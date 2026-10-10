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V podstatě jsme normální mělo mít Dagmar Veškrnovou. Patrasové pomohla lechtivá scéna s Josefem Abrhámem

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Komedie V podstatě jsme normální přinesla změnu v hereckém obsazení těsně před natáčením. Roli sekretářky získala Dagmar Patrasová díky jiné komedii.
V podstatě jsme normální

V podstatě jsme normální

Zdroj: FOTO:Zdeněk Dukát / distr. FTV Prima
Doba čtení 4 min

Článek byl publikován 10.10.2026 11:50

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Tento článek byl publikován ze zdrojů V Telce

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