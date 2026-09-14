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V Liberci chtějí volební lídři investovat do dopravy, bytů či veřejného prostoru

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Na investicích do dopravy, infrastruktury, bydlení a veřejného prostoru se většinou shodli v anketě ČTK lídři kandidátek pro komunální volby v Liberci. Většina ale zároveň uvádí, že je třeba hlídat hospodaření a zadlužování města. Opatrní byli ve vyjádření, zda na sídlištích zavádět placené zóny pro parkování i na otázku, s kým by byli ochotni spolupracovat. Nejčastěji uváděli, že nejdůležitější bude shoda v programu. Volby se budou konat 9. a 10. října.
V Liberci chtějí volební lídři investovat do dopravy, bytů či veřejného prostoru

V Liberci chtějí volební lídři investovat do dopravy, bytů či veřejného prostoru

Zdroj: Luboš Vrabec
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Liberecká Drbna

Liberec a okolí očima, které vidí zblízka. Liberecká Drbna přináší aktuální zprávy, příběhy i kauzy z regionu, který má svou specifickou energii – od hor přes města až po malé obce. Politika, doprava, kultura, bezpečnost i komunální dění – to vše je tu přehledně, svižně a bez zbytečných...

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