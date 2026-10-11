V médiích je stavěli proti sobě, v rádiu spolu seděli patnáct let. Bouček promluvil o Marešovi a řekl víc, než musel

Začátek října 2026, studio Streamu. Bouček sedí před kamerou a dostává otázku, kterou slýchá dvacet let: jak to vlastně je s tou rivalitou s Marešem? Jenže tentokrát nezvolí obvyklou diplomatickou zkratku. Místo jedné věty o vzájemném respektu vytáhne čísla, roky, zákulisní detaily a vlastní výklad toho, odkud se celý příběh o jejich souboji vůbec vzal.
„Nejsme konkurenti,“ řekne. A pak přidá větu, která mluví za všechno: „Děláme stejnou práci, ale máme na to úplně jiné nástroje.“ „Víc času jsme strávili nad tím, jestli je lepší Slávie, nebo Sparta, než to, že jsme konkurenti.“ Patnáct let pod jednou střechou: jak dlouho se potkávali na Evropě 2
Bouček v rozhovoru zmínil patnáct společných let v jednom rádiu a deset let vzájemného „střídání“. Neurčité slovo „rádio“ má přitom zcela konkrétní adresu, Evropu 2.
Mareš je se stanicí spojený od roku 1997, Bouček sám v březnu 2026 na webu Evropy 2 uvedl, že s ní funguje „od roku 2005″. Stanice pak v lednu 2020 oficiálně oznámila jeho odchod. Překryv tedy vychází zhruba na patnáct let, přesně tak, jak to Bouček formuloval.
Co přesně znamenalo „deset let střídání“, už tak průzračné není. Mohlo jít o rotaci vysílacích bloků, o záskoky, o proměnlivou viditelnost obou jmen v programu stanice.
Bouček to dál nerozvedl a dostupné zdroje konkrétnější vysvětlení nenabízejí. Jisté je jedno: dva muži, které bulvár léta prezentoval jako nesmiřitelné protivníky, sdíleli stejné chodby, stejné mikrofony a podle Boučkových slov i stejné debaty o fotbale. Rok 2005: kde se zrodila zkratka o dvou rivalech
Kořeny celého příběhu sahají do podzimu 2005. Prima tehdy nasadila VyVolené, Nova odpověděla Big Brotherem. Mareš se stal tváří novácké reality show, Bouček jednou z tváří té primácké. Dvě konkurenční televize, dva mladí moderátoři, dvě show ve stejném čase, pro média neodolatelná konstelace.
Dobová čísla sledovanosti přitom vyprávěla složitější příběh, než jaký se vešel do titulků. Podle tehdejších dat VyVolení v průběhu podzimu před 22. hodinou zpravidla přitahovali víc diváků.
Big Brother ovšem vyhrál nástupní díl i prosincové finále, tedy momenty, které se nejsnáze proměňují v mediální verdikt. Právě tahle nejednoznačnost živila debatu celé měsíce. A protože formáty potřebovaly tváře, z televizní bitvy se automaticky stal i personální duel.
Bouček dnes ten mechanismus pojmenovává s chirurgickou přesností. Podle něj šlo o efekt sledovanosti stanic, o souboj formátů, o cokoli jiného než o přímé měření moderátorského umu.
řekl v „Nezažil jsem situaci, kdy by jeden získal kšeft a druhý odcházel jako poražený,“ eXtra Hostu. Tím obrátil zažitý narativ naruby: místo příběhu o dvou egech říká, že šlo o dvě televize a jejich marketingová oddělení. Zdroj fotografie: Nextfoto Proč „řekl víc, než musel“: anatomie jednoho zákulisního přiznání
Většina moderátorů by v podobné situaci zvolila bezpečnou formulku. Něco ve smyslu „jsme v pohodě, respektujeme se“. Bouček ale
nabídl konkrétní zákulisní architekturu: přesný počet společných let, popis každodenního soužití, vlastní interpretaci roku 2005 a přiznání, že celá rivalita byla spíš mediální produkt než osobní zkušenost.
Navíc to neudělal poprvé. Už v roce 2016 v rozhovoru pro Novinky mluvil o Marešovi jako o kamarádovi a zmínil, že spolu jedenáct let působili „v jednom baráku“. V květnu 2026 v podcastu
Mediální cirkus na Seznam Zprávách uznal Marešovu ranní disciplínu slovy, která nešla přeslechnout. A v únoru 2026 se oba potkali přímo ve vysílání Ranní show Evropy 2 při speciálním týdnu s Jiřinou Bohdalovou, žádné známky chladu, žádné vyhýbání se.
Říjnový rozhovor v eXtra Hostu ale přidal rozměr, který v předchozích vyjádřeních chyběl: Bouček nepopsal jen vztah k Marešovi, ale pojmenoval samotný stroj, který z televizního střetu vyrobil dvacetiletou mediální značku. Právě v tom spočívá ta nadstandardní otevřenost.
Kde oba stojí v říjnu 2026: dvě paralelní kariéry bez průsečíku
Profesní mapa obou moderátorů v roce 2026 ukazuje, jak dalece se jejich dráhy rozešly, a zároveň jak málo důvodů k soupeření reálně existuje.
Libor Bouček: Host Radiožurnálu (od dubna 2026, všední dopoledne) Máme rádi Česko na Primě (jubilejní 20. řada) Inkognito na prima+ Žolík v pořadu Na lovu na TV Nova
Leoš Mareš: Ranní show na Evropě 2 (29. sezóna, nově se Štěpánem Kozubem) Moderátor SuperStar 2026 na TV Nova
Bouček gravituje k rozhovorovému formátu a vědomostní zábavě, Mareš k rannímu vysílání a velkým zábavním show. Jejich profesní teritoria se prakticky nepřekrývají. Když Bouček říká „máme na to úplně jiné nástroje“, popisuje stav, který je v říjnu 2026 ověřitelný pouhým pohledem do programu.
Zdroj:
VIPživot.cz
Autor:
Ema Richterová