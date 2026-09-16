V Lidlu našli kuřecí maso nakažené salmonelou. Zkontrolujte, zda jste nekoupili toto balení

Upozornění se týká
kuřecího masa, které můžete mít ještě v této době v mrazáku. Rizikové nákupy totiž inspektoři učinili v červenci. Pokud z této doby maso máte i v originálním obalu, překontrolujte si šarže. před dvěma šaržemi kuřecích křídel a zadních stehen. Varování bylo vydáno
• Kukuřičné kuře křídla, označení šarže: 0021941173, datum použitelnosti: 23.07.2026, země původu: Rumunsko, veterinární ovál: RO 100 EC • Kuřecí zadní čtvrtky čerstvá, označení šarže: 0091980466, datum použitelnosti: 26.07.2026, země původu: Rumunsko, veterinární ovál: RO 100 EC Pelhřimovský Lidl prodával nakažené maso
Inspektoři oba vzorky nevyhovujících šarží potraviny odebrali v provozovně společnosti
Lidl Česká republika s.r.o., Pražská 2174/0, Pelhřimov 393 01. Bylo zahájeno řízení o uložení pokuty a informace vložena do evropského systému varování pro potraviny a krmiva RASFF, aby mohlo dojít k došetření v zemi původu. S kontrolovanou osobou SZPI zahájí správní řízení o uložení pokuty. kukuřičné kuře se salmonelou | Zdroj: Archiv SZPI Kuře z Lidlu se salmonelou | Zdroj: Archiv SZPI Maso je rizikové z hlediska přípravy
Oba výrobky patří k těm, které často připravujeme narychlo.
Rychlé grilování nebo pečení může maso nedostatečně tepelně upravit. Bakterie salmonely ničí teploty nad 70 °C po dobu deseti minut. Ohřev na nižší teploty nedokáže bakterie zničit, stejně jako mražení. Naopak se dobře množí při pokojové teplotě, kdy se jedna rozmnoží na dvě už za pouhých dvacet minut. Připravené naložené maso je tak na kuchyňské lince doslova líhní pro bakterie. Množí se již při teplotě nad 7 °C. Proto jsou tyto dva typy masa (křídla a stehna) velmi riziková. bakterie salmonely Salmonela není jen průjem a trvá týden
Bakterie salmonely způsobují akutní průjem, křeče v břiše, teplotu a bolest hlavy. Onemocnění trvá při mírném průběhu až týden.
Závažnější zdravotní rizika představuje pro malé děti a seniory, protože dochází velmi rychle k dehydrataci. Rizikem je u oslabených pacientů také riziko infekce, kdy se bakterie dostanou do krevního a lymfatického oběhu a mohou způsobit sepsi.
Jak se podobným nákupům vyhnout?
Pokud mrazíte čerstvě nakoupené maso,
zapište si nebo vyfoťte obal, ze kterého maso pochází. Pozdější zprávy o nalezených bakteriích pak můžete vyhodnotit přesněji. Jasně uvidíte, jestli výrobek, který máte v mrazáku, je v pořádku.
Zdroje článku:
szpi.gov.cz, svs.gov.cz, nespechej.cz
Autor článku:
Renata Petříčková