V rybnících je místo vody tráva. Rybáři bojují se suchem, výlovy odkládají i ruší

V rybnících je místo vody tráva. Rybáři bojují se suchem, výlovy odkládají i rušíPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
V rybnících je místo vody tráva. Rybáři bojují se suchem, výlovy odkládají i rušíZdroj: Michal Šverdík
Článek byl publikován 14.10.2026 17:44
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Články z Budějcké Drbny přinášejí aktuální dění z Českých Budějovic a celého Jihočeského kraje. Věnují se tématům, která přímo ovlivňují život místních obyvatel – od politiky, dopravy a školství přes kriminalitu až po kulturu, sport a každodenní zajímavosti z regionu. Obsah je čtivý, svižný a...Všechny články tohoto autora →
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