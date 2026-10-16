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V osmi letech měl utopit spolužáka. Carroll Cole pak celý život varoval, že bude zabíjet znovu

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Dennívýzva
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Carroll Edward Cole tvrdil, že svou první oběť zabil už jako osmiletý chlapec. O mnoho let později chodil za policisty a psychiatry s varováním, že touží škrtit ženy. Jeho příběh není jen portrétem sériového vraha, ale také znepokojivou kronikou institucí, které neustále slyšely, co se může stát, a přesto ho nedokázaly zastavit.
V osmi letech měl utopit spolužáka. Carroll Cole pak celý život varoval, že bude zabíjet znovu

V osmi letech měl utopit spolužáka. Carroll Cole pak celý život varoval, že bude zabíjet znovu

Zdroj: Šťavnatý příběh - Čeština
Doba čtení 15 min

Článek byl publikován 16.10.2026 03:00

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Psychologie zločinu

Web se zaměřuje na true crime témata a propojuje kriminalistiku s psychologií. Čtenáři zde najdou články o motivech a profilech pachatelů, známých i méně známých případech, metodách vyšetřování i psychologických souvislostech zločinů. Obsah je psán poutavě a srozumitelně, takže osloví jak...

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