V pátek ve 20:20 zrušte plány: Nova nasazuje zbrusu novou českou komedii, při které smíchy spadnete z gauče

Rosťa Beran a nečekaný konec bujarých večírků
Česká romantická komedie Sladký život vstoupila do kin 14. března 2024 a režisér Tomáš Hoffman v ní vypráví o muži, který si myslel, že mu patří svět. Hokejový reprezentant Rosťa Beran, kterého hraje Vladimír Polívka, všechno řešil penězi a šarmem.
Pak ho zradí tělo. Probudí se po operaci a zjišťuje, že mu zbyly dluhy, pošramocená reputace a prázdný byt. Životní styl plný nezávazných vztahů se rozpadl jako domeček z karet.
Jeho osud se ocitá v rukou MUDr. Magdy, kterou hraje Petra Hřebíčková. Přísná lékařka nepřipouští hvězdné manýry a nastavuje nekompromisní pravidla. Právě ona mu dává druhou šanci, ale zadarmo nic nebude.
Ve vedlejších rolích se objevují Jan Cina jako Jindřich Lípa, Vojtěch Kotek jako Ctirad, dále Jenovéfa Boková a Hynek Čermák. Rosťa začíná od nuly a s neobvyklými společníky postupně objevuje hodnotu věcí, které dřív slepě přehlížel.
Zákulisí: pražské ulice, hudba z USA a Hoffmanův rukopis
Za scénářem stojí Tomáš Hoffman společně s Martinem Horským. Hoffman tu navazuje na své divácky nejúspěšnější komedie Ženy v běhu a Bezva ženská na krku a znovu sází na lehkost, humor a hřejivý konec.
Výrazná část pražských exteriérů byla natočena tak, aby podtrhla letní atmosféru. Metropole tak získává neobyčejný půvab a stává se téměř další postavou příběhu.
Titulní skladbu By The Way složil Petr Kroutil. Hudební produkce probíhala v USA a klíčové nahrávání se uskutečnilo v pražském studiu Soundsquare.
Kina ho milovala, diváci chválí scénář
Na Kinoboxu film získal hodnocení 58 %. V kinech ale zazářil mnohem víc: do sálů zamířilo 213 750 diváků a tržby v Česku dosáhly 35 844 530 Kč.
Jedna z diváček ocenila hlavně celkový dojem:
Po dlouhé době lehká letní komedie, která není hloupá. Má to dobrý scénář, režijní vedení i obsazení. Vhodným způsobem se střídají komediální prvky s dramatickými a jako celek z toho vychází zážitek, ze kterého má divák hezký pocit.
Kritici potvrzují, že feel-good komedii o proměně jednoho chlapíka a nalezení pravé lásky se v mezích oddychové zábavy daří naplnit. K pozitivnímu dojmu přispívá i profesionální vizuální stránka.
Kdy a kde film uvidíte
Příběh plný naděje, humoru a druhých šancí vás čeká už tento pátek ve 20:20 na TV Nova. Komedie Sladký život připomíná, že i z úplného dna se dá vrátit.
A jak je to s vámi? Věříte, že lidé se po velkém pádu dokážou skutečně změnit, nebo je to jen pohádka pro dobrý pocit? Napište nám do diskuse.
Zdroje článku: kinobox.cz, medium.seznam.cz, csfd.cz, nespechej.cz
Autor článku: Eliška Černá