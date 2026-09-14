V Liberci chtějí volební lídři investovat do dopravy, bytů či veřejného prostoru

V Liberci budou voliči vybírat z 11 kandidátek, v anketě odpovídali lídři kandidátek parlamentních stran či uskupení, které mají v Liberci městské zastupitele.
1/ Co považujete za hlavní úkol pro město v novém období a jak jej chcete dosáhnout? Budete ochoten kvůli tomu město zadlužit, nebo jak získáte peníze?
Tomáš Rec (ANO 2011)
Dotáhnout projekty nových silnic k průmyslovým zónám, dostavbu vnitřního městského okruhu a stavět městské byty. Zadlužovat město více nechceme. Pokud bude shoda na výstavbě lanovky soukromým investorem, ušetříme přibližně 750 milionů korun. Využijeme také vhodné dotační příležitosti.
Martina Teplá (Lepší Liberec)
Stojíme před velkými, již rozběhnutými projekty za velké peníze. Jde například o rekonstrukci tramvajové trati, výměnu vozového parku v DPMLJ za elektrobusy, rekonstrukci zámku, přípravu výstavby nového pavilonu Domu seniorů na Františkově atd. Musíme být velmi obezřetní. Je pro nás zásadní zajištění smysluplného rozvoje, aniž by velké investice negativně ovlivnily kvalitu péče o město. Při pohledu na rozpočet vidíme varovná čísla – aktualizované výdaje pro rok 2026 šplhají k 5,66 mld. Kč při příjmech 3,88 mld. Naším cílem je stoprocentní racionalizace: investovat do infrastruktury, která slouží všem, a zastavit zbytné nákupy. Dáme přednost jednoduchým a chytrým řešením před složitými a předraženými projekty.
Zdeněk Chmelík (Liberecká 9)
Město musí především dobře fungovat: opravit silnice, chodníky a sídliště, řešit dopravu a zastavit růst vnitřního dluhu. Úvěr není zlo, pokud proti němu stojí návratná investice nebo obhajitelná veřejná služba. Zadlužovat Liberec kvůli projektům bez jasného účelu nebo ekonomiky ale nechci.
Jan Hruška (Liberec otevřený lidem - LOL a Piráti)
Přál bych si, aby se v Liberce dobře žilo rodinám a lidé nemuseli za lepším životem odcházet jinam. Zaměříme se na dostupnější bydlení a investice přímo do čtvrtí, do škol, bezpečných cest, hřišť, parků i sportovišť. Úvěry využijeme jen na návratné investice nebo jako dotační spoluúčast.
Jiří Veselka (ODS společně se Sportovci)
Hlavním úkolem je vrátit Liberci řádné řízení. Zvýšit efektivitu jeho fungování, nastavit jasný plán investic s prioritami dopravy, parkování, veřejného prostoru a sportovní infrastruktury. Zadlužení připouštím jen u smysluplných dlouhodobých investic. Peníze chceme získat úsporami, lepším hospodařením a využitím dotací.
Tomáš Paleček (SPD)
Za hlavní úkoly považujeme efektivní hospodaření města a bezpečnost občanů. Toho dosáhneme prioritizací všech výdajů a přísným posouzením následných nákladů. Vyšší bezpečnosti chceme dosáhnout navýšením počtu městských strážníků. Zásadně odmítáme další zadlužování Liberce, peníze chceme získat využíváním evropských či státních fondů.
Lukáš Hájek (Starostové pro Liberecký kraj - SLK)
Našimi prioritami jsou oprava 60 ulic, nonstop městská policie na Fügnerce, otevřená školní hřiště i po vyučování, MHD pro děti do 15 let zdarma a stavba lanovky na Ještěd. Tyto cíle pokryje městský rozpočet a stavbu lanovky by mohl zaplatit prodej fotbalového stadionu U Nisy majiteli Slovanu.
2/ S jakou stranou či koalicí budete ochotni po volbách spolupracovat, s jakou nikoliv?
Tomáš Rec (ANO)
Z registrovaných kandidátních listin nevylučujeme ke spolupráci nikoho, kdo se do zastupitelstva dostane. Jako ideální vidíme spolupráci s tím, s kým najdeme co největší průnik v našich programových prioritách. Dalším předpokladem spolupráce je kompetentní obsazení pozic náměstků.
Martina Teplá (Lepší Liberec)
O případné spolupráci budeme jednat až na základě výsledků voleb a konkrétních programových priorit. Rozhodující pro nás nebude název strany, ale shoda na klíčových tématech a schopnost sestavit stabilní a odpovědnou koalici. Před volbami proto nechceme vylučovat ani slibovat žádnou konkrétní variantu.
Zdeněk Chmelík (Liberecká 9)
Nechci před volbami dělit demokratické strany na přijatelné a nepřijatelné. Rozhodující pro nás bude shoda na programu, odpovědném hospodaření a ochota změnit některé nefunkční způsoby řízení. Spolupracovat nechceme s extremisty ani s těmi, kteří nejsou schopni město kompetentně spravovat.
Jan Hruška (LOL)
Po volbách budeme spolupracovat s demokratickými stranami, se kterými najdeme programovou shodu. Nepůjdeme do koalice s extremisty ani s lidmi spojenými s korupčními kauzami. Rozhodující pro nás budou program, důvěryhodnost a schopnost město skutečně posouvat.
Jiří Veselka (ODS)
O povolební spolupráci rozhodnou výsledky voleb a programová shoda. Chceme především prosadit priority z našeho programu a budeme hledat partnery, se kterými najdeme co největší shodu. Jsme připraveni jednat prakticky se všemi demokratickými subjekty.
Tomáš Paleček (SPD)
Budeme spolupracovat se všemi demokratickými stranami a hnutími, které sdílejí náš program pro rozvoj Liberce, odpovědné hospodaření a bezpečnost našich občanů. Hnutí SPD se nebude dopředu vymezovat vůči žádné politické straně či koalici.
Lukáš Hájek (SLK)
Ze známých a kandidujících stran vylučuji jakoukoli přímou či nepřímou spolupráci na novém vedení města s SPD a PRO. Jejich stranická politika totiž cíleně pracuje s vyvoláváním strachu a nenávisti ve společnosti. S ostatními subjekty v novém zastupitelstvu budeme připraveni jednat.
3/ Jakým způsobem chcete řešit parkování v Liberci? Plánujete zavedení placených zón na sídlištích?
Tomáš Rec (ANO)
Budeme budovat nové parkovací plochy a na největších sídlištích ideálně také parkovací domy. Stávající parkovací místa by měla být řádně označena. Zavedení placených zón zatím neplánujeme, nová politika parkování vzejde z ucelené koncepce, která by měla být hotova na konci roku 2027.
Martina Teplá (Lepší Liberec)
Placené zóny by měly být zejména tam, kde chceme zabránit dlouhodobému odstavování aut, typicky mám na mysli střed města. Parkování na sídlištích je komplikovaná záležitost. Budeme se snažit vytipovat pozemky ve vlastnictví města, zároveň spolupracovat s bytovými družstvy a jednotlivými SVJ a tam hledat plochy. Zde mohu odkázat na úspěšné řešení ve Vratislavicích, kde se tímto způsobem podařilo vybudovat parkovací místa na sídlišti Zámecký vrch. Chceme se inspirovat řešeními, která fungují.
Zdeněk Chmelík (Liberecká 9)
Nejdřív vytvořme místa, potom regulujme. Na sídlištích chceme zavést modré zóny pro rezidenty, ale současně musíme výrazně zvýšit kapacitu parkování. Chceme na sídlištích multifunkční parkovací domy a minimálně jeden parkovací dům P+R u nádraží. Nestačí parkování jen zpoplatnit. Náš princip je jednoduchý: Přijet, zaparkovat, dojít.
Jan Hruška (LOL)
Prioritou je, aby zaparkovali lidé, kteří v dané čtvrti bydlí. Budeme vycházet z chystané celoměstské koncepce parkování. Pro každé sídliště chceme řešení na míru, třeba jednosměrky, šikmá stání, prozkoumáme zájem o družstevní parkovací domy. Dojíždějící chceme zachytit parkovacím domem u nádraží.
Jiří Veselka (ODS)
Parkování chceme řešit hlavně rozšiřováním kapacit a lepším využitím stávajících ploch. Plošné zavádění placených zón na sídlištích nepovažujeme za optimální řešení, ale pokud by někde regulace byla nutná, musí významně preferovat rezidenční parkování, vycházet z konkrétní situace a dohody s místními obyvateli.
Tomáš Paleček (SPD)
Cílenou výstavbou moderních parkovacích domů přímo v lokalitách sídlišť, kde to územní podmínky dovolí. Dále je nezbytné zavést spravedlivý systém rezidentního parkování, který upřednostní obyvatele mající v místě trvalý pobyt. Také je nutné masivně budovat záchytná parkoviště typu P+R na okrajích města s přímou a rychlou návazností na MHD.
Lukáš Hájek (SLK)
Placené zóny parkování na sídlištích mohou být zaváděny teprve se souhlasem většiny místních. Sídlištím pomohou spíše na míru šitá opatření jako lepší uspořádání parkování, hledání nových pozemků k parkování, promyšlené zjednosměrnění ulic nebo jednání s obchodními domy o nočním využití parkovišť.