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V půlce října přijde tvrdý zlom. Aktualizovaná předpověď vyděsila i samotné meteorology

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Slunečné podzimní dny jsou jen klamným dojmem. Nad střední Evropou se usadila obří tlaková výše, která blokuje jakoukoliv vláhu a prohlubuje sucho v krajině. Kdy přijde úleva?
V půlce října přijde tvrdý zlom. Aktualizovaná předpověď vyděsila i samotné meteorology

V půlce října přijde tvrdý zlom. Aktualizovaná předpověď vyděsila i samotné meteorology

Zdroj: Shutterstock
Doba čtení 3 min

Článek byl publikován 04.10.2026 08:30

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Tento článek byl publikován ze zdrojů FAJNTIP.cz

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