V Novém Veselí na Žďársku na chvíli vypadla elektřina. Volby to ale nepřerušilo

V Novém Veselí na Žďársku na chvíli vypadla elektřina. Volby to ale nepřerušiloPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
V Novém Veselí na Žďársku na chvíli vypadla elektřina. Volby to ale nepřerušiloZdroj: Anh Tuan Tran
Článek byl publikován 10.10.2026 11:16
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