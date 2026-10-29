V matraci se živí tisíce roztočů vaším potem a kůží. Vyčistit ji přitom zvládnete za odpoledne bez jediné chemikálie

Prachovka prachová i její americká příbuzná se živí odloupnutými kožními šupinami. Jednomu člověku jich za noc odpadne dost, aby z nich roztoči mohli žít. Matraci, která je měsíce shromažďuje, proto bereme jako zásobárnu. A dá se vyprázdnit pomocí věcí, které najdete ve spíži a v kuchyňské skříňce. Stačí vysavač, jedlá soda a trocha trpělivosti při schnutí.
Tisíce roztočů v matraci: co ukázal rozbor lůžek
Číslo „tisíce“ vychází z měření. Studie, která porovnávala roztoče na různých plochách 58 matrací a je dostupná v databázi
PubMed, zjistila na horní straně průměrně 932 roztočů na gram jemného prachu. Na spodní ploše byl průměr třikrát vyšší, konkrétně 3 254 kusů. Extrémní vzorky šly ještě dál. Svrchní vrstva dosáhla maxima 3 375 roztočů na gram, spodek až 14 500.
Hodnoty se vztahují k prachu, který matrace zadržuje, a liší se lůžko od lůžka. Řádově ale sedí. Kdo matraci roky neotočil a nechránil ji, spí s velkou pravděpodobností na kolonii, jejíž velikost se počítá na tisíce.
Samotní roztoči nekoušou a do kůže nepronikají. Potíže působí jejich výkaly, moč a rozpadlá těla, z nichž se uvolňují alergeny. Americká plicní asociace (American Lung Association) řadí roztoče mezi nejvýznamnější spouštěče astmatu v interiéru. U citlivých lidí zhoršují alergickou rýmu i ekzém. Typickým varováním je ranní kýchání, ucpaný nos a slzící oči hned po probuzení. Jistotu dá až alergolog, který sáhne po kožním prick testu nebo po vyšetření protilátek IgE z krve.
Pot, kůže a vlhko: proč matrace po topné sezoně svědčí roztočům
Spící tělo funguje jako topné těleso. Podle odborného přehledu biologie roztočů v časopise Allergo Journal International se teplota uvnitř matrace během noci vyšplhá na 25 až 30 °C. Relativní vlhkost se zároveň zvedne o pět až osm procent, protože se člověk ve spánku potí a vydechuje vodní páru. Roztočům nejlépe vyhovuje teplota zhruba 20 až 28 °C a vlhkost kolem 75 až 80 %. Lůžko jim tak každou noc vytváří přesně takové mikroklima, jaké potřebují.
V zimě se k tomu přidává uzavřená ložnice. Státní zdravotní ústav doporučuje v chladných měsících větrat krátce a intenzivně, v ložnici nejméně ráno a večer. Ve skutečnosti mnoho domácností okna v mrazu otevírá jen zřídka a hlavně zateplené byty pak drží vlhkost v textiliích déle. Peřiny, polštáře a matrace ji nasávají a pomalu uvolňují. Prach se mezitím usazuje všude kolem.
Jaro je proto ideální chvíle na důkladný zásah. Topení se ztlumí, okna lze nechat otevřená déle a matrace může konečně proschnout.
Čištění matrace za odpoledne: vysavač, jedlá soda a průvan
Celý postup zabere tři až pět hodin. Většinu času ale matrace pracuje sama a vy jen čekáte. Domácí návod českého prodejce matrací Vyspime.se se dá shrnout do několika kroků:
Odstrojení (10 až 20 minut): sundejte prostěradlo, chránič i povlaky a hned je vložte do pračky na nejvyšší teplotu, kterou štítek dovolí. Mayo Clinic doporučuje u lůžkovin nejméně 54 °C, evropští alergologové počítají s 60 °C. První vysávání: použijte nástavec na čalounění a projeďte celou plochu, boky i švy. V prošívání a kolem lemů se prach hromadí nejvíc. Jedlá soda: rovnoměrně ji prosejte přes sítko po celé matraci. Pár kapek esenciálního oleje do ní přidejte jen tehdy, pokud chcete vůni. Působení: minimum je 30 minut, lepší je nechat sodu pracovat několik hodin. Mezitím otevřete okna dokořán. Druhé vysávání (10 až 15 minut): pečlivě odsajte všechnu sodu i s nachytanou vlhkostí a pachem. Sušení: matraci nechte dýchat, ideálně ve slunečním světle nebo v průvanu.
Jedlá soda roztoče nehubí. Funguje jako jemný sorbent, který z povrchu vytáhne vlhkost a zápach. Tím zhoršuje podmínky, ve kterých se roztočům daří. Rozhodující práci odvede vysavač, který odstraní prach plný kožních šupin, tedy jejich potravu. Samotné vysátí bez dalších kroků proto nestačí, stejně jako vonný sprej, který jen překryje pach a vlhkost v lůžku nechá. Nejlépe funguje kombinace: odebrat potravu, vysušit lůžko a postavit mezi tělo a matraci pratelnou bariéru.
Jeden detail řada lidí přehlíží. Alergeny roztočů se v klidné místnosti dlouho nevznášejí. Do vzduchu je vyhání až stlaní a vysávání. Pokud v domácnosti žije alergik, měl by během úklidu odejít z ložnice a vrátit se až po vyvětrání.
Žluté skvrny, krev a pot: směs z kuchyňské linky
Zažloutlá místa po potu nebo dětské nehodě vyřeší roztok, který namícháte za minutu. Do rozprašovače nalijte 250 ml třiprocentního peroxidu vodíku a přidejte lžičku jedlé sody a lžičku prostředku na nádobí. Skvrnu nastříkejte, nechte 20 až 30 minut působit a potom ji jemně vytřete bílým hadříkem. Nedrhněte a matraci zbytečně nepromáčejte.
U krve platí pravidlo studené vody. Horká voda bílkoviny zafixuje a skvrna se zakousne hlouběji. Na zaschlé fleky pomůže pasta z peroxidu, soli, prostředku na nádobí a škrobu. Nechte ji zaschnout a pak ji vysajte.
Po každém mokrém zásahu potřebuje matrace čas. Stanovisko SZÚ k plísním připomíná, že vlhkost v kombinaci se špatným větráním vytváří živnou půdu pro plísně. Povlečení proto natahujte až ve chvíli, kdy je matrace suchá i na dotek, a to i hluboko pod povrchem.
Chránič matrace a HEPA vysavač: kolik stojí ochrana proti alergenům
Matraci do pračky nedáte, chránič ano. Proto má v celém režimu klíčovou roli. Zachytí pot i šupiny dřív, než proniknou do jádra, a jednou týdně ho prostě vyperete. Odborný přehled opatření proti roztočovým alergenům ale upozorňuje, že protiroztočový obal sám o sobě zázraky nedělá. Plně zabírá až ve spojení s pravidelným praním, vysáváním a hlídáním vlhkosti.
Orientační ceny v českých obchodech:
Pomůcka Cenové rozpětí Chránič matrace IKEA (základní) od 79 Kč Nepropustný chránič IKEA od cca 199 Kč Prošívaný nebo větší chránič IKEA 699 až 1 690 Kč Chrániče matrací na Alze (běžné rozměry) cca 257 až 979 Kč Vysavač s HEPA/EPA filtrem cca 2 499 až 12 790 Kč Odvlhčovač vzduchu cca 2 999 až 15 999 Kč
U chráničů se vyplatí sledovat údaj o praní. Například dětský potah LENAST označuje IKEA jako pratelný na 60 °C a vhodný při alergii na roztoče. HEPA filtr zabrání tomu, aby vysavač vyfukoval zachycené alergeny zpátky do místnosti. Pro alergika jde podle nás o nejsmysluplnější investici z celé tabulky. Odvlhčovač pomáhá tam, kde vlhkost v ložnici dlouhodobě přesahuje 50 %, větrání ale nenahradí. Levný vlhkoměr za pár stovek prozradí, jestli ho vůbec potřebujete.
Kompletně se roztočů nezbavíte, a to ani nejlepším vysavačem. Nová matrace bez ochrany může být osídlená během několika měsíců. Velké čištění se proto vyplatí opakovat dvakrát ročně, na jaře po topné sezoně a na podzim před zavřením oken. Mezitím stačí vysát povrch a jednou týdně vyprat povlečení.
Zdroj:
Chalupáři-Zahrádkáři
Autor:
Zdeňka Pavelková