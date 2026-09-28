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V každém lese teď roste houba, kterou starší generace běžně jedla. Obsahuje ale antigen, který ničí červené krvinky

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Čechratka podvinutá dokázala generacím českých houbařů projít kuchyní bez jediného podezření, a právě v tom spočívá její zrádnost.
V každém lese teď roste houba, kterou starší generace běžně jedla. Obsahuje ale antigen, který ničí červené krvinky

V každém lese teď roste houba, kterou starší generace běžně jedla. Obsahuje ale antigen, který ničí červené krvinky

Zdroj: Foto: User:Strobilomyces / Creative Commons / CC BY-SA 3.0.
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Chalupáři-Zahrádkáři

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