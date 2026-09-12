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V roce 1937 vyrazili jen 4 pětidukáty. Jeden se po desetiletích v soukromých rukách prodal za 23 milionů, cenu určila vzácnost ročníku

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Svatováclavský pětidukát ročníku 1937 se 2. října 2020 v pražské aukční síni Antium Aurum prodal za 850 000 eur, v přepočtu přibližně 23 milionů korun. Na celém světě přitom existují jen čtyři exempláře.
V roce 1937 vyrazili jen 4 pětidukáty. Jeden se po desetiletích v soukromých rukách prodal za 23 milionů, cenu určila vzácnost ročníku

V roce 1937 vyrazili jen 4 pětidukáty. Jeden se po desetiletích v soukromých rukách prodal za 23 milionů, cenu určila vzácnost ročníku

Zdroj: Foto: Jana Šrámčíková / VědaŽivě
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Tento článek byl publikován ze zdrojů VědaŽivě.cz

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