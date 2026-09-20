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V neděli ve 20:00 to v Česku bouchne: Nova Cinema odpálí nejšílenější akční komedii

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Představte si, že sedíte v kině a sledujete film, který vznikl jen proto, že se jeden z nejslavnějších režisérů světa k smrti nudil při čekání na schválení jiného projektu. Nikdo tehdy netušil, že tento narychlo napsaný scénář rozpoutá v ulicích jihofrancouzského přístavu naprosté šílenství.
V neděli ve 20:00 to v Česku bouchne: Nova Cinema odpálí nejšílenější akční komedii

V neděli ve 20:00 to v Česku bouchne: Nova Cinema odpálí nejšílenější akční komedii

Zdroj: unsplash
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Tento článek byl publikován ze zdrojů NESPECHEJ.cz

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