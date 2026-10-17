V noci zmizí 17 dětí. Všechny odejdou přesně ve 2:17 ráno. Na Netflix míří film, který Čeští diváci označují za horor roku

Jeden záhadný případ, sedmnáct zmizelých dětí
Za tvorbou
amerického filmu Hodina zmizení stojí Zach Cregger, což je autor vydařeného hororu Barbar a posledního Resident Evil. Už jen jeho jméno napovídá, že mysteriózní horor z loňského roku je opravdovou lahůdkou pro nadšence temnější filmové tvorby. Příběh se točí kolem sedmnácti dětí docházejících do stejné třídy, které se všechny probudí přesně ve 2:17, vyběhnou ze svých domovů a zmizí neznámo kam. Nikdo netuší, co je přimělo odejít ani kam se vydali. Podezření okamžitě padne na jejich učitelku Justine, zatímco rodiče a obyvatelé města začnou zoufale hledat odpovědi.
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V hlavních rolích se představují
Julia Garner jako učitelka Justine a Josh Brolin jako otec jednoho ze zmizelých dětí. Dále ve filmu hrají Alden Ehrenreich, Benedict Wong, Austin Abrams a Cary Christopher, který ztvárnil jediné dítě ze třídy, jež nezmizelo. Výraznou postavou je také jeho teta Gladys v podání Amy Madigan, která za svůj výkon získala Oscara za nejlepší herečku ve vedlejší roli. Foto: Warner Bros. Tajemství, které se odhaluje po malých kouscích
Nejedná se o klasický
horor, který by všechno servíroval přímočaře. Příběh je rozdělen do několika kapitol, přičemž sleduje události z pohledu různých postav, jejichž osudy se postupně propojují. S každou další částí tak získáváte nový dílek skládačky a zároveň odhalujete, že za zmizením dětí může stát něco mnohem temnějšího. Některé události se navíc vracejí z jiného úhlu, díky čemuž získávají nový význam a odhalují další detaily. K tomu se přidává povedená vizuální stránka, neustálý pohyb kamery, dobře budované napětí a překvapivý černý humor, který nenarušuje ponurou atmosféru.
Co na horor Hodina zmizení říkají čeští diváci?
Horor
Hodina zmizení po svém uvedení v kinech zabodoval také u českých diváků, kteří mu na Kinoboxu udělili hodně slušných 74 %. Nadchla je především originalita snímku, jeho atmosféra a promyšlený příběh. Oceňují postupné odhalování záhady, kdy do sebe jednotlivé části postupně zapadají, stejně jako černý humor a brutální scény. Chvála samozřejmě padala také na adresu režie Zacha Creggera. Někteří dokonce horor označovali za film roku.
„Horor roku. Ze začátku drama a pomalý nájezd. Následně to bylo napínavé a místy hororové. A ke konci to byla jízda, kterou jsem snad nikdy nezažil. Krvavý horor s komediálními prvky. Pro mě bylo důležité, že se všechny mé otázky postupně zodpověděly a všechno do sebe krásně zapadlo. A poslední věc, proč horor roku. Konečně horor, u kterého se jednotlivé postavy nechovají nerealisticky, ale opravdu bych si něco takového dokázal představit v našem světě a o tom to je,“ napsal jeden z diváků ve své recenzi.
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„Dámy a pánové, Zach Cregger. Režisér kterému jsem po Barbarovi sice věřil, ale určitě jsem nečekal, že mi doručí film roku. A přece se to stalo. Postupně jsem četl přibývající recenze a přemýšlel, jestli jít do kina nebo počkat. Takhle brutální jízdu jsem si ale nepředstavoval ani náhodou,“ zmínil další. „Hodina zmizení je za mě skvělý kousek. Mysteriózní film nebo horor? Za mě v prvních chvílích mysteriózní kousek s tajemnou atmosférou, který se později promění v čistý horor. Není to o lekačkách a laciných hororových scénách, ale o atmosféře a děsivých pomalých záběrech, při kterých zřejmě tuhne krev v žilách i otrlým hororářům,“ pěl chválu jiný.
Na Netflix snímek Hodina zmizení dorazí za pár dní, 24. října. Foto: Warner Bros. Foto: Warner Bros. Foto: Warner Bros.
Zdroje: Kinobox, Screenhub, Dread Central
Hodnocení na
Kinoboxu: 74 %