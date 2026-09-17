V obyčejném secondhandu našel skříň za miliony. Patřila zakladateli Carlsbergu a nikdo o tom nevěděl

Devětadvacetiletý sběratel nábytku narazil v běžném secondhandu na dvoudílný kabinet z přelomu sedmdesátých a devadesátých let devatenáctého století. Kus působil jako solidní starožitnost, jenže bohatá intarzie, ebonizované plochy a vlnový vlys s motivem mořských koníků prozrazovaly víc než průměrnou řemeslnou práci. Dnes se tentýž kabinet nabízí na specializované platformě 1stDibs za 343 136 dánských korun, v přepočtu zhruba 1,1 milionu korun českých. A hlavní důvod té ceny se skrývá v příběhu, který se za skříní táhne.
Proč právě Jacobsenovi mění cenovku starožitného nábytku
Carl Jacobsen, syn zakladatele pivovaru Carlsberg, proslul daleko za hranicemi pivovarnictví. Společně s manželkou Ottilií vybudoval jednu z nejvýznamnějších soukromých sbírek umění v Dánsku, sbírku, z níž později vzešla kodaňská Ny Carlsberg Glyptotek. Jejich vila ve čtvrti Valby fungovala jako soukromý domov až do roku 1998 a interiér odpovídal estetickým ambicím obou manželů: nábytek navrhovali přední dánští architekti, dekor čerpal z naturalistické ornamentiky a předznamenával pozdější proud skønvirke, dánské varianty secese.
Kabinet, o nějž jde, je připisován architektu Hansi J. Holmovi, autorovi řady významných kodaňských staveb včetně přestavby univerzitní knihovny. Odborná literatura kunsthistoričky Mirjam Gelfer-Jørgensenové dokládá, že pro domácnost Jacobsenových vznikly příbuzně zdobené židle se shodným dekorativním slovníkem: labutě, květinové festony, ptáci. Právě tato stylistická shoda tvoří páteř provenienční indicie.
Mořští koníci, intarzie a řemeslo, které zvedá hodnotu z tisíců na statisíce
Samotný kabinet měří přes metr osmdesát na výšku, kombinuje masivní mahagon s ebonizovanými plochami a nese několik vrstev výzdoby:
- Spodní pás s reliéfním vlysem mořských koníků a vlnového dekoru
- Střední zóna s intarzovanými labutěmi, tulipány a drobnými ptáky
- Horní partie s prosklenými dvířky a architektonickým členěním připomínajícím renesanční kredenc
Každý z těchto prvků sám o sobě svědčí o zakázkové výrobě. Dohromady vytvářejí dekorativní celek, jaký se v sériové produkci druhé poloviny devatenáctého století neobjevoval. Ruční spoje, původní kování a absence pozdějších zásahů potvrzují, že kus prošel staletím bez zásadních úprav.
Jak cenný nábytek mizí v bazarech a co ho prozradí zkušenému oku
Vila Jacobsenových sloužila rodině přes sto let. Při tak dlouhém užívání se mobiliář přirozeně rozptyluje přes dědictví, stěhování a vyklízení. Papírová stopa se ztrácí, zatímco řemeslné znaky a dekorativní „rukopis“ zůstávají. Přesná provozovna, kde kabinet čekal na svého objevitele, zveřejněna nebyla. Doložitelné ovšem zůstává, že dnešní prodejce sídlí ve Valby, ve stejné kodaňské čtvrti, kde Jacobsenovi žili.
Rozpoznat mimořádnost takového kusu vyžaduje víc než letmý pohled. Praktické vodítko pro kohokoli, kdo prochází starožitnostmi nebo bazary:
- Ruční spoje a originální kování – strojová výroba zanechává jiné stopy než dláto a rašple
- Neobvykle ambiciózní dekor – intarzie, řezby, kombinace dřevin přesahující běžný měšťanský standard
- Štítky, razítka, inventární čísla – i drobný pozůstatek dokumentace může otevřít celou provenienční linku
- Absence pozdějších přetěrů a úprav – zachovalý původní povrch je sám o sobě vzácnost
Kde v Česku nechat posoudit starý nábytek, než ho prodáte pod cenou
Obdobné „spící“ poklady se objevují i na českém trhu. Rozptýlený šlechtický a velkostatkářský mobiliář koluje bazary, pozůstalostními dražbami a garážovými výprodeji bez jakékoli dokumentace. Kdo narazí na podezřele kvalitní kus, měl by před jakýmkoli zásahem (broušením, lakováním, přetíráním) vyfotografovat všechny strany a obrátit se na odborníka.
Technologická laboratoř NPÚ poskytuje metodickou a poradenskou pomoc v oblasti historických materiálů a restaurování. Pro orientační tržní odhad slouží specializované starožitnické platformy, například Antik Praha, případně aukční domy a restaurátoři historického nábytku. Orientační posouzení může být otázkou dnů, uzavření silné provenience spíš týdnů až měsíců, záleží na dostupnosti archivních dokumentů a srovnávacího materiálu.
Zdroj: Chalupáři-Zahrádkáři
Autor: Zdeňka Pavelková