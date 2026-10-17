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V noci zmizí 17 dětí. Všechny odejdou přesně ve 2:17 ráno. Na Netflix míří film, který Čeští diváci označují za horor roku

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Sedmnáct dětí v jednu noc beze stopy zmizí ze svých domovů. Všichni přitom utečou přesně ve 2:17 ráno a nikdo netuší proč. Americký mysteriózní horor Hodina zmizení (Weapons) patří k filmům, které si svou zápletku nenechají jen tak přečíst jako otevřenou knihu, ale naopak ji pomalu dávkují. A právě
V noci zmizí 17 dětí. Všechny odejdou přesně ve 2:17 ráno. Na Netflix míří film, který Čeští diváci označují za horor roku

V noci zmizí 17 dětí. Všechny odejdou přesně ve 2:17 ráno. Na Netflix míří film, který Čeští diváci označují za horor roku

Doba čtení 3 min

Článek byl publikován 17.10.2026 05:00

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Netflixer

Netflixer.cz je jako tvůj kamarád, který vždycky ví, co si večer pustit – a ještě ti k tomu řekne, proč by tě to mělo bavit (nebo proč radši utéct jinam). Web se zaměřuje na filmy, seriály a dokumenty z produkce Netflixu, ale nezůstává jen u anotací – přidává kontext, hodnocení, zákulisní...

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