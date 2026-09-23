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V pekle číhá Anthony Hopkins. Trailer na Wife and Dog slibuje drtivou formu Guye Ritchieho

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Neúprosná chamtivost rozpoutá kolotoč zrady a vražd v boji o rodinné nástupnictví v prvním traileru na celovečerní novinku Guye Ritchieho, muže zodpovědného za většinu britských filmových i televizních projektů označovaných za stylové. Snímek Wife and Dog s Anthonym Hopkinsem, Benedictem Cumberbatchem či Rosamund Pike zatím nemá českou kinopremiéru, ale vypadá to na příkladný akční krimi thriller o pomstě od vděčného autora klasického Podfu(c)ku, ale také moderních Gentlemanů nebo seriálu Země gangů.
V pekle číhá Anthony Hopkins. Trailer na Wife and Dog slibuje drtivou formu Guye Ritchieho

V pekle číhá Anthony Hopkins. Trailer na Wife and Dog slibuje drtivou formu Guye Ritchieho

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Kinobox.cz

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