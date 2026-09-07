V malé kuchyni nemáte místo na stůl? Designéři radí řešení na kolečkách, které zvětšíte i zmenšíte podle počtu hostů

Přesně takhle funguje pojízdný kuchyňský ostrůvek, třeba model IKEA FÖRHÖJA o rozměrech 100 × 43 centimetrů s masivní březovou deskou, dvěma policemi a čtyřmi kolečky. Stojí 2 490 korun a v malém bytě odvede práci, na kterou byste jinak potřebovali tři samostatné kusy.
České domácnosti mnohdy potřebují každý centimetr
Čísla z Českého statistického úřadu vykreslují jasný obraz: mezi lety 2005 a 2024 klesl průměrný počet osob v české domácnosti z 2,52 na 2,30. Jednočlenné domácnosti dnes tvoří téměř 32 %, dvoučlenné dalších zhruba 32 %. Dohromady tedy skoro dvě třetiny všech českých domácností obývají maximálně dva lidé.
Zároveň se zmenšuje prostor, ve kterém žijí. Podle koncepce bydlení Ministerstva pro místní rozvoj se průměrná plocha nově postavených bytů v bytových domech dlouhodobě drží kolem 50 metrů čtverečních a podíl menších dispozic roste. Průměrné měsíční náklady na bydlení přitom v roce 2025 dosáhly 8 897 korun. Každý trvale zabraný čtvereční metr tedy stojí víc peněz a zároveň chybí jinde, při práci z domova, při cvičení, při hře s dětmi.
Průzkum IKEA z března 2026 navíc ukázal, že večeře v českých domácnostech trvá v průměru pouhých 24 minut. Věnovat stolu, který slouží necelou půlhodinu denně, trvale 0,9 až 1,3 metru čtverečního podlahové plochy začíná vypadat jako luxus, který si malý byt dovolit nemůže.
Tři role v jednom: Jak ostrůvek na kolečkách poráží klasický stůl
Síla pojízdného ostrůvku spočívá v tom, že v jediném kompaktním těle slučuje funkce, které běžně vyžadují oddělené kusy nábytku:
- Pracovní plocha – masivní nebo laminátová deska na přípravu jídla, odkládání horkých hrnců, krájení zeleniny.
- Úložný prostor – police, zásuvky, háčky na utěrky nebo koření. U modelu FÖRHÖJA jsou to dvě otevřené police; dražší varianty na Bonami za 4 800 až 9 800 korun přidávají uzavřené skříňky.
- Příležitostné stolování – stačí přisunout dvě stoličky a snídaně nebo rychlý oběd pro dva se odehraje přímo u ostrůvku.
Srovnejme zabranou plochu. Úzký pojízdný ostrůvek typu 100 × 43 cm zabere 0,43 metru čtverečního. Malý jídelní stůl IKEA VIHALS 74 × 74 cm s dvěma židlemi obsadí 0,55 metru čtverečního, o pětinu víc. A rozkládací VIHALS pro šest osob v rozloženém stavu pohltí 1,33 metru čtverečního, tedy trojnásobek. Přitom největší úspora nevzniká samotnou menší deskou, ale tím, že kolem ostrůvku nestojí trvale vysunuté židle zabírající další desítky centimetrů na každou stranu.
Pojízdný ostrůvek navíc umí něco, co pevný stůl nedokáže: přesunout se. Ráno stojí uprostřed kuchyně jako přípravná stanice, odpoledne odjede ke zdi a uvolní průchod pro vysavač nebo dětskou jízdu na odrážedle. Tuhle flexibilitu ocení hlavně obyvatelé garsoniér a malých 2+kk, kde kuchyňský kout plynule přechází v obývací prostor.
Sklápěcí desky, USB porty a brzděná kolečka: co nabízí trh v roce 2026
Kdo hledá víc než základní vozík s policemi, najde na trhu řadu chytřejších variant. Princip sklápěcí desky umožňuje ostrůvek během pár vteřin rozšířit o jídelní křídlo a po jídle ho zase sklopit k tělu. Existují i modely s výsuvnou jídelní nástavbou na pojezdech, která z kompaktního vozíku vytvoří stůl pro rodinnou večeři čtyř osob.
V zahraničním sortimentu se objevují kusy s vestavěnými elektrickými zásuvkami, USB porty a LED osvětlením pracovní plochy. V české maloobchodní nabídce kolem 2 500 až 10 000 korun zatím dominují střízlivější výbavy: masivní nebo kompozitní deska, otevřené police, zásuvky na příbory a zamykatelná kolečka. Právě brzdy na kolečkách patří k detailu, který rozhoduje o použitelnosti; bez aretace se ostrůvek při krájení cibule rozjede po dlažbě rychleji, než stačíte říct „pozor“.
Kde takový kus v Česku pořídit? IKEA provozuje samostatnou kategorii „kuchyňské ostrůvky a servírovací stolky“, Bonami nabízí modely pod hlavičkou „servírovací stolky“ a vidaXL prodává kuchyňské vozíky s volitelnou instalací na kolečka nebo pevné nožky. Právě roztříštěné pojmenování (ostrůvek, vozík, servírovací stolek) vysvětluje, proč řada Čechů o tomhle řešení vůbec netuší. Hledají „malý jídelní stůl“, a mobilní pracovní stanice jim v e-shopu jednoduše neproběhne před očima.
Ergonomická pravidla, bez kterých se kolečka obrátí proti vám
Nadšení z multifunkčního vozíku rychle vyprchá, pokud po jeho umístění zbude v kuchyni průchod široký šedesát centimetrů. Interiérové designérky i odborné nákupní průvodce se shodují na několika minimech:
- Průchod kolem ostrůvku – alespoň 90 centimetrů, komfortněji 120 centimetrů.
- Kolize se spotřebiči – po otevření dvířek myčky, trouby nebo lednice musí zůstat volný prostor pro pohyb. Ostrůvek na kolečkách tenhle problém řeší elegantně: prostě ho odsunete.
- Výška desky a typ sezení – standardní pracovní výška 85–90 centimetrů vyhovuje běžným kuchyňským stoličkám; barové židle vyžadují desku ve 105–110 centimetrech.
- Hraniční rozměr kuchyně – pokud celá kuchyňská zóna měří pod 12 metrů čtverečních a po osazení ostrůvku zbude průchod užší než 80 centimetrů, lépe poslouží ještě kompaktnější vozík nebo poloostrov napojený na linku.
Pro jedno- až dvoučlennou domácnost zvládne pojízdný ostrůvek každodenní stolování bez kompromisů. Při návštěvě tří nebo čtyř přátel pomohou modely se sklápěcí či výsuvnou deskou. Nad čtyři strávníky už mobilní řešení v malé kuchyni obvykle naráží na limity a vyplatí se přesunout stolování do obývací části, kam mimochodem ostrůvek na kolečkách bez námahy dojede sám.
Zdroj: Chalupáři-Zahrádkáři
Autor: Zdeňka Pavelková