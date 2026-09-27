V sedmdesátkách ho milovaly všechny: Ve 20:00 Prima MAX vytáhne kultovní muzikál s nejkrásnějším hercem všech dob

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Nedělní večer je jako stvořený pro útěk do světa, kde láska dokáže překonat všechno. Horké letní dny, slaný vzduch a pocit, že tohle léto nikdy neskončí. Jenže s příchodem školního roku se idyla mění v tvrdou realitu středoškolských chodeb, kde city musí ustoupit přísným pravidlům teenagerské hierarchie.
Mladá dívka se ocitá v cizím světě plném nablýskaných kapot a oblaků kouře. Její vyvolený raději nasazuje masku drsňáka, aby neztratil respekt své party. A vy? Sedíte v pohodlí domova a sledujete příběh, který vás vtáhne do víru emocí, tance a nezapomenutelných melodií.
Danny, Sandy a šokující pravda o jejich věku
Tento nestárnoucí filmový klenot není ničím jiným než legendárním muzikálem Pomáda. Právě v něm exceluje nezapomenutelná dvojice John Travolta jako Danny Zuko a Olivia Newton-John jako křehká Sandy. Jejich chemie na plátně byla tak dokonalá, že málokdo při premiéře tušil, jaká tajemství herci ve skutečnosti skrývají.
Největším překvapením zůstává skutečný věk hlavních hrdinů. Ačkoliv na plátně prožívají strasti středoškolského života, realita byla zcela jiná. Johnu Travoltovi bylo v době natáčení již 24 let, jeho filmová partnerka Olivia Newton-John oslavila dokonce 29. narozeniny a Stockard Channing, která si zahrála drsnou Rizzo, měla v době natáčení neuvěřitelných 34 let.
Přesto jejich výkony působí naprosto autenticky. Dokazují, že herecké mistrovství dokáže překonat jakékoliv věkové bariéry.
Peklo v tělocvičně a všité kalhoty
Natáčení kultovního snímku nebylo žádnou procházkou růžovým sadem. Jedna z nejslavnějších tanečních scén, která se odehrává během soutěže v tělocvičně, vznikala v naprostém pekle. Herci museli podávat neuvěřitelné výkony plné nakažlivé energie v uzavřené budově bez klimatizace během těch nejteplejších letních dnů.
Extrémní dusno a vyčerpání vedly dokonce ke kolapsům několika komparzistů. Přesto na plátně nepoznáte ani náznak únavy. Profesionální přístup celého štábu vytvořil scénu, která dodnes zvedá diváky ze židlí.
Ikonická závěrečná scéna s písní „You’re the One That I Want“ skrývá další fascinující příběh. Olivia Newton-John musela být do svých legendárních těsných černých kalhot každé ráno doslova všita. Jednalo se totiž o autentický vintage kousek z 50. let, kterému se hned na začátku rozbil zip, a nebylo času nazbyt na shánění náhrady.
Celé natáčení této závěrečné pouti navíc probíhalo v obrovském časovém presu. Štáb měl k dispozici pouťové atrakce v daném městě na jediný den. Celosvětový megahit se tak musel natočit za pouhé jedno odpoledne, což vyžadovalo absolutní soustředění všech zúčastněných.
Ekonomický triumf a písně napsané na míru
Z ekonomického hlediska se jedná o naprostý triumf. Snímek byl natočen s extrémně skromným rozpočtem 6 milionu USD, což po započtení inflace odpovídá přibližně 30,8 milionům USD v roce 2026. Celosvětově však v kinech vydělal astronomických 396,27 milionu USD.
To z něj činí jeden z nejvýnosnějších filmových projektů v poměru cena/výkon v celé historii kinematografie. Málokterý film dokázal z tak malého rozpočtu vytěžit takový globální fenomén.
Zdroj: youtube.com
Mnoho diváků se domnívá, že všechny slavné písně pocházejí z původního broadwayského muzikálu z roku 1972. Skutečnost je však jiná. Největší hity jako „You’re the One That I Want“, „Hopelessly Devoted to You“ a úvodní „Grease“ byly napsány speciálně až pro tuto filmovou verzi, což jen potvrzuje genialitu tehdejších tvůrců.
Uznávaný kritik Vincent Canby z The New York Times kdysi trefně poznamenal: „Pomáda není ve skutečnosti teenagerským muzikálem z 50. let, za který se vydává, ale moderní fantazií o této éře. Využívá tehdejší postavy, kostýmy a gesta k vytvoření světa, který má méně společného s reálnými padesátými léty a více s nadčasovou, moudrou a nesmírně zábavnou showbyznysovou iluzí,“ říká Canby.
Nenechte si ujít tento legendární filmový zážitek plný tance, emocí a nestárnoucích melodií. Snímek můžete sledovat v neděli 27. září od 20:00 do 22:10 na televizní stanici Prima MAX. Která scéna je pro vás ta nejsilnější?
Zdroje článku: csfd.cz, cs.wikipedia.org, kinobox.cz, fajntip.cz
Autor článku: Jakub Stránský