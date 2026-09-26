V neděli v 16:35 si zapněte televizi: Prima vytáhne největší zábavný tuzemský filmový klenot

Neděle je den, kdy si konečně můžete dovolit zpomalit. Žádné schůzky, žádné termíny, jen vy a pohodlná pohovka. A právě teď vám nabízíme příběh, který vás vtáhne do světa, kde se moderní bezohlednost střetává s pradávnou moudrostí. Vysoký rozpočet, hvězdné obsazení v čele s Karlem Rodenem a příběh, který vás rozesměje i dojme – jenže název? Ten vám prozradíme až za chvíli.
Hlavní hrdina žije jen pro čísla a zisky. Lidské emoce považuje za slabost a úspěch měří stavem účtu. Během rutinního letu z Ameriky však přijde osudový okamžik.
Když letadlo přelétá nad posvátným územím, probíhá hluboko pod ním pohřeb domorodého náčelníka. Uvolní se starobylá mystická síla a vtělí se přímo do těla chladného byznysmena. V jedné hlavě začíná neviditelný souboj dvou naprosto odlišných světů.
Karel Roden jako muž se dvěma dušemi
Tento originální střet civilizací přináší koprodukční komedie s prvky fantasy Indián (2022). Režíroval ji Tomáš Svoboda, který na scénáři spolupracoval s Patriziem Gentem.
V hlavní roli finančníka Ondřeje Jonáše exceluje Karel Roden. Po jeho boku září Vica Kerekes jako Jana Kárná, Martin Myšička v roli Ludvíka Tanečka a polská hvězda Daniel Olbrychski jako náčelník Bílý Jelen.
Zápletka je jednoduchá, ale geniální: bezohledný developer musí najednou sdílet své tělo s duchem indiánského vůdce. Ten má úplně jiné priority – respekt k přírodě, lásku k lidem a duchovní rovnováhu. Jonáš chce stavět obří projekt na místě posvátného stromu, náčelník mu v tom zuřivě brání. Výsledkem je chaos plný absurdních situací, kdy se moderní dravec chová jako šaman a musí čelit nejen svému okolí, ale hlavně sám sobě.
Amerika uprostřed Čech a rocková kapela z O2 areny
Snímek skrývá několik pikantních tajemství z natáčení. Diváci si často myslí, že se úvodní scény z Nebrasky natáčely přímo v Americe. Ve skutečnosti filmaři využili úchvatné scenérie českého lomu Velká Amerika.
Další zajímavostí je solitérní dub, u kterého se má stavět. Jde o skutečný památný strom mezi pražskou Točnou a Cholupicemi. Tento přírodní klenot si zahrál už v legendární pohádce Třetí princ (1982) a v roce 2013 bojoval ve finále ankety Strom roku.
Ve filmu se objeví dcera hlavního hrdiny Viktorie, kterou ztvárnila Štěpánka Fingerhutová. Její filmová hudební skupina není žádný komparz, ale reálná ženská heavyrocková formace The Agony. Kapela založená v roce 2013 vystoupila v květnu 2022 jako předkapela Scorpions v pražské O2 areně.
Ambiciózní projekt s hlubokým poselstvím
Snímek vznikl jako mezinárodní koprodukce Česka, Slovenska a Polska. Původní rozpočet z roku 2022 se odhadoval na přibližně 1 008 200 EUR, což odpovídalo zhruba 25 milionům korun. V cenách roku 2026 by realizace vyšla na zhruba 32,5 milionu korun.
Neobvyklé spojení humoru a hlubšího poselství diváky velmi mile překvapilo. Uživatelka NikiVai na ČSFD.cz přiznala, že ačkoliv jí film zpočátku připadal jako bláznivá hříčka, nakonec ji přiměl k hlubokému zamyšlení nad vlastním nitrem a vztahem k přírodě.
Nenechte si ujít tento jedinečný devadesátičtyřminutový zážitek, který vás pobaví i pohladí po duši. Film můžete sledovat v neděli 27. září 2026 v 16:35 na stanici Prima. A teď se ptáme: kdy jste naposledy zažili příběh, který vás rozesmál a zároveň donutil přemýšlet o tom, co je v životě opravdu důležité?
Zdroje článku: cervenykoberec.cz, totalfilm.cz, csfd.cz, nespechej.cz
Autor článku: Eliška Černá