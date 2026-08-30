V Polsku platí za balkony podle patra. Obyvatelé přízemí se chytají za hlavu: 1 100 Kč ročně za kus betonu nad chodníkem

V několika polských městech (jde například o Poznaň a Krakov) se objevila nová kontroverzní daň, které se hovorově říká „balkonová“.
Řada lidí myšlenku platit za balkony, které přesahují do veřejného prostoru, podporuje. Ale jiní se ohrazují proti nejednotnosti sazeb v závislosti na výšce a umístění bytu. Složitost nového nařízení totiž spočívá především v rozdílných sazbách, které se liší v závislosti na podlaží bytu a vzdálenosti balkonu od země. Jak funguje daň z balkonu
Daň z balkonu se vztahuje na balkony bytů, které vyčnívají nad veřejný prostor, typicky nad chodníky nebo silnice, jak píše web
Money. To znamená, že majitelé domů, jejichž balkony zasahují do prostoru, který je technicky vzato veřejným prostranstvím, musí za tento prostor platit poplatek. Daň byla zavedena s cílem zohlednit využití městského prostoru, zejména v přeplněných městech, kde se počítá každý metr čtvereční.
Týká se to zejména obyvatel nových bytových domů. Pokud například balkon nebo dokonce schodiště přesahuje do
„silničního pruhu“ nebo chodníkové plochy, pak mohou jejich majitelé s tímto poplatkem zcela jistě počítat, přičemž hlavním faktorem je, zda balkon visí níže než 2,5 metru nad zemí. Zdroj fotografie: Pixabay Jakkoliv se balkony jeví jako součást bytů a samotné budovy, ve skutečnosti zabírají okolní prostor. A za to je třeba zaplatit. Proč jsou sazby tak rozdílné?
Nejvýznamnějším sporným bodem v souvislosti s poplatkem za balkony jsou, jak informuje web
PIT, velké rozdíly v sazbách, které se v závislosti na výšce balkonu pohybují od 1 groše do 10 grošů za metr čtvereční a den. Zde je rozdělení sazeb: Přízemní a patrové byty: Balkony, které visí níže než 2,5 metru, mohou majitele stát přes 180 zlotých ročně (cca 1100 Kč). Jedná se o nejdražší balkony podléhající dani, protože mohou bránit pohybu chodců a orientaci ve městě. Byty ve vyšších patrech: U balkonů umístěných několik metrů nad úrovní terénu je daň mnohem nižší a někteří obyvatelé platí pouze 18 zł ročně (cca 110 Kč). Zdroj fotografie: Pixabay Nová „balkonová daň“ rozdělila lidi na dva tábory: Každé patro jiná sazba.
Důvod tohoto rozdílu, jak vysvětlují místní úředníci, vychází z míry dopadu na veřejné chodníky. Balkony v nižších patrech,
zejména ty, které visí nad frekventovanými chodníky, mohou překážet chodcům a dokonce ohrožovat bezpečnost, proto jsou zdaněny vyšší sazbou. Naproti tomu balkony ve vyšších patrech narušují pěší provoz minimálně, a tudíž jsou zdaňovány méně. V Polsku se tato nová daň šíří jako lavina a obáváme se, že nebude dlouho trvat a dojde i k nám.
Zdroj:
adbz.cz
Autor:
Jana Šrámčíková