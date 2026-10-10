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V Novém Veselí na Žďársku na chvíli vypadla elektřina. Volby to ale nepřerušilo

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V Novém Veselí byla dnes dopoledne na necelou půlhodinu přerušená dodávka elektřiny. Výpadek se týkal celého městyse se skoro 1400 obyvateli. Informaci České televize ČTK potvrdil starosta Zdeněk Křivánek (za KDU-ČSL). Po 11:30 už elektřina fungovala. Volební místnost kvůli tomu uzavřená nebyla.
V Novém Veselí na Žďársku na chvíli vypadla elektřina. Volby to ale nepřerušilo

V Novém Veselí na Žďársku na chvíli vypadla elektřina. Volby to ale nepřerušilo

Zdroj: Anh Tuan Tran
Doba čtení 1 min

Článek byl publikován 10.10.2026 11:16

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Jihlavská Drbna

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