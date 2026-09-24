V Praze 13 byl položen základní kámen nové základní školy pro 1152 dětí

V městské části Praha 13 dochází k významnému posunu v rozvoji občanské vybavenosti a investic do vzdělávání. Dne 23. září byl za účasti vedení městské části a zástupců společnosti FINEP slavnostně položen základní kámen nové základní školy ve Stodůlkách. Nová moderní škola v lokalitě Západního Města nabídne celkovou kapacitu pro 1 152 místních dětí. Budova školy je navržena s 1 podzemním a 4 nadzemními podlažími a samostatnými křídly pro 1. a 2. stupeň ZŠ. Žáci budou mít k dispozici 36 kmenových učeben, speciální a odborné pracovny, prostory pro alternativní výuku, knihovnu, družinu, keramickou dílnu a aulu pro 162 posluchačů. Koncept celé budovy je navíc již nyní navržen variabilně, pokud by v budoucnu poklesl počet dětí na základním stupni, lze objekt jednoduše upravit pro potřeby střední školy. „Kvalitní školství ve všech částech naší městské části je naší strategickou prioritou a investicí do budoucích generací,“ uvedl starosta Prahy 13 David Vodrážka. Zdůraznil také širší význam projektu i spolupráci veřejného a soukromého sektoru: „Nepůjde jen o moderní základní školu, ale o přirozené komunitní centrum celé čtvrti, které budou moci obyvatelé využívat i mimo dobu vyučování. Velmi si vážíme spolupráce se společností FINEP při přípravě projektu a předání pozemku i stavebního povolení, stejně jako finančního zajištění ze strany Magistrátu hlavního města Prahy.“ Přípravu celého projektu zajistila společnost FINEP, která v rámci kontribucí předá městské části Praha 13 kompletní projekt včetně pozemku a pravomocného povolení záměru. Samotná realizace stavby bude plně financována z rozpočtu Magistrátu hlavního města Prahy. „Nová škola přinese dětem i pedagogům moderní, světlé a bezpečné prostředí, které podporuje nejen klasickou výuku, ale i alternativní vzdělávací metody, odborné předměty či volnočasové aktivity v kroužcích a družině. Reagujeme tak na rychlý rozvoj Západního Města a díky získanému projektu i financování z rozpočtu hlavního města zajišťujeme dostatek kvalitních kapacit s dlouhodobým výhledem přímo v místě bydliště rodin,“ doplnila místostarostka Prahy 13 Marcela Plesníková. „Když jsme před téměř dvaceti lety začali Západní Město připravovat, naším cílem nebylo postavit pouze nové byty, ale vytvořit plnohodnotnou městskou čtvrť, kde lidé najdou vše důležité pro každodenní život. A kvalitní škola je jedním ze základních předpokladů, aby taková čtvrť skutečně fungovala,“ uvedl za společnost FINEP Michal Kocián. „Proto mám velkou radost, že dnes můžeme společně s Prahou 13 udělat další důležitý krok. Naší rolí bylo připravit pozemek, projekt a dovést jej až k pravomocnému povolení. Teď se tato dlouhodobá příprava mění v konkrétní stavbu, která bude sloužit nejen dětem, ale celé místní komunitě.“ Projekt klade velký důraz na sportovní vyžití dětí i veřejnosti. Součástí budovy jsou tři tělocvičny (1 velká a 2 malé s tribunou pro diváky), které budou mimo výuku přístupné veřejnosti. Na školu navazuje rozsáhlý venkovní sportovní areál zahrnující 250m atletický ovál, 100m sprintérskou rovinku, dvě víceúčelová hřiště (fotbal, volejbal, basketbal), workoutové hřiště, výukovou zahrádku a tribuny. Budova je koncipována jako energeticky úsporná s využitím moderních šetrných technologií, jako jsou fotovoltaika, tepelná čerpadla a vzduchotechnika s rekuperací. Součástí stavby je rovněž promyšlené dopravní řešení s K+R zónou, parkováním pro návštěvy i personál, novými chodníky a veřejnou zelení pro bezpečný přístup.
Zdroj: MČ Praha 13