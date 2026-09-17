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V obyčejném secondhandu našel skříň za miliony. Patřila zakladateli Carlsbergu a nikdo o tom nevěděl

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Mahagonová skříň zdobená mořskými koníky, labutěmi a tulipány, a nabídková cena přesahující milion korun. Přitom ji někdo vystavil v obyčejném dánském bazaru.
V obyčejném secondhandu našel skříň za miliony. Patřila zakladateli Carlsbergu a nikdo o tom nevěděl

V obyčejném secondhandu našel skříň za miliony. Patřila zakladateli Carlsbergu a nikdo o tom nevěděl

Zdroj: Foto: Jana Šrámčíková / Chalupáři-Zahrádkáři
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Chalupáři-Zahrádkáři

Články z Chalupari-Zahradkari.cz nabízejí praktický pohled na vše, co souvisí s bydlením, zahradou, údržbou domu i radostmi chatařského života. Obsah je určen čtenářům, kteří ocení jednoduché návody, chytré vychytávky, přírodní postupy a zkušenosti vycházející z každodenní praxe. Nechybí tipy na...

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