V kolik hodin naposledy můžete pít kávu, aniž by vám zničila spánek: Vědci odhalili znepokojivou pravdu

Káva vypitá pozdě odpoledne může narušit noční spánek. Výzkumy ukazují, že doporučený odstup před ulehnutím závisí na množství kofeinu.
Odpolední káva je pro mnoho lidí běžnou součástí dne. Jenže její načasování může rozhodnout o tom, jak se v noci vyspíte. Kofein totiž v těle nezmizí okamžitě a
jeho účinek může přetrvávat několik hodin. Vědci proto zkoumali, jak dlouho před spaním je ještě bezpečné si kávu dopřát. Výsledek se liší podle množství kofeinu, které člověk přijme. U silnější dávky může být problém už káva vypitá během odpoledne. Čím více kofeinu, tím dříve by měla přijít poslední káva
Studie vědců z Oxfordu ukázala, že u dávky kolem 100 miligramů kofeinu nemusí být problém dát si ji ještě čtyři hodiny před spaním. „
Dávku 100 mg kofeinu lze konzumovat až čtyři hodiny před spaním, aniž by měla výrazný vliv na spánek,“ uvádí studie publikovaná v časopise Sleep. U podstatně vyšší dávky se ale situace mění. Přibližně 400 miligramů kofeinu může podle vědců narušit spánek dokonce během 12 hodin před ulehnutím.
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Ještě větší odstup doporučuje analýza 24 studií, kterou podle NY Postu provedli australští vědci. Podle jejích závěrů by měl člověk vypít poslední kávu nejméně 8,8 hodiny před spaním,
pokud chce minimalizovat její dopad na noční odpočinek. Kdo tedy běžně uléhá ve 22 hodin, měl by poslední šálek podle tohoto doporučení vypít přibližně ve 13:12.
Fotografie: Freepik
Záleží také na tom, jakou kávu si člověk připraví. Filtrovaná nebo překapávaná káva může mít v šálku o objemu 235 mililitrů více než 130 miligramů kofeinu, někdy dokonce kolem 200. Malé espresso o objemu 30 mililitrů má průměrně zhruba 40 miligramů,
ale i jeho obsah se může dostat k 90 miligramům. Za běžnou horní hranici denního příjmu se u zdravého dospělého člověka považuje přibližně 400 miligramů kofeinu. U citlivějších lidí však může potíže se spánkem způsobit i výrazně menší množství. Na SvětěKreativity.cz jsme také psali, jak využít lógr z kávy.
Zdroj: Autorský text redakce SvětKreativity.cz na základě veřejně dostupných informací z webu
Sleep, NYPostu, PubMed
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V kolik hodin lze naposledy pít kávu, aniž by člověku zničila spánek: Podle výzkumu záleží i na množství kofeinu pochází z webu Světkreativity.