V podstatě jsme normální mělo mít Dagmar Veškrnovou. Patrasové pomohla lechtivá scéna s Josefem Abrhámem

V komedii V podstatě jsme normální z roku 1981 se v roli atraktivní sekretářky Ilony původně počítalo s Dagmar Veškrnovou. Režisér Otakar Fuka ale nakonec těsně před natáčením sáhl po Dagmar Patrasové. Rozhodnutí ovlivnil tehdejší obrovský úspěch jiného filmu, ve kterém se herečka krátce předtím objevila. Zbohatlická vila patřila bývalému prezidentovi
Karel Novák dostane na starost nové oddělení ve výzkumném ústavu. Jeho manželka Eva vycítí šanci na společenský vzestup, opustí své zaměstnání a doma si otevře nelegální kadeřnictví. Dvojice se brzy zaplete do sítě nekalých protislužeb a pochybných kontaktů, do kterých je vtáhne zámožný inženýr Mazáč. Vidina výnosné smlouvy se zahraniční firmou je nakonec dovede až k policejnímu výslechu.
Zmíněného podvodníka Mazáče ztvárnil
. Luxusní nemovitost, ve které jeho filmová postava pořádala večírky, stojí na pražském Smíchově v ulici Na loužku a vznikla na konci dvacátých let. Vilu si původně nechal postavit tehdejší trenér boxu, po znárodnění v padesátých letech propadla státu a po roce 1968 v ní bydlel bývalý prezident Antonín Novotný. Petr Nárožný Roli sekretářky přeobsadili kvůli komedii s Abrhámem
Tvůrci do role Mazáčovy nastrčené spolupracovnice původně vybrali Dagmar Veškrnovou. Do kin ale právě vstoupil snímek Vrchní, prchni! z roku 1980 s Josefem Abrhámem, kde
účinkovala ve slavné lechtivé představě hlavního hrdiny. Režisér Otakar Fuka proto na poslední chvíli změnil plány a obsadil ji. Dagmar Patrasová
Pro mladou herečku znamenala náhlá popularita velký tlak. Na veřejnosti si musela neustále hlídat svůj vzhled a dbát na to, aby dostála pověsti filmového symbolu krásy. Vedle ní se ve vedlejších úlohách objevily i hvězdy starší generace. Prvorepubliková herečka Zita Kabátová, která v té době dostávala minimum příležitostí, přijala malou roli zákaznice Kunešové. Představitelka princezny Zpěvanky Stella Májová se divákům představila jako tlumočnice.
Dvanáctiletá herečka prozkoumávala ateliéry
Roli mladší dcery Jarky dostala tehdy dvanáctiletá
. Během pauz mezi záběry trávila čas v maskérnách, prohlížela si rekvizity a testovala filmové postele. Současně se snažila držet krok se svou patnáctiletou filmovou sestrou Magdalenou Reifovou, která už tehdy vystupovala s kapelou. V jedné ze scén si navíc postava Jarky záměrně čte knihu Josefa Hynieho s názvem Dospíváte v muže, která byla určená dospívajícím chlapcům. Magdalena Bičíková
Starší
svou dvanáctiletou kolegyni brávala do barrandovského bufetu, kde jí kupovala paštiku. Magdalena Bičíková ji podle svých slov neměla vůbec ráda, ale možnost trávit čas s obdivovanou kolegyní pro ni znamenala mnohem více. Pro mladou herečku šlo o jednu z posledních filmových zkušeností, obor brzy opustila a dnes se živí jako manažerka vztahů s veřejností. Magdalena Reifová Představitel hlavní role žádal úpravy scénáře
Manžela Nováka si podruhé zahrál Petr Kostka, který k natáčení přistupoval velmi pečlivě. Režiséra se neustále vyptával na smysl jednotlivých kroků a požadoval vysvětlení pohnutek své postavy. Otakar Fuka jeho důkladný přístup respektoval a mnoha jeho logickým připomínkám dal nakonec zapravdu a průběh scén upravil přesně podle něj. Filmová manželka
se naopak během natáčení objevila v reklamě na výrobky firmy Elite Varnsdorf, která fungovala už za první republiky. Jorga Kotrbová
Filmová rodina dává svůj finanční růst najevo častou výměnou domácích spotřebičů. Původní pračku značky Perobot z roku 1954 nahrazuje tehdy novějším modelem značky Romo Fulnek a televizor z konce šedesátých let střídá dobová novinka ze začátku osmdesátých let. Tvůrci si ovšem neohlídali adresu hlavních hrdinů. V předchozím snímku Pátek není svátek z roku 1979 bydleli Novákovi v pražské ulici Novodvorská v domě číslo 169, v tomto pokračování se jejich byt nachází ve stejné ulici, ovšem v budově číslo 137, která stojí o pět set metrů jinde.
V podstatě jsme normální, FOTO: Zdeněk Dukát / distr. FTV Prima Obráceně přimontovaná váha by v kuchyni nefungovala
V panelákové kuchyni rodiny Novákových udělali filmaři drobnou technickou chybu. Skládací váha umístěná nad plynovým sporákem je ke stěně namontovaná obráceně. Miska kryjící stupnici by se tak vyklápěla směrem nahoru, suroviny by na ní logicky nedržely a zařízení by vůbec nešlo použít.
Část děje se odehrává na školení, na které Karel Novák nuceně odjede. Tyto scény vznikaly na zámku Líšno poblíž Benešova, kde se před kamerou objevili i Zdeněk Svěrák a Pavel Vondruška. Historická stavba posloužila filmařům už několikrát, zahrála si také v kriminálce Já, spravedlnost z roku 1967 nebo v několika epizodách seriálu 30 případů majora Zemana.
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. ZDE Zdroj informací: autorské zpracování redakce Vtelce.cz na základě veřejně dostupných informací z médií ( csfd, filmovyprehled).