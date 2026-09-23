V pekle číhá Anthony Hopkins. Trailer na Wife and Dog slibuje drtivou formu Guye Ritchieho

Neúprosná chamtivost rozpoutá kolotoč zrady a vražd v boji o rodinné nástupnictví v prvním traileru na celovečerní novinku Guye Ritchieho, muže zodpovědného za většinu britských filmových i televizních projektů označovaných za stylové. Snímek Wife and Dog s Anthonym Hopkinsem, Benedictem Cumberbatchem či Rosamund Pike zatím nemá českou kinopremiéru, ale vypadá to na příkladný akční krimi thriller o pomstě od vděčného autora klasického Podfu(c)ku, ale také moderních Gentlemanů nebo seriálu Země gangů.
Osmapadesátiletý bývalý partner Madonny natočil v posledních sedmi letech osm filmů včetně Rozhněvaného muže či Operace Fortune s Jasonem Stathamem – u nás jsme jeho jméno v kinech naposledy zahlédli v červnu, a to u akční jednohubky Šedá zóna. Ritchie k tomu přihodil streamovací bingewatch projekty Gentlemani, Mladý Sherlock a Země gangů, takže typičtějšího workoholika v branži aktuálně těžko vyhrabete. Tvůrce kultovních kořenů a jednoho drastického propadáku (Král Artuš ho jistě dodnes bolí) funguje jako továrna na středorozpočtové, možná spíše i levné produkce s hvězdnými tvářemi, která své rané fanoušky pořád dokáže potěšit.
Wife and Dog
by ale mohl mířit trochu výš než většina posledních Ritchieho filmů, snad vyjma velmi zdařilého The Covenant
. Držitel dvou Oscarů Anthony Hopkins
se sice před kamery také občas přijde jen nezávazně pobavit, ale v této úloze patriarchy rodiny Fairbankových, jenž zlověstně vypráví o muži ponechaném napospas smrti a sám sebe pasuje na muže čekajícího v pekle, pozvedá už samotnou krátkou upoutávku na uhrančivý reklamní zážitek. Takto pojatý Boj o moc
s neobvykle naštvaným Cumberbatchem
, jenž kreativně zachází s kulečníkovým tágem a následně se s brokovnicí promění v naprostou bestii, si říká o největší plátna v zádumčivé atmosféře kinosálu.
Možná je to jen další derivát, který si Ritchie napsal podle Johna Wicka, ale zatím působí zatraceně cool a dokonce neavizuje filmařův tradiční odlehčující humor. Do takřka mytologického dramatu navíc promlouvá rozmanité obsazení, tentokrát bez Henryho Cavilla či Stathama, které kromě Pike tvoří ještě Cosmo Jarvis, James Norton a Paddy Considine. I kdyby se z materiálu nakonec nic originálního neurodilo, na tuhle Odplatu v podání Doctora Strange se bude moc dobře dívat.
Trailer vychází v době, kdy také u nás na SkyShowtime startuje druhá série Ritchieho Země gangů, tedy gangsterky zasazené do jiskřivé konfrontace dvou mocných zločineckých rodin, v nichž to ale vře také u rodinných krbů. Wife and Dog tento mustr víceméně převádí na stříbrná plátna a jeden z nejlegendárnějších žijících herců ztvárňuje postavu, za kterou její protivník zkrátka musí putovat až do pekla – i když je to pravděpodobně jedna krev. Snímek půjde do britských kin v únoru příštího roku.
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Zdroj: Black Bear Pictures, Empire