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V pátek ve 20:20 zrušte plány: Nova nasazuje zbrusu novou českou komedii, při které smíchy spadnete z gauče

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Dennívýzva
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Peníze, sláva i obdiv žen mu ležely u nohou, ale jediná vteřina na operačním sále smazala všechno, co kdy budoval. Teď jeho život závisí na přísné ženě, kterou kdysi dávno znal. Co z toho vzejde, vás překvapí.
V pátek ve 20:20 zrušte plány: Nova nasazuje zbrusu novou českou komedii, při které smíchy spadnete z gauče

V pátek ve 20:20 zrušte plány: Nova nasazuje zbrusu novou českou komedii, při které smíchy spadnete z gauče

Zdroj: galerie TV Nova
Doba čtení 2 min

Článek byl publikován 22.10.2026 09:30

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Tento článek byl publikován ze zdrojů NESPECHEJ.cz

Nespechej.cz je pozvánka zpomalit – a znovu si všimnout věcí, které běžně přehlížíme. Web nabízí inspiraci k jednoduššímu, vědomějšímu životu, který není o výkonech, ale o rovnováze. Témata se točí kolem zdraví, duševní pohody, rodiny, vztahů i smysluplného využití času. Namísto radikálních změn...

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