V Polsku začnou s topnou sezonou hlídat komíny. Za odpad v kamnech hrozí pokuta až 5 000 zlotých

Pálit zakázané věci není jen rebelie. Jde o to, že se tím znečišťuje ovzduší. Nejde jen o prach a snížení viditelnosti. Dlouhodobé vystavení znečišťujícím látkám, zejména částicím PM2,5 a PM10, je spojeno se zvýšeným rizikem onemocnění dýchacích cest a oběhového systému. WHO také zdůrazňuje dopad znečištění ovzduší mimo jiné na nervový systém, těhotenství a vývoj dítěte. Obzvláště ohroženi jsou děti, těhotné ženy, starší osoby a osoby trpící respiračními a kardiovaskulárními onemocněními. A právě nesprávné spalování paliv je jedním z lokálních zdrojů znečištění ovzduší.
Co do kamen nepatří?
V žádném případě byste neměli spalovat plastové láhve ani jiné plastové věci. Stejně tak není vhodné pálit hadry nebo staré oblečení. Do kamen nepatří ani plenky nebo jiný hygienický odpad. Bohužel však není vhodné pálit ani potištěné knihy nebo časopisy. A ač se to zdá zvláštní, ani natřené nebo impregnované dřevo do kamen nepatří. Stejné je to se dřevem lakovaným nebo dřevotřískou. Toto všechno zkrátka patří do tříděného odpadu a jediné místo, kde lze částečně takový odpad spalovat je spalovna.
Co hovoří zákon
Podle současných předpisů je spalování odpadků a odpadu mimo vyhrazená místa zakázáno. To vyplývá přímo ze zákona o odpadech ze 14. prosince 2012. Článek 155 tohoto zákona stanoví, že tepelné zpracování odpadu smí být prováděno pouze ve spalovnách nebo spoluspalovacích zařízeních, zatímco kdokoli, kdo tak činí jinde (např. ve vlastním kotli nebo peci), podléhá zatčení nebo pokutě (článek 191).
Jenže někteří lidé prostě nemají strach a stále pálí ve svých domovech i zakázané věci. Bohužel se však lidé neomezují na časopisy nebo letáky, ale pálí rovnou také oblečení nebo plasty. Kouř z jejich komínů je pak opravdu toxický a navíc zapáchá. Navíc každá kamna by měla spalovat jen takové palivo, pro které byla navržena. Může jít o dřevo, brikety, černé uhlí nebo například pelety.
Můžete dostat pokutu
Pokuta za nedodržování zákona může dosáhnout až 5000 zlotých. Pokud jde o zatčení, pak může soud nařídit až 30 dní za mřížemi. Pokutu vám přitom nemusí dávat jen státní policie. Uložit ji může také městská policie nebo pověření inspektoři ochrany životního prostředí. Někdy dochází k namátkovým kontrolám, jindy porušování zákona ohlašují sousedé, kterým není lhostejné životní prostředí.
Pokud víte, že váš soused pálí zakázané věci, dejte to vědět městské policii, případně hořící odpad nahlaste anonymně hasičům. Samozřejmě v případě, že jde o odpad spalovaný na zahradě nebo jiném pozemku. Spalování v kamnech je opravdu lepší hlásit rovnou na policii. Pamatujte, že vaše identita není podstatná. Nicméně děláte dobrou věc a neměli byste se stydět za to, že to hlásíte.
Zdroje článku: zuop.com.pl, www.extradom.pl, forsal.pl, www.storicko.cz