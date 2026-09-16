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V Lidlu našli kuřecí maso nakažené salmonelou. Zkontrolujte, zda jste nekoupili toto balení

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Jestli milujete žluťoučké kukuřičné kuře a rádi si upečete křídýlka i stehýnka, zbystřete. Státní zemědělská a potravinářská inspekce našla v Lidlu dva výrobky, které mohou být nebezpečné.
V Lidlu našli kuřecí maso nakažené salmonelou. Zkontrolujte, zda jste nekoupili toto balení

V Lidlu našli kuřecí maso nakažené salmonelou. Zkontrolujte, zda jste nekoupili toto balení

Zdroj: AlexeiLogvinovich / Shutterstock
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Tento článek byl publikován ze zdrojů NESPECHEJ.cz

Nespechej.cz je pozvánka zpomalit – a znovu si všimnout věcí, které běžně přehlížíme. Web nabízí inspiraci k jednoduššímu, vědomějšímu životu, který není o výkonech, ale o rovnováze. Témata se točí kolem zdraví, duševní pohody, rodiny, vztahů i smysluplného využití času. Namísto radikálních změn...

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