Centrum.cz
InternetFirmyReceptySlovníky
Reklama

V rybnících je místo vody tráva. Rybáři bojují se suchem, výlovy odkládají i ruší

Přidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Sdílet
Dennívýzva
0
Extrémní sucho komplikuje letošní výlovy jihočeských rybníků. V některých zůstává jen třetina vody, vysychají také přítoky a rybářům chybí voda i na sádkách. Snaží se proto využít každou kapku a výlovy největších rybníků přesouvají až na přelom listopadu a prosince.
V rybnících je místo vody tráva. Rybáři bojují se suchem, výlovy odkládají i ruší

V rybnících je místo vody tráva. Rybáři bojují se suchem, výlovy odkládají i ruší

Zdroj: Michal Šverdík
Doba čtení 2 min

Článek byl publikován 14.10.2026 17:44

Reklama
Další články z Budějcká Drbna
Piráti chtějí obejít vítěze voleb. V Budějcích začíná druhé kolo povolebních jednání
Piráti chtějí obejít vítěze voleb. V Budějcích začíná druhé kolo povolebních jednání
Do Vánoc zbývá sedmdesát dní. Písek už chystá adventní program, přibudou atrakce
Do Vánoc zbývá sedmdesát dní. Písek už chystá adventní program, přibudou atrakce

Do Vánoc zbývá přesně 70 dní a některá města už odhalují svůj nejnovější vánoční program. V Písku letos...

Dluhy Dynama rostou. Další věřitelé požadují miliony, soud bude jednat v listopadu
Dluhy Dynama rostou. Další věřitelé požadují miliony, soud bude jednat v listopadu

Fotbalové Dynamo České Budějovice čelí dalším pohledávkám. K původnímu insolvenčnímu návrhu se připojily...

Chtěl ukončit život skokem z Plášťového mostu. Kolem mezitím chodili turisté
Chtěl ukončit život skokem z Plášťového mostu. Kolem mezitím chodili turisté

Dramatické chvíle se odehrály na Plášťovém mostě v Českém Krumlově. Mladý muž stál na hraně a hrozil, že...

V Dyníně vznikla jedna z největších solárních elektráren v Česku, panely natáčí za sluncem
V Dyníně vznikla jedna z největších solárních elektráren v Česku, panely natáčí za sluncem

V Dyníně na Českobudějovicku vznikla fotovoltaická elektrárna na ploše zhruba 50 hektarů s výkonem téměř 37...

Tento článek byl publikován ze zdrojů Budějcká Drbna

Články z Budějcké Drbny přinášejí aktuální dění z Českých Budějovic a celého Jihočeského kraje. Věnují se tématům, která přímo ovlivňují život místních obyvatel – od politiky, dopravy a školství přes kriminalitu až po kulturu, sport a každodenní zajímavosti z regionu. Obsah je čtivý, svižný a...

Všechny články tohoto autora →
Budějcká Drbna
Další články z kategorie Jihočeský kraj
Zobrazit více
ZprávyDomácíRegionálníJihočeský kraj
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Doporučujeme
Právě u nás vyšlo
Zobrazit více
Reklama
Reklama
Pro partnery
O nás
Volná místa
Všeobecné podmínky
Cookies
Nastavení soukromí
Ochrana osobních údajů
Zpracování osobních údajů
Nápověda
Centrum.czIAtlas.czIVolny.cz1999 – 2026 © Economia, a.s.