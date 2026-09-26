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V kinech totálně propadl, na streamu se ale vyšvihl na vrchol. Přehlížený akční thriller ovládl HBO Max během jediného dne

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Aaron Taylor-Johnson, Theo James, Sam Worthington, pulzující bomba uprostřed Londýna a velká bankovní loupež. Recept na megahit? Rozbuška si v kinech nevydělala ani na catering, ale teď se přehlížený thriller dostal na HBO Max. A jeho osud se během několika dní obrátil naruby.
V kinech totálně propadl, na streamu se ale vyšvihl na vrchol. Přehlížený akční thriller ovládl HBO Max během jediného dne

V kinech totálně propadl, na streamu se ale vyšvihl na vrchol. Přehlížený akční thriller ovládl HBO Max během jediného dne

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Netflixer

Netflixer.cz je jako tvůj kamarád, který vždycky ví, co si večer pustit – a ještě ti k tomu řekne, proč by tě to mělo bavit (nebo proč radši utéct jinam). Web se zaměřuje na filmy, seriály a dokumenty z produkce Netflixu, ale nezůstává jen u anotací – přidává kontext, hodnocení, zákulisní...

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