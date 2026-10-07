V lese ho lidé obcházejí, protože vypadá jako jedovatý. Stroček trubkovitý přitom voní kořením a chuťově předčí i lišku

Kdo v těchto dnech prochází vlhkou bučinou, šlape po něm možná celé minuty, aniž by si ho všiml. Mezi hnědým listím trčí tmavé nálevky, které na první pohled vypadají spíš jako ohořelé zbytky kůry než jako něco, co patří do košíku. Na začátku října 2026 je sezóna stročku trubkovitého v plném proudu. Atlasy mu přisuzují období od srpna do listopadu, takže teď nastává jeho nejlepší podzimní čas. Právě tahle houba funguje jako tichá zkouška houbařské zkušenosti. Začátečník couvne a odejde. Zkušený sběrač poklekne, pozná ji podle několika jednoduchých znaků a doma si z ní udělá zásobu, kterou mu závidí i kuchaři.
Trubka mrtvých: proč stroček trubkovitý vypadá zlověstně
Vzhled stročku hraje proti němu. Plodnice dorůstá výšky 3 až 20 centimetrů a nahoře se rozšiřuje na 3 až 10 centimetrů. Celá je dutá, od okraje až k bázi, a tvarem připomíná trubku nebo nálevku. Vnitřek bývá černohnědý až zcela černý, za sucha šedivě bledne. Vnější, plodná strana je šedá, jemně ojíněná a s věkem se zvrásní. Dužnina je tenká, křehká a tmavá. Žádný klobouk na třeni, žádné lupeny ani rourky, prostě nic, co by čtenář houbařských příruček z dětství považoval za „správnou“ houbu.
Německé lidové jméno Totentrompete, tedy trubka mrtvých, tuhle asociaci jen přiživuje. Vychází z tmavé barvy, trubkovitého tvaru a pozdně podzimního výskytu, kdy se v kalendáři blíží Dušičky. O jedovatosti ovšem nevypovídá vůbec nic. Podle německého atlasu 123Pilzsuche bývá stroček kvůli šedočernému zbarvení často přehlížen a český web Botany.cz dodává, že mezi houbaři je poměrně málo známý.
Podle nás za tím stojí i česká houbařská tradice. Do košíku míří hřiby, kozáky a bedly, tedy houby s výrazným kloboukem a pevným třeněm. Tmavá dutá trubička v takové optice působí podezřele už jen proto, že vybočuje ze zažité představy.
VIDEO Výborná jedlá houba, kterou uznává i vyhláška
Kdo se nenechá zastrašit barvou, má na své straně silné argumenty.
Myko atlas České mykologické společnosti řadí stroček mezi doporučené jedlé houby a v kuchyňském hodnocení ho označuje za výbornou jedlou houbu. Mykologové navíc upozorňují, že je díky tvaru a barvě prakticky nezaměnitelný. Příbuzné podobné druhy mají zřetelněji vyvinutý klobouk a třeň nebo lišty na spodní straně klobouku. Příroda Karlovarska zmiňuje jako možné záměny jedlý stroček kadeřavý a jedlou lišku šedou, tedy houby, u nichž záměna nikoho neohrozí.
Druhou oporou je legislativa.
Vyhláška č. 397/2021 Sb. obsahuje seznam volně rostoucích hub, které se v Česku smějí uvádět na trh. Tabulka čítá 47 druhů a skupin a stroček trubkovitý v ní figuruje. Stejný seznam zahrnuje i další houby, které běžný sběrač nechává v lese: liška nálevkovitá: nenápadná podzimní liška, jedlá, ale málo vydatná, slizák mazlavý: šedohnědý klobouk pokrytý silnou vrstvou slizu, po očištění podle části houbařů srovnatelný s klouzky, strmělka mlženka: robustní šedobělavá houba, vyhláška ji ovšem připouští jen v podobě mladých plodnic.
Mlženka zároveň ukazuje, že ne každá přehlížená houba je stejně vděčná. Citlivějším lidem může způsobit žaludeční potíže a mykologové u ní doporučují delší tepelnou úpravu. Stroček takovou výhradu v atlasu nemá. I u něj ovšem platí zlaté pravidlo: do košíku patří jen zdravé, čerstvé a bezpečně určené plodnice.
Stroček versus liška nálevkovitá: vzhled, vůně a chuť
Liška nálevkovitá je stročkův přirozený soused. Roste také od srpna do listopadu, často ve stejných lesích, a patří ke stejnému rodu. Proto má smysl postavit je vedle sebe.
Znak Stroček trubkovitý Liška nálevkovitá Tvar celá plodnice dutá trubka či nálevka zřetelný klobouk 2 až 6 cm na dutém třeni Barva uvnitř černohnědá až černá, vně šedá klobouk žlutohnědý až šedohnědý Spodní strana hladká až vrásčitá, šedá žluté až žlutooranžové lišty Třeň splývá s plodnicí, tmavý žlutý až žlutooranžový Kuchyňské hodnocení ČMS výborná jedlá dobrá jedlá, málo vydatná
Nejrychlejší rozlišovací test zvládne každý: obraťte plodnici. Žlutavé lišty a světlý třeň prozradí lišku. Tmavá trubka bez výraznějšího žebrování a bez barevného třeně patří stročku.
V chuti se karta obrací ve stročkův prospěch ještě zřetelněji. Česká mykologická společnost popisuje vůni i chuť lišky nálevkovité jako nevýrazné. Stroček hodnotí o stupeň výš a ostatní české zdroje ho doporučují hlavně k sušení a jako kořenicí houbu. Německý atlas 123Pilzsuche jde ještě dál a píše, že trubky mrtvých jsou chuťově intenzivnější než běžné lišky. Syrová plodnice voní příjemně houbově, podle německých autorů i lehce ovocně a nasládle. Kořenný charakter se naplno projeví až po usušení, kdy se aroma zahustí.
Kde hledat stroček trubkovitý v říjnu
Stroček má jasné preference. Podle ČMS roste místy hojně v listnatých a smíšených lesích, nejčastěji pod buky. Vyhledává stinná a vlhká stanoviště a mírně kyselé půdy. Příroda Karlovarska k bukům přidává duby a zmiňuje i jílovité a vápnité podklady, zatímco v nížinách bývá vzácnější. Botany.cz ho spojuje především s bučinami od nížin po podhůří.
Pro sběrače z toho plyne jednoduchý recept:
mířit do bučin a smíšených porostů s buky a duby, hledat ve stínu, v mírných terénních sníženinách a podél vlhkých svahů, dívat se pod vrstvu spadaného listí, kde tmavé plodnice splývají s podkladem, počítat s tím, že kde je jeden, bude jich víc.
Poslední bod je klíčový. Stroček roste trsnatě, v bohatých skupinách, takže jediný nález často znamená plný košík. Oko si navíc rychle zvykne. Kdo jednou zaregistruje první černou nálevku, začne je najednou vídat všude kolem sebe.
Časování teď přeje. Botany.cz uvádí nejsilnější výskyt v srpnu až říjnu, Myko atlas i Příroda Karlovarska natahují sezónu až do listopadu. Počátek října tak leží přesně uprostřed hlavní sezóny. Pokud vydrží vlhké počasí bez silnějších mrazů, dá se čekat, že bučiny budou stročky plodit ještě několik týdnů.
Černé koření z lesa: jak stroček sušit a vařit
Kuchyňská hodnota stročku se nejlépe ukáže po usušení. Tenká dužnina schne rychle a téměř beze zbytku, takže ani vydatný úlovek nezabere v síťce moc místa. Příroda Karlovarska doporučuje usušené plodnice rozdrtit na prášek a používat jako kořennou houbu do omáček a polévek. Botany.cz zmiňuje stejné uplatnění včetně polévek a koření.
Prášek ze stročku funguje podobně jako koření z hřibů, jen s tmavším a hlubším tónem. Lžička stačí k tomu, aby obyčejná smetanová omáčka získala lesní charakter. Podle nás se výborně hodí do:
houbových omáček k masu a knedlíkům, vývarů a krémových polévek, ragú a dušených pokrmů z hovězího či zvěřiny, vánočního kuby, kde tmavá barva nikomu nevadí.
Jednu věc je dobré vědět předem. ČMS upozorňuje, že stroček pokrmy barví černě. Světlá omáčka tak zešedne a polévka ztmavne. Kdo s tím počítá, vybere mu jídla, kde se tmavý odstín ztratí nebo naopak dodá talíři efekt. Čerstvé plodnice se dají i krátce osmahnout na másle, kde si udrží křehkost. Před přípravou je stačí podélně rozříznout a vyklepat, protože v dutině se rády schovávají jehličí, hlína a drobný hmyz.
Do košíku patří jen mladé a pevné kusy. Rozmočené a plesnivějící plodnice zůstávají v lese, stejně jako všechny houby, u nichž si sběrač není určením naprosto jistý.
Zdroj:
Chalupáři-Zahrádkáři
Autor:
Zdeňka Pavelková