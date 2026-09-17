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V kuřecím mase z oblíbeného řetězce byla nalezena nebezpečná salmonela. Tyto výrobky nekonzumujte

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Státní zemědělská a potravinářská inspekce potvrdila salmonelu v kuřecích křídlech a čtvrtkách z Lidlu. Co přesně bylo staženo?
Kuřecí maso porcované na prkénku

Kuřecí maso porcované na prkénku

Zdroj: Foto: Uživatel Dnor / Creative Commons / Public domain, kuřecí maso
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Cooky.cz

Web přináší širokou škálu receptů pro všechny příležitosti – od rychlých večeří a domácího pečiva až po sladké dezerty a slavnostní menu. Čtenáři zde najdou nápady, které potěší začátečníky i zkušené kuchaře, a spoustu praktických tipů, jak z běžných surovin vykouzlit skvělá jídla. Kromě...

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