima MAX vytáhne kultovní muzikál s nejkrásnějším hercem všech dob

V sedmdesátkách ho milovaly všechny: Ve 20:00 Prima MAX vytáhne kultovní muzikál s nejkrásnějším hercem všech dob

Zdroj: Shutterstock
Reklama
Další články z FAJNTIP.cz
Vzala jsem toaletní papír a ocet a definitivně vyřešila problém, který trápí 90 % domácností
Vzala jsem toaletní papír a ocet a definitivně vyřešila problém, který trápí 90 % domácností
Boeingu selhaly v Bratislavě oba motory. Pilot neměl sebemenší šanci
Boeingu selhaly v Bratislavě oba motory. Pilot neměl sebemenší šanci

Únorový den roku 1999 přinesl na Slovensko dramatický okamžik, kdy se těžký nákladní letoun s desítkami...

NASA poslala do vesmíru 3301 včel, aby je otestovala. Udělaly neuvěřitelnou věc
NASA poslala do vesmíru 3301 včel, aby je otestovala. Udělaly neuvěřitelnou věc

Duben 1984. Raketoplán Challenger vynesl na oběžnou dráhu neobvyklý náklad – tisíce včelích dělnic a jednu...

Přechod na zimní čas přichází letos extrémně brzo. Toto je přesné datum a zvláštní důvod
Přechod na zimní čas přichází letos extrémně brzo. Toto je přesné datum a zvláštní důvod

Hodiny se letos přetočí na nejčasnější možný termín v celém roce. Za překvapivě brzkou změnou nestojí žádná...

Zapomeňte na štěrk i beton. České zahrady dobývají nádherné odolné koberce
Zapomeňte na štěrk i beton. České zahrady dobývají nádherné odolné koberce

Klasická zámková dlažba zarostlá mechem nebo rozpraskaný beton mizí z českých dvorů. Místo nich se...

Tento článek byl publikován ze zdrojů FAJNTIP.cz

Články z FajnTip.cz přinášejí pestrý mix užitečných informací, životních vychytávek, inspirativních postřehů i oddechového obsahu, který čtenáře nejen pobaví, ale často i překvapí. Obsah je zaměřen na každodenní témata – od domácnosti, zdraví a vztahů přes zajímavosti ze světa až po jednoduché...

Všechny články tohoto autora →
FAJNTIP.cz
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Doporučujeme
Právě u nás vyšlo
Zobrazit více
Reklama
Reklama
Pro partnery
O nás
Volná místa
Všeobecné podmínky
Cookies
Nastavení soukromí
Ochrana osobních údajů
Zpracování osobních údajů
Nápověda
Centrum.czIAtlas.czIVolny.cz1999 – 2026 © Economia, a.s.