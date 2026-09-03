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V pátek skoro 30 stupňů, o víkendu prudké ochlazení. Balkonové rostliny čeká větší zátěž než při stabilním létě

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Závěr týdne přinese výraznou změnu počasí. Zatímco v pátek mohou teploty vystoupat téměř ke 30 stupňům, na jižní Moravě i výše, už během soboty se citelně ochladí. Rychlá změna se projeví také na rostlinách v truhlících a květináčích, které jsou vůči výkyvům citlivější než rostliny vysazené volně v půdě.
V pátek skoro 30 stupňů, o víkendu prudké ochlazení.

V pátek skoro 30 stupňů, o víkendu prudké ochlazení.

Zdroj: Shutterstock
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Trendy Život

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