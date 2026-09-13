V Praze 9 může vzniknout zoopark. O ovce a kozy by se starali lidé bez domova

V části sadů jsou ve stavebních buňkách ubytovaní lidé bez domova, kteří se o území starají, dohlížejí tam na pořádek a uklízejí. Portlík uvedl, že jedna z rodin chová i ovce a kozy. "Já bych chtěl, aby tam ovcí, koz a dalších zvířat bylo víc. Aby se člověk mohl procházet, kolem něj proběhla koza nebo jiné domácí zvíře," řekl starosta Prahy 9 Tomáš Portlík (ODS).
Doplnil, že část sadů by kvůli tomu musela být oplocená. "Otázka je, jaká by měla být míra oplocení, to budeme muset chytře vymyslet. Kdybychom to oplotili celé, tak je to zase bariéra v území," uvedl Portlík. Většinu péče o zvířata by podle něho zajistili lidé bez domova, dohlíželi by, aby zvířatům nikdo neubližoval, a na noc by je zahnali do zázemí.
Praha 9 má podle Portlíka spolu s magistrátem na Klíčově kolem 350.000 metrů čtverečních pozemků. To je dost na to, aby mohla radnice zahájit přípravu zooparku. Do voleb to nestihne, takže projekt bude záviset na budoucím vedení městské části.
Opoziční zastupitel Václav Vislous (Piráti) uvedl, že Piráti chtějí udělat z Klíčovských sadů zajímavé a přírodě blízké místo. O projektu zooparku však zatím nemá oficiální informace, protože o něm nejednala žádná komise ani výbor. "Doufám, že až to bude připravené, tak se to představí občanům, a že u toho bude i participace s občany. To je strašně důležité, bavit se s lidmi, kteří tam žijí," řekl Vislous.
Kritizoval, že minulé vedení radnice při rekonstrukci železniční trati nenechalo vybudovat přístupovou cestu z Vysočan na Klíčov. "Jeden malinký propustek tam je, ale chybí ještě na jiném místě. Na tom jsme se shodli v zastupitelstvu všichni. Lidé tam běhají přes koleje," řekl Vislous.
Program Homeless blues spustila Praha 9 v roce 2013. Nabídla lidem ubytování ve stavebních buňkách za to, že budou dohlížet na pořádek v okolí. Například sbírají odpadky, hlídají parkoviště nebo skatepark. Tato obydlí jsou rozmístěna zhruba na 30 místech v Praze 9, do programu se zapojilo přes 200 lidí. Někteří z nich získali na radnici stálé zaměstnání.