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V Keni a Kongu řádí ebola. Váš zážitek ze safari může mít nepříjemnou dohru

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Dennívýzva
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Dovolená, ze které se vrátíte nadšení a bez následků, je k nezaplacení. Když ale máte smůlu, můžete si dovézt i nechtěný suvenýr.
ebola v Kongu a Keni v roce 2026

ebola v Kongu a Keni v roce 2026

Zdroj: Shutterstock
Doba čtení 5 min

Článek byl publikován 23.10.2026 06:00

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Cestovinky.cz

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