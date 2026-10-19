V Ostravě vznikaly AI nástroje pro onkologii, vítězové míří do pražského finále

Průvodce pacienta léčbou, asistent pro chirurgy u robotických operací nebo nástroj pro plánování provozu onkologického stacionáře. To jsou jen některé z projektů, které vznikly během Rakathonu 2026 v Ostravě. Hackathon zaměřený na využití umělé inteligence v onkologii proběhl souběžně ve třech českých městech, v Praze, Brně a Ostravě, a zapojil studenty, výzkumníky i klinické odborníky.
Ostravský uzel akce organizačně zastřešily Fakulta elektrotechniky a informatiky VŠB-TUO, Fakultní nemocnice Ostrava a Lékařská fakulta Ostravské univerzity. Účastníci pracovali celkem na osmi výzvách, čtyři zadala FN Ostrava, jednu FN Olomouc a tři byla společná pro všechna tři města.
Mezi konkrétními úkoly se objevil vývoj AI průvodce poskytujícího pacientům srozumitelné informace o léčbě, asistenta usnadňujícího lékařům orientaci ve zdravotnické dokumentaci před jednáním multidisciplinárních týmů nebo systém pro automatizované zpracování dat do Národního onkologického registru. Jeden z projektů cílil na podporu chirurgů při roboticky asistovaných zákrocích.
Děkan FEI VŠB-TUO Radek Martinek připomněl, že fakulta se propojením technických oborů s klinickou praxí zabývá dlouhodobě, mimo jiné v rámci iniciativy Zdravotnictví 4.0 Challenge. Rakathon podle něj nabídl příležitost tyto zkušenosti i technologické zázemí využít pro vznik projektů s reálným potenciálem uplatnění.
Proděkan Lékařské fakulty OU a předseda České společnosti pro umělou inteligenci a inovativní digitální technologie v medicíně Ondřej Volný zdůraznil, že smyslem není nasazovat AI plošně, ale tam, kde skutečně pomůže. Za klíčový přínos hackathonu označil přímou spolupráci zdravotníků s vývojáři, která zajišťuje, že návrhy vycházejí z reálných potřeb praxe.
Po uplynutí 24 hodin hodnotili zadavatelé odevzdané prototypy podle funkčnosti, přínosu a využitelnosti v praxi. Prorektor VŠB-TUO Jan Platoš, který se akce účastnil jako mentor, ocenil, že týmy neřešily jen samotné programování, ale i správné pochopení zadání a ověření toho, zda výsledek skutečně funguje.
Děkan Martinek předal na závěr ostravského vyhlášení Cenu děkana FEI za nejlepší technické řešení týmu Zero Latency. Z výzev FN Ostrava zvítězili v kategorii onkologického AI průvodce tým Holub, v kategorii AI asistenta multidisciplinárního týmu tým Codebridge, v plánování stacionáře tým Pokorní vítězové a v automatizaci dat pro NOR tým ICU. Cenu FN Olomouc za projekt AI Surgical Copilot získal tým Sněženky a Michal.
Za Rakatonem stojí techno-sociální laboratoř Insane Business Ideas, hlavním partnerem je Všeobecná zdravotní pojišťovna ČR a hlavním technologickým partnerem společnost InterSystems. Celostátní finále se koná 18. října v Praze, kde nejlepší týmy soutěží o ceny 100 000, 50 000 a 25 000 korun.
Zdroj: VŠB