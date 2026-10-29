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V matraci se živí tisíce roztočů vaším potem a kůží. Vyčistit ji přitom zvládnete za odpoledne bez jediné chemikálie

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Rozbor 58 matrací odhalil ve spodní vrstvě průměrně přes 3 200 roztočů na gram jemného prachu. Jarní očista lůžka přitom zabere jedno odpoledne.
V matraci se živí tisíce roztočů vaším potem a kůží. Vyčistit ji přitom zvládnete za odpoledne bez jediné chemikálie

V matraci se živí tisíce roztočů vaším potem a kůží. Vyčistit ji přitom zvládnete za odpoledne bez jediné chemikálie

Zdroj: Unsplash
Doba čtení 6 min

Článek byl publikován 29.10.2026 14:00

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Chalupáři-Zahrádkáři

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