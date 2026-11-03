V Rusku léčili nachlazení vodkou a pecí rozžhavenou na maximum. Moderní medicína v tom nachází logiku, ale jiný mechanismus

Chléb byl upečený a z pece se vymetly uhlíky i popel. Na horké dno se rozprostřela sláma a nemocný do topeniště vlezl nohama napřed, s nádobou vody a březovým koštětem v ruce. Vodou kropil rozpálené stěny, prostor se zaplnil párou a člověk se vleže šlehal, dokud to vydržel, obvykle dvacet až třicet minut. Kdo byl příliš zesláblý, toho položili na prkno a dovnitř ho zasunul pomocník. Večer pak přišla na řadu vodka s hořčicí nebo ředkvovou šťávou. Za oběma postupy stála stejná víra: nemoc přichází s chladem, takže ji musí vyhnat horko. Tahle představa před dnešní virologií neobstojí. Přesto lékaři u části těchto rituálů nacházejí skutečný přínos.
Pec místo banji: jak se v ruských vesnicích „vypékala“ rýma
Etnografka Viktorija Lipinská ve studii
Žár a pára v ruské lidové medicíně popisuje paření v peci jako typický zvyk vesnic, kde chyběla samostatná lázeňská stavba. Šlo hlavně o jižní ruské gubernie, Kurskou, Orelskou a Rjazaňskou, a o stepní kraje pozdního osídlení. Dřevo na srubové lázně tam bylo vzácné, a tak obyvatelé improvizovali s tím, co stálo uprostřed každé jizby.
Silně vytopená pec po pečení chleba nabízela zbytkový sálavý žár a uzavřený prostor, kde se pára dlouho držela. Sezení se podle síly pacienta někdy opakovalo ještě dvakrát. Pec přitom nesloužila jen proti rýmě. Lipinská uvádí, že v ní lidé léčili revmatické bolesti, a v krajích bez banji se v ní dokonce rodilo.
Banja zůstávala tam, kde existovala, hlavním léčebným prostorem. Rozpálené kameny, lavice, košťata a střídání horka s ledovou vodou tvořily proceduru, kterou doplňovaly bylinné odvary, masáž i zaříkávání. Paření v peci se vytratilo koncem 20. století, zatímco lázeňská tradice přežila dodnes.
Vodka s hořčicí, ředkev s medem: lékárna z vlastní spíže
Vodka měla v lidovém léčitelství pověst všeléku. Historička Natalja Budurová ve své knize o každodennosti ruských léčitelů 18. a 19. století zaznamenává, že se při horečce a nachlazení pila smíchaná s hořčicí či ředkvovou šťávou. Na kašel sloužila pepřovka, březová pálenka z pupenů či mladých lístků nebo nálevy na šípcích, žaludech a sarsaparile. Některé recepty kombinovaly kořalku se žloutkem a cukrem. Přesné dávky prameny většinou neuvádějí. Pilo se zkrátka v nálevech a směsích, podle zvyku domácnosti.
Lihovina se uplatňovala i zevně. Reportáž deníku The Washington Post z roku 1980 zachytila, že sovětští obyvatelé paneláků si stále přikládali vodkové obklady na krk a zduřelé uzliny a proti kašli polykali po lžících ohřátý med s vodkou.
Vedle alkoholu měla spíž pestrou paletu dalších pomocníků:
horký čaj s malinovým džemem nebo lipovým květem a medem, odvary z dobromysli, třezalky, heřmánku či černého rybízu, syrový česnek a cibule, cibulová šťáva kapaná do nosu, hořčičné placky na hrudník a hořčičný prášek nasypaný do ponožek, teplé mléko s máslem, medem nebo gruzínskou minerálkou Bordžomi.
Proč tolik důvěry ve vlastní kuchyni? Studie o rolnících 19. století v časopise História, Ciências, Saúde-Manguinhos připomíná, že severní a sibiřské oblasti ležely mimo dosah lékařské péče, doktorů byla hrstka a venkované k nim chovali nedůvěru. Ani sovětské polikliniky situaci zcela nezměnily. Lidé se báli „chemie“, nemocnice praskaly ve švech a kvalitní léky bylo těžké sehnat.
Picryl Horko proti chladu: co v lidové léčbě obstojí i dnes
Moderní medicína chápe nachlazení jako virovou infekci horních cest dýchacích. Podle amerického úřadu
CDC, který doporučení aktualizoval v březnu 2026, ji může vyvolat přes dvě stě různých virů. Specifický lék neexistuje a většina případů odezní sama.
Tím se otevírá prostor, kde babiččiny recepty dávají smysl. Mayo Clinic radí odpočívat, hodně pít, dopřávat si teplé nápoje a zvlhčovat vzduch. Malinový čaj tak plní přesně to, co doporučuje současná podpůrná péče: doplňuje tekutiny a uklidňuje podrážděné hrdlo. Med zmírňuje kašel u dospělých i dětí starších jednoho roku. Teplo uvolňuje ztuhlé svaly a vlhká pára subjektivně uvolňuje ucpaný nos.
U samotné páry jsou ovšem data slabá. Přehled
Cochrane z roku 2017 shromáždil šest studií s 387 účastníky a jasný klinický efekt nenašel; kvalitu důkazů hodnotí jako nízkou. Česnek obsahuje alicin, látku, která v laboratoři potlačuje bakterie typu zlatého stafylokoka. Na virové nachlazení u lidí však Cochrane našel jedinou použitelnou studii a důkazy označil za nedostatečné. Cibule má mezi zmíněnými prostředky oporu nejchabější. Hodí se do polévky, k léčbě rýmy spíš ne.
Zajímavé je, kolik racionality se skrývalo pod magickým výkladem. Venkované chápali nemoc jako narušení řádu, někdy přímo jako bytost, kterou lze vypudit, spálit nebo vyplašit. Izolace nemocných během epidemií se vysvětlovala jako kouzelné ohraničení prostoru, v praxi ale fungovala jako karanténa. Banja zase přinášela hygienu, kterou by žádná vesnická chalupa jinak nezajistila. Podle nás leží nejsilnější argument pro moudrost těchto postupů v rovině kulturní a praktické. Pec, čaj a byliny dávaly domácnosti bez lékaře pocit, že nad nemocí má aspoň nějakou moc.
Slivovice, česnečka a „vypocení“: česká obdoba ruských receptů
České babské rady se s ruskými překvapivě shodují. Český rozhlas mezi osvědčené tipy řadí česnek, česnečku, topinky s česnekem a zázvorový čaj. Doma se pijí horké nápoje s medem, chystá se cibulový sirup a nemocný se balí do peřin, aby se „vypotil“. Roli vodky u nás tradičně přebírá slivovice, ať samotná, nebo nalitá do horkého čaje.
Rozdíl spočívá hlavně v prostoru. Ruské léčitelství mělo pec a banju jako plnohodnotné léčebné a hygienické zázemí, kdežto české rady se odehrávají spíš u kamen a v posteli. Logika je však stejná: zahřát tělo zvenku i zevnitř a doufat, že nemoc odtáhne.
Kdy z tradice zbývá jen riziko a je čas volat lékaře
Bezpečnou část dědictví lze klidně převzít. Teplý čaj, vývar, med, odpočinek a vlhčí vzduch zdravému dospělému neublíží, stejně jako jídlo okořeněné česnekem. Mírné prohřátí v teplé koupeli je v pořádku, pokud se člověk cítí jinak dobře.
Opatrnost žádá sauna, horká vana a inhalace nad vroucí vodou. Kanadské středisko pro environmentální zdraví NCCEH upozorňuje, že sauna zrychluje tep, rozšiřuje cévy v kůži a zatěžuje oběh, zatímco prudké zchlazení vyvolá stresovou reakci se skokem tepu i tlaku. Při horečce, slabosti, dehydrataci, dušnosti, srdeční chorobě nebo po alkoholu se prohřívání vyhněte úplně. Dnešní finská sauna se navíc provozuje v kontrolovaném režimu, zhruba při 80 až 100 °C po dobu pěti až dvaceti minut, což se s rozpálenou pecí plnou slámy nedá srovnat.
Některé staré recepty patří rovnou do muzea. Tabákový kouř poškozuje plíce a dětem zvyšuje riziko respiračních infekcí. Lampový olej a petrolej, které se v lidových návodech také objevovaly, mohou při polknutí nebo vdechnutí popálit dýchací cesty a trvale poškodit plíce. Nic z toho nepijte, nekuřte ani nekapejte do nosu či uší.
CDC radí vyhledat lékaře, když:
se dýchá ztěžka nebo zrychleně, hrozí dehydratace, horečka trvá déle než čtyři dny, příznaky se po deseti dnech nelepší nebo se po zlepšení vracejí, se zhoršuje chronické onemocnění.
Lidé z rizikových skupin s podezřením na chřipku či covid by se měli lékaři ozvat rychle, protože antivirotika účinkují jen v prvních dnech.
Zdroj:
VědaŽivě.cz
Autor:
Veronika Holečková