V pátek ve 20:20 zrušte plány: Nova nasazuje zbrusu novou rodinnou komedii s Polívkovou a Langmajerem

Pátek je váš. Týden za vámi, víkend před vámi. Chcete si jen sednout, vypnout hlavu a nechat se vtáhnout do příběhu, který vás rozesměje a zároveň trochu zamrazí. Představte si situaci: celý život radíte lidem s jejich problémy, jste uznávaná odbornice, elegantní žena s jasným směrem. A pak přijde pád. Osobní krize, vyhoření, alkohol. A jedno unáhlené přání u vědmy, které všechno změní.
Ráno se probudíte a v zrcadle vidíte cizí tvář. Vrásky stárnoucího muže. Vaše jemnost je pryč, nahradila ji hrubá realita – stavba, lopata v ruce, fotbalová šatna plná vtipů, kterým nerozumíte. Svět, kde se neřeší nic citlivě, ale tvrdě a nahlas.
Anna Polívková uvězněná v těle Jiřího Langmajera
Tohle je základ české komedie Po čem muži touží 2 z roku 2022. Režie se ujal Rudolf Havlík, scénář napsal společně s Filipem Oberfalcerem. V hlavních rolích září Anna Polívková a Jiří Langmajer, skvěle doplněni Markem Taclíkem a Terezou Kostkovou.
Mnoho diváků si film plete s prvním dílem z roku 2018, ale pozor – tentokrát je záměna opačná. V jedničce se šovinistický chlap proměnil v ženu, teď zase zoufalá psycholožka bojuje o přežití v mužském těle. Anna Polívková musí zvládnout roli muže, kterého hraje Langmajer, a on zase její ženskou citlivost. Výsledek? Chaos, smích a hodně trapných momentů.
Polovina diváků oproti jedničce, ale stále úspěch
Komerčně si ale dvojka nevedla tak dobře jako první díl. Zatímco Po čem muži touží z roku 2018 přilákalo do kin 558 988 diváků a utržilo 82,6 milionu korun, pokračování z roku 2022 zaznamenalo výrazný propad. Přišlo na něj 275 274 diváků – zhruba polovina původního publika – s tržbami 40,1 milionu korun.
Přesto jde o solidní čísla pro českou komedii. Film si našel své publikum, i když ne v takové míře jako předchůdce.
Kritici i diváci: Baví, ale opakuje se to
Názory na film se různí. Filmová kritička Mirka Spáčilová upozorňuje, že se dějové vzorce často opakují a vtipný náboj časem vyprchává. Divák se sice chvílemi baví, ale předvídatelnost mu bere dech.
Jeden z diváků na ČSFD to shrnul takto:
První díl mi přišel zábavnější a zajímavější, ale v rámci českých komedií pořád lepší průměr. Langmajer si svou roli užíval, ale občas byl na hranici trapnosti, což se vzhledem k námětu dalo čekat. Nejzábavnější mi přišla pasáž na stavbě, tam jsem se nasmál dost. Neurazilo, nenadchlo, ale pobavilo,
říká divák.
Šest sad stejného oblečení a skutečné fotbalové dresy
Natáčení mělo své výzvy. Kostyméři museli vytvořit šest naprosto identických sad oblečení pro Annu Polívkovou a Jiřího Langmajera – včetně nočního úboru. Každý měl svou velikost, ale vzhled musel být stejný, aby scény před a po proměně působily věrohodně.
Fotbalové scény se natáčely na hřišti FK Zlíchov a herci nosili skutečné dresy tohoto klubu. Roli nevěrného přítele Filipa ztvárnil Daniel Krejbich, bývalý hráč amerického fotbalu a člen Síně slávy týmu Prague Black Panthers. Jeho sportovní minulost dodala postavě autenticitu.
Sledujte Po čem muži touží 2 v pátek 25. září 2026 ve 20:20 na TV Nova (Nova HD). Páteční večer je jako stvořený pro lehkou komedii, která vás rozesměje a možná i trochu zamrazí. Už jste někdy ráno v zrcadle viděli někoho úplně jiného?
Zdroje článku: csfd.cz, prozeny.blesk.cz, novinky.cz, nespechej.cz
Autor článku: Eliška Černá