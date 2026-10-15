V příběhu Resident Evil se ztratí i fanoušek. Takhle do sebe celá série skutečně zapadá

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Resident Evil má pověst série, jejíž příběh je lepší příliš neřešit. Jednou bojuje Chris Redfield proti Albertovi Weskerovi, podruhé Leon Kennedy zachraňuje prezidentovu dceru ve Španělsku a o několik dílů později se Ethan Winters snaží dostat z domu plného zmutované rodiny v Louisianě. Jenže tvrzení, že jednotlivé hry na sebe prakticky nenavazují, není úplně pravda. Navazují. Jen ne způsobem, na který jsme zvyklí u běžných herních sérií.
Kořeny všeho vedou k výzkumu Progenitor viru a společnosti Umbrella. Tu v roce 1968 založili Ozwell E. Spencer, Edward Ashford a James Marcus. Navenek šlo o farmaceutickou společnost, skutečným cílem však byl výzkum biologických zbraní. Právě odsud později vzešel T-virus, G-virus, monstra označovaná jako B.O.W. a nakonec katastrofa, která definovala celou sérii.
Raccoon City nebyl začátek, ale okamžik, kdy všechno explodovalo
Chronologicky začíná herní katastrofa v
Resident Evil 0. V červenci 1998 se Rebecca Chambers z jednotky S.T.A.R.S. a uprchlý vězeň Billy Coen dostanou k případu Ecliptic Express a bývalému výcvikovému zařízení Umbrelly. Do hry vstupuje James Marcus a ukazuje se, jak hluboko sahají experimenty společnosti.
Hned následující den přichází původní Resident Evil. Chris Redfield, Jill Valentine, Barry Burton a další členové S.T.A.R.S. skončí ve Spencerově sídle v Arklayských horách. Pod honosnou budovou se skrývá laboratoř Umbrelly a právě zde se naplno odhalí také zrada Alberta Weskera. Z obyčejného velitele se postupně stane jedna z nejdůležitějších postav celé série.
O dva měsíce později už nejde o jedno sídlo. T-virus zachvátí Raccoon City.
Resident Evil 2 sleduje začínajícího policistu Leona S. Kennedyho a Claire Redfieldovou, která hledá svého bratra Chrise. Objevuje se Ada Wong, malá Sherry Birkinová a především William Birkin, tvůrce G-viru, který se po nákaze mění v jednu z nejznámějších bestií série.
Ve stejné době probíhá Resident Evil 3. Jill Valentine se snaží uniknout z města a Umbrella proti ní posílá Nemesis, biologickou zbraň vytvořenou mimo jiné k likvidaci členů S.T.A.R.S. Raccoon City je nakonec zničeno při vládní operaci ve snaze zastavit šíření nákazy.
Tady ale příběh nekončí. Claire dál hledá Chrise a v Resident Evil Code: Veronica se dostává přes Rockfort Island až do Antarktidy. Znovu se objevuje Wesker, tentokrát už s nadlidskými schopnostmi. Právě Code: Veronica je přitom pro hlavní příběh mnohem důležitější, než napovídá absence čísla v názvu.
Umbrella následně doplatí na skandál kolem Raccoon City, soudní spory a ztrátu pozic. Chris s Jill navíc v roce 2003 zasáhnou proti jejímu ruskému zařízení. Firma padne. Její výzkum ale nezmizí. Naopak se rozuteče po světě.
A tím se Resident Evil mění.
Leon je v Resident Evil 4 už elitním vládním agentem. Roku 2004 vyráží zachránit Ashley Grahamovou, dceru amerického prezidenta. Tentokrát nejde o T-virus ani klasické zombie. Kult Los Illuminados používá parazita Las Plagas, který dokáže ovládat hostitele. Wesker mezitím sleduje vlastní cíle a prostřednictvím Ady Wong se snaží získat biologický materiál pro další výzkum.
Resident Evil Revelations posouvá boj do éry mezinárodního bioterorismu. Chris a Jill působí v BSAA, organizaci zaměřené právě na biologické hrozby. Svět zjistil, že zničení Umbrelly problém nevyřešilo. Recepty na její hrůzy už mají teroristé, armády, soukromé společnosti i šílenci s dostatkem peněz.
Resident Evil 5 dovede starou éru k vrcholu. Chris Redfield a Sheva Alomar míří do afrického Kijuju, kde se znovu objeví Las Plagas, společnost Tricell a nakonec Albert Wesker. Ten chce pomocí viru Uroboros přetvořit lidstvo podle vlastní představy. Souboj Chrise a Weskera končí v sopce a jedna z nejdelších dějových linek Resident Evil tím dostane tečku.
Jenže svět už je biologickými zbraněmi promořený.
Umbrella zemřela. To, co vytvořila, přežilo
Resident Evil 6 ukazuje důsledky v obřím měřítku. Leon Kennedy, Chris Redfield, Ada Wong, Sherry Birkinová a Jake Muller se zapletou do série biologických útoků v USA, Evropě i Číně. Jake navíc není náhodná nová postava. Je synem Alberta Weskera. C-virus rozpoutává další katastrofu a série definitivně opouští dobu, kdy byl biologický incident tajemstvím několika laboratoří.
Pak Capcom udělal něco chytrého. Místo dalšího zvětšování konfliktu všechno znovu zmenšil.
Resident Evil 7 představuje Ethana Winterse, obyčejného muže hledajícího svou zmizelou manželku Miu. V Louisianě narazí na rodinu Bakerových a bytost jménem Eveline. Za zdánlivě izolovaným hororem stojí biologická zbraň založená na zvláštním organismu Mold. Na konci se navíc objeví Chris Redfield a je jasné, že nový příběh stále patří do stejného světa.
Resident Evil Village pokračuje přímo. Ethan žije s Miou a dcerou Rosemary, dokud do jejich života brutálně nevstoupí Chris. Cesta zavede Ethana do evropské vesnice ovládané Matkou Mirandou. Právě zde Capcom propojí zdánlivě oddělenou ságu Wintersových se samotnými kořeny série. Miranda pracovala s organismem Megamycete a kdysi ovlivnila také mladého Oswella Spencera. Ten se následně vydal vlastní cestou a později založil Umbrellu.
Kruh se tak uzavřel způsobem, který byl na začátku Resident Evil 7 prakticky neviditelný.
A pak přišlo Resident Evil Requiem. Devátý hlavní díl vyšel 27. února 2026 a Capcom se v něm po letech znovu vrací k Raccoon City. Hlavními postavami jsou analytička FBI Grace Ashcroft a veterán Leon S. Kennedy. Grace přitom není úplně novým jménem odtrženým od minulosti. Je dcerou Alyssy Ashcroft, jedné z postav Resident Evil Outbreak, takže se série znovu napojuje na katastrofu z roku 1998.
Právě v tom je kouzlo Resident Evil. Není to příběh jednoho hrdiny ani jednoho viru. Hlavní postavou je skoro samotný svět, který se třicet let snaží vypořádat s následky jednoho nebezpečného objevu.
Spencer, Marcus a Ashford nastartovali výzkum. Umbrella ho proměnila v průmysl. Raccoon City ukázalo jeho následky. Wesker se jej pokusil ovládnout, další organizace převzaly uvolněné místo a Chris, Jill, Leon, Claire, Ada a později Ethan pouze procházejí různými kapitolami stejné katastrofy.
Proto může Resident Evil 4 působit úplně jinak než Resident Evil 2 a Resident Evil 7 skoro jako začátek nové série. Pod povrchem však pořád vede stejná stopa. Capcom jen nikdy nevyprávěl příběh v jedné přímce.
A možná právě proto působí po třiceti letech tak šíleně komplikovaně.
Zdroj: Oficiální časová osa Resident Evil na Capcomu, Oficiální Resident Evil Portal, Resident Evil Requiem na Capcomu