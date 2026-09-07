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V malé kuchyni nemáte místo na stůl? Designéři radí řešení na kolečkách, které zvětšíte i zmenšíte podle počtu hostů

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Představte si kus nábytku o půdorysu necelého půl metru čtverečního, který ráno poslouží jako přípravná stanice na kávu a svačiny, v poledne se přisune k oknu jako improvizovaný jídelní koutek a večer se zaparkuje vedle lednice, aby uvolnil průchod do obýváku.
V malé kuchyni nemáte místo na stůl? Designéři radí řešení na kolečkách, které zvětšíte i zmenšíte podle počtu hostů

V malé kuchyni nemáte místo na stůl? Designéři radí řešení na kolečkách, které zvětšíte i zmenšíte podle počtu hostů

Zdroj: Foto: Unsplash
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Chalupáři-Zahrádkáři

Články z Chalupari-Zahradkari.cz nabízejí praktický pohled na vše, co souvisí s bydlením, zahradou, údržbou domu i radostmi chatařského života. Obsah je určen čtenářům, kteří ocení jednoduché návody, chytré vychytávky, přírodní postupy a zkušenosti vycházející z každodenní praxe. Nechybí tipy na...

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