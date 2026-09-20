V neděli ve 20:00 to v Česku bouchne: Nova Cinema odpálí nejšílenější akční komedii

Je neděle a vy už teď víte, že si ji užijete naplno. Večer vás čeká pohodové rozvalení na gauči s tím nejlepším, co francouzská kinematografie kdy vytvořila. Zapomeňte na hollywoodské bombastické trháky s nafouknutým rozpočtem. Tohle je příběh o tom, jak jeden nudící se génius napsal za měsíc scénář, který předběhl americké blockbustery o celé roky. Film s rozpočtem, který by dnes Hollywood utratil jen za catering, vydělal pětinásobek a stal se kultem. Žánr? Akční komedie plná adrenalinu, spálených pneumatik a humoru, který vás dostane. A hlavně – automobilové honičky, jaké jste do té doby neviděli. Ještě nevíte, o čem mluvím? Počkejte chvilku, hned vám to dojde.
Když se z nudy zrodí legenda
Polovina devadesátých let. Jeden z nejuznávanějších francouzských tvůrců netrpělivě čeká, až americké studio schválí obří rozpočet pro jeho chystaný sci-fi megahit. Aby zahnal nudu, sedne ke stolu a za pouhých třicet dní napíše kompletní scénář k bláznivé akční komedii. Netušil, že právě stvořil fenomén, který redefinoval evropský pohled na automobilové honičky.
Příběh nás zavádí do sluncem zalitého Marseille, kde mladý muž vyměnil dvě kola za čtyři a usedá do kokpitu zdánlivě obyčejného vozu. Tento automobil se však stisknutím jediného tlačítka mění v technologický přízrak schopný popírat fyzikální zákony. Když město ochromí nepolapitelný gang v rudých vozech, osud svede tohoto krále silnic dohromady s mužem zákona, který sám nedokáže ovládnout ani obyčejný volant. Společně se pouštějí do nebezpečné hry kočky s myší, která rozmetá marseillské ulice na atomy.
Drama v nemocnici a režisér z lůžka
Přípravy na natáčení provázela obrovská smůla. Původní režisér těsně před začátkem prací nešťastně spadl z koně a kvůli vážným zraněním musel být na několik týdnů hospitalizován. Produkce musela jednat okamžitě.
Režie se narychlo ujal jeho kolega, který pak každý den docházel za zraněným režisérem do nemocnice. Ukazoval mu natočené záběry a konzultoval s ním každý další krok. Tento záskok zafungoval tak skvěle, že nový režisér nakonec natočil i další tři pokračování série. Triumf lidské vytrvalosti a profesionality uprostřed chaosu.
Odhalení fenoménu: Taxi dobývá svět
Tímto legendárním snímkem, od jehož světové premiéry 8. dubna 1998 uplynulo již 28 let, je francouzský akční hit Taxi. Scénář k němu napsal slavný Luc Besson během čekání na schválení filmu Pátý element. Režisérské křeslo si kvůli zmíněné nehodě museli rozdělit Gérard Pirès a jeho náhradník Gérard Krawczyk.
Diváci po celém světě si okamžitě zamilovali ústřední dvojici. Tehdy šestatřicetiletý Samy Naceri jako nepolapitelný taxikář Daniel Morales a devětadvacetiletý Frédéric Diefenthal v roli nešikovného policisty Émiliena Coutanta-Kerbaleca vytvořili chemii, která funguje dodnes. V roli Danielovy přítelkyně Lilly se objevila teprve dvaadvacetiletá, dnes světoznámá Marion Cotillard. Nezapomenutelné výkony podali také Bernard Farcy jako svérázný komisař Gibert a Emma Wiklund v roli krásné Petry.
Původní rozpočet filmu v roce 1998 činil 8,7 milionu USD. V přepočtu na dnešní ceny, zohledňující inflaci k roku 2026 by to bylo přibližně 16,5 milionu USD. Snímek tak dokazuje, že i s relativně skromným rozpočtem lze vytvořit celosvětový kult. Film vydělal 44,5 milionu USD (dnes cca 84 milionů USD) a překonal náklady více než pětinásobně. Hollywood to muselo pěkně pálit.
Flotila aut a pravda o řidičáku
Pro natáčení byla vytvořena skutečná automobilová flotila čítající 110 vozů. Legendární bílý Peugeot 406 byl pořízen v šesti exemplářích. Pouze jeden z nich byl skutečně upravený speciál s výkonným motorem 2.9 V6, který kvůli extrémním úpravám nesměl na běžné silnice. Další vůz sloužil výhradně pro složité hydraulické transformace před kamerou a zbylé čtyři byly běžné modely s motorem 1.8 litru.
Kolem natáčení a hlavního hrdiny dodnes koluje několik mýtů. Internetová média často šíří informaci, že představitel Daniela, Samy Naceri, v době natáčení prvního dílu vůbec nevlastnil řidičský průkaz a že všechny scény za něj museli odřídit kaskadéři. Skutečnost je však zcela jiná. Naceri řidičský průkaz samozřejmě měl a s řízením měl bohaté zkušenosti – v mládí dokonce dělal únikového řidiče při loupeži. O řidičský průkaz přišel až v roce 2003 kvůli pozdějším kriminálním deliktům.
Nenechte si ujít legendární jízdu
Pokud si chcete tento nestárnoucí klenot francouzské kinematografie připomenout nebo ho zažít úplně poprvé, máte jedinečnou příležitost. Připravte si popcorn, vypněte telefon a nechte se unést marseillskými uličkami. Snímek Taxi můžete sledovat na televizní stanici Nova Cinema v neděli 20. září 2026 ve 20:00. Už se těšíte na tu jízdu stejně jako my? A řekněte nám upřímně – kolikrát jste po tomhle filmu chtěli mít taky takový upravený Peugeot?
Zdroje článku: imdb.com, spoilertown.com, mutantreviewersmovies.com, nespechej.cz
Autor článku: Eliška Černá