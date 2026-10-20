V létě Chorého zachránil, teď mu vzkázal, že je konec. Po dalším zkratu ztratil Tykač s útočníkem Slavie trpělivost

Sobota 17. října, Eden, 55. minuta zápasu s Hradcem Králové. Hra stojí, míč je mimo. Tomáš Chorý zvedne prostředník směrem k rozhodčímu Janu Všetečkovi a o pár vteřin později odchází ze hřiště s červenou kartou. Slavia remizuje 0:0 a její nejlepší útočník si nejspíš sám ukončil kariéru v Edenu. Tentokrát totiž nejde o další z řady karet. Selhal hráč, kvůli kterému klub před třemi měsíci výjimečně ustoupil od vlastního rozhodnutí. Rozhodl o tom majitel osobně, a proto teď Chorý nemá nikoho, kdo by ho podržel.
Prostředníček, který nešlo přehlédnout
Zápis o utkání je strohý: „Posunek k ponížení nebo zesměšnění rozhodčího… zdvižený prostředníček směrem k rozhodčímu.“ Reakce Slavie byla mnohem ostřejší.
Jindřich Trpišovský po zápase na webu Slavie přiznal, že s Chorým nemluvil a mluvit s ním ani nechce. Incident bral jako ztrátu důvěry, ne jako emocionální chybu na hřišti. Kapitán Tomáš Holeš byl opatrnější, ale vyzněl podobně. Co se přesně stalo, sám neviděl, prostředníček mu popsal až rozhodčí. Chorý se podle něj v kabině k ničemu nevyjadřoval. „Pokud se to potvrdí, je to neomluvitelné,“ řekl kapitán.
Rozhodující slova padla o dva dny později v Istanbulu. Na tiskové konferenci před zápasem Ligy mistrů s Fenerbahce Trpišovský podle iSportu řekl: „Tomáš už za nás nenastoupí.“ Dodal, že si Slavia musí poradit bez něj po zbytek sezony a o jeho budoucnosti se rozhodne po návratu do Prahy.
Sám Chorý se k incidentu podle zdrojů, které jsme dohledali, veřejně nevyjádřil. Omluva ani stanovisko jeho agenta zatím nezazněly.
Květen: konec, který neplatil
Celý příběh dává smysl až s jarem v paměti. V květnovém derby se Spartou trefil Chorý loktem do obličeje Asgera Sørensena a viděl červenou. Sportovní ředitel Jaroslav Tvrdík pak z kádru vyřadil jeho i Davida Douděru, který se vulgárně choval k rozhodčímu. Oba dostali svolení k přestupu. Tvrdík v podcastu Odboru přátel Slavie řekl, že Chorý už za Slavii nenastoupí. Ve stejném období dostal Jan Bořil za vyhrožování rozhodčímu trest na sedm soutěžních zápasů. Slavia tehdy působila jako klub, který s nekázní konečně skoncoval.
Vydrželo to do 23. července. Na předsezonní tiskové konferenci Tvrdík oznámil, že dostal „závazný akcionářský příkaz“ vrátit Chorého do A-týmu. Tykač podle něj ocenil útočníkův podíl na dvou titulech a rozhodl se dát mu další šanci. Tvrdík otevřeně přiznal, že majitel do jeho kompetencí zasahuje jen výjimečně. U Chorého to udělal.
Proti nebyl nikdo. Trpišovský i Holeš tehdy říkali, že Chorého chtějí v kabině i na hřišti, pokud se vyvaruje excesů. Douděra měl podle tehdejších vyjádření Slavii opustit. Chorý zůstal.
Podle nás je právě tohle klíčové pro pochopení října. Slavia v létě nedala Chorému jen další šanci. Kvůli němu přepsala vlastní rozhodnutí, zpochybnila autoritu sportovního ředitele a veřejně ukázala, že pravidla platí pro všechny kromě jednoho. Za takovou výjimku je potřeba nějak zaplatit. Chorý ji splácel necelé tři měsíce.
Čtvrtá červená, všechny v Edenu
Na profilu Chance Ligy vypadá Chorého kariéra jako dvě různé kapitoly. Když v červenci 2024 přicházel z Plzně, neměl v české lize jedinou červenou kartu. Slavia tehdy připouštěla, že má „určitou nálepku“, ale sám hráč sliboval, že fanouškům ukáže svou „pravou stránku“.
Od té doby nasbíral čtyři ligové červené:
|Sezona
|Soupeř
|Prohřešek
|2025/26
|Slovácko
|úder Milana Heči do rozkroku
|2025/26
|Plzeň
|údajné plivnutí na Sampsona Dweha
|2025/26
|Sparta
|loket do obličeje Asgera Sørensena
|2026/27
|Hradec Králové
|prostředníček na rozhodčího
Gólově přitom jde o nejcennějšího útočníka ligy. V minulé sezoně dal 17 ligových gólů, v té aktuální jich má po osmi zápasech čtyři. Ve sportovní rovině by klub o jeho odchodu nikdy neuvažoval. Jenže hráč s takovou bilancí karet neodpadává kvůli výkonu. Za tři sezony ve Slavii přišel o víc zápasů vlastní vinou než kvůli formě.
Za prostředníček teď navíc hrozí trest od disciplinární komise. Podle rozboru Sport.cz spadá gesto pod § 45 Disciplinárního řádu FAČR, tedy pod pohoršující a ponižující chování vůči delegovaným osobám. Základní sazba je zákaz činnosti na dva až šest týdnů nebo pokuta do 100 000 Kč. Při zvlášť hrubém způsobu hrozí čtyři týdny až devět měsíců nebo pokuta do 250 000 Kč. Sport.cz čeká spíš mírnější variantu, recidiva ale bude přitěžovat.
Co je potvrzené a co zatím jen zákulisí
Oficiální a ověřený je výrok Trpišovského. Trenér mistrovského týmu na tiskové konferenci před zápasem Ligy mistrů oznámil, že hráč za klub nenastoupí.
Druhá rovina zatím zůstává v zákulisí. Novinář Jan Vacek v podcastu Kudy běží zajíc tvrdil, že se hned po zápase sešlo nejvyšší vedení klubu. Tykač měl podle něj vzkázat, že pokud se gesto prostředníčkem prokáže, je to Chorého konec ve Slavii. Podle Vackových slov tedy rozhodnutí záviselo na tom, zda klub incident potvrdí. Přímé vyjádření majitele se nám dohledat nepodařilo a Slavia nepopsala, kdo interní ověření vede ani kdy skončí.
Pokud se ale zákulisní verze potvrdí, kruh se uzavře. Ten, kdo v létě útočníka zachránil, by mu teď ochranu sebral. Kvůli letnímu precedentu má Tykačovo slovo ve Slavii zjevně větší váhu než verdikt sportovního ředitele.
Smluvně zůstává Chorý hráčem Slavie. Kontrakt podepsal do 30. června 2027. Výše platu ani podmínky předčasného ukončení veřejné nejsou. Football Club v květnu psal o prakticky připravené nové smlouvě, ani tehdy ji ale klub nepotvrdil. Po Trpišovského větě je prodloužení podle nás mimo hru, pokud by shora znovu nepřišel nečekaný obrat.
Nejschůdnější je tak přestup. Viktoria Plzeň v září podle TN.cz, které se odvolávalo na iSport a inFotbal, poslala tři nabídky. Poslední měla činit 84,7 milionu Kč plus 36,3 milionu v bonusech a Slavia ji odmítla. Za pár týdnů se vyjednávací pozice obrátila. Prodávající klub už veřejně oznámil, že s hráčem nepočítá. Sigma Olomouc, kde Chorý v minulosti působil, se jako destinace nabízí, doložený zájem ale chybí.
Slavia bez hrotu v nejhorší chvíli
Načasování je pro Slavii nepříjemné. Do Istanbulu letí s evropskou sérií sedmnácti zápasů bez vítězství a proti soupeři, který má podle Trpišovského výrazně víc peněz. A k tomu bez útočníka číslo jedna.
Podle iSportu chybí i obvyklá alternativa Adonija Ouanda, kterému se obnovilo svalové zranění. Plán A i plán B jsou tak pryč. Nejpravděpodobnějším řešením je Mojmír Chytil; doplnit ho mohou ofenzivně laděné varianty s Ayaosim nebo Nowakem, které Trpišovský po Hradci jmenoval mezi hráči s přínosem. Slavii bude chybět Chorého síla v pokutovém území, schopnost podržet míč zády k bráně i hra hlavou ve standardních situacích. Trenér bude muset vsadit na pohyblivější útok a celkový výkon týmu.
Otazníkem zůstává reprezentace. Miroslav Koubek Chorého podržel i po květnové kauze. Dal ho do širší nominace na mistrovství světa, pak do 29členné nominace na sraz a nakonec i do finální soupisky. Reprezentace tedy klubové tresty dosud automaticky nepřebírala. Po čtvrtém vyloučení a veřejném zavržení vlastním trenérem ale bude obhajoba těžší.
V červenci přišel Chorý do kabiny jako hráč, kvůli kterému majitel přepsal klubová pravidla. V říjnu odchází ze hřiště s rukou zdviženou proti rozhodčímu a o druhé šanci už nikdo nemluví. Slavia se nemusí ptát, jestli mu dát třetí. Musí jen rozhodnout, za kolik ho pustí.
Zdroj: SportyŽivě
Autor: Josef Kebrle