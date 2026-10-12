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V Opatovicích nad Labem stál klášter tak bohatý, že si ho prohlédl i Karel IV. Poklad ukrývaly podzemní chodby lité ze stříbra a zlata

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Opatovický klášter patřil k nejmajetnějším ve východních Čechách. Podle Hájkovy kroniky v jeho podzemí roku 1359 spatřil Karel IV. lité zlato a stříbro.
V Opatovicích nad Labem stál klášter tak bohatý, že si ho prohlédl i Karel IV. Poklad ukrývaly podzemní chodby lité ze stříbra a zlata

V Opatovicích nad Labem stál klášter tak bohatý, že si ho prohlédl i Karel IV. Poklad ukrývaly podzemní chodby lité ze stříbra a zlata

Zdroj: Foto: Petr1888 / Creative Commons / CC BY-SA 4.0.
Doba čtení 6 min

Článek byl publikován 12.10.2026 05:00

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Tento článek byl publikován ze zdrojů VědaŽivě.cz

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