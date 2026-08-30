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V Polsku platí za balkony podle patra. Obyvatelé přízemí se chytají za hlavu: 1 100 Kč ročně za kus betonu nad chodníkem

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Balkony nejsou tak „pevnou“ součástí budovy, jak by se na první pohled mohlo zdát. Naopak. Zasahují do veřejného prostoru.
V Polsku platí za balkony podle patra. Obyvatelé přízemí se chytají za hlavu: 1 100 Kč ročně za kus betonu nad chodníkem

V Polsku platí za balkony podle patra. Obyvatelé přízemí se chytají za hlavu: 1 100 Kč ročně za kus betonu nad chodníkem

Zdroj: Depositphotos
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Tento článek byl publikován ze zdrojů adbz.cz

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