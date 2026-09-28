V každém lese teď roste houba, kterou starší generace běžně jedla. Obsahuje ale antigen, který ničí červené krvinky

Hnědý, nenápadný klobouk s podvinutým okrajem, husté lupeny sbíhající po třeni a chuť, kterou babičky znaly jako „gulášovou houbu“. Tak vypadá druh, který
Česká mykologická společnost dnes vede mezi jedovatými a Ministerstvo zemědělství ho zařazuje do oficiálního seznamu rozlišovaných jedovatých hub. Přesto ji dodnes část sběračů považuje za neškodnou. Důvod? Čechratka podvinutá umí klamat roky. Někdo ji snědl desetkrát, dvacetkrát, stokrát, a nic se nestalo. Jenže při dalším soustu může organismus odpovědět masivním rozpadem červených krvinek, selháním ledvin a šokem. A právě tenhle paradox z ní dělá jednu z nejnebezpečnějších hub podzimní sezóny. Proč čechratku podvinutou potkáte skoro všude
Kdo si myslí, že jde o vzácnost ukrytou hluboko v horských smrčinách, mýlí se zásadně. Paxillus involutus patří k nejhojnějším mykorhizním druhům v tuzemsku. Plodnice tvoří od června do listopadu, osidluje listnaté i jehličnaté porosty, křoviny, sady, městské parky, zahrady a dokonce volné plochy mezi zástavbou. Obzvlášť ráda se usazuje pod břízami a na kyselých, nevápencových půdách. V imisně zatížených oblastech Krušných hor a Krkonoš přetrvala jako ekologicky odolný organismus i v dobách, kdy citlivější houby ustoupily. Měsíčníky růstu hub, které ČMS průběžně vydává i v roce 2026, potvrzují, že letošní sezóna čechratce svědčí.
Právě kombinace všudypřítomnosti a staré důvěry z ní činí mimořádně záludný druh. Houbař ji potká na místech, kde by raritní jedovatou houbu nečekal, na zahradě u chalupy, v aleji podél cesty, v parku za panelákem.
Jak paxillový syndrom ničí červené krvinky
Klasický houbový jed čechratka neobsahuje. Žádný amatoxin, žádný muskarin. Místo toho v sobě nese antigen dosud neznámé chemické struktury, který u části konzumentů spouští imunologickou odpověď. Při prvních porcích si tělo vytvoří protilátky, senzibilizuje se, aniž by člověk cokoli pocítil. Při dalším požití vzniká imunokomplex, který se naváže na povrch erytrocytů a spustí jejich hromadný rozpad.
Lehčí průběh připomíná běžnou střevní nevolnost: křeče v břiše, průjem, zvracení. Těžká forma, takzvaný paxillový syndrom, zasáhne jinak:
prudké bolesti v kříži a břiše třesavka, horečka, pokles krevního tlaku červená až tmavá moč od uvolněného krevního barviva akutní selhání ledvin diseminovaná intravaskulární koagulace (DIC) multiorgánové selhání a smrt
Zásadní detail: z jednoho pokrmu může onemocnět jediný strávník, zatímco ostatní u stolu zůstanou bez příznaků. Záleží na individuální imunitní historii, na tom, kolikrát a v jakých intervalech dotyčný houbu jedl dříve. Právě proto se otrava po staletí nedařila spolehlivě přiřadit ke konkrétnímu druhu.
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Podezření na nebezpečnost čechratky podvinuté rozhodně nepřinesla až současná mykologie. Už v roce 1972 otiskla
Živa článek nazvaný „Čechratka podvinutá – Paxillus involutus původcem alergie“. Přesto se v české a středoevropské literatuře druhé poloviny 20. století její hodnocení neustále měnilo: jedlá, nejedlá, potenciálně jedovatá, smrtelně jedovatá. Za válečných let sloužila jako náhradní surovina do gulášů a omáček. Generace, které s ní vyrostly, předávaly recept dál, a s ním i falešný pocit bezpečí.
Česká kazuistika publikovaná v roce 2003 na portálu proLékaře.cz dokumentuje případ třiapadesátiletého muže, který čechratku konzumoval opakovaně po řadu let. Po jednom z jídel u něj propukla masivní intravazální hemolýza a těžké renální selhání. Přežil díky opakovaným dialýzám a hemoperfuzím. Souhrnný veřejný registr potvrzených českých úmrtí po čechratce jsme v otevřených zdrojích nedohledali, zahraniční odborná literatura nicméně fatální případy popisuje.
Jak čechratku podvinutou bezpečně rozlišit od ryzce i čechratky olšové
Záměna s ryzcem pravým patří k nejčastějším omylům. Oba druhy mohou mít v dospělosti nálevkovitější tvar a částečně sbíhavé lupeny. Odlišit je ale dokáže i začátečník:
Znak Čechratka podvinutá Ryzec pravý Barva klobouku hnědá až olivově hnědá oranžová až růžově oranžová Mléko po poranění žádné červenooranžové, časem šedozelené Reakce dužniny hnědne na řezu i po otlačení zelená po poranění Okraj klobouku nápadně podvinutý rovný až mírně stočený
Druhá možná záměna hrozí s čechratkou olšovou. Ta bývá drobnější, světlejší, s radiálně vláknitě šupinatým až rozpraskaným kloboukem a vyrůstá výhradně pod olšemi. Čechratka podvinutá je masitější, tmavší, hladší a její ekologický záběr je nesrovnatelně širší.
Praktický terénní test: podvinutý okraj, hnědnoucí lupeny po stisku, absence mléka. Když chybí jistota, houba zůstává v lese.
Co dělat při podezření na otravu čechratkou
Pokud se po konzumaci jakékoli houby objeví nevolnost, bolesti břicha, bolesti v kříži, horečka nebo neobvykle zbarvená moč, je třeba okamžitě kontaktovat Toxikologické informační středisko VFN na čísle 224 91 92 93 (nepřetržitě) nebo záchrannou službu na 155. Zásadní je uchovat zbytky pokrmu i syrových hub pro mykologické určení.
A ještě jeden detail, který stojí za zmínku: čechratka podvinutá není jediným druhem, u něhož se hodnocení jedlosti v průběhu desetiletí převrátilo. Podobným příběhem prošla čirůvka zelánka, dříve tržní houba, dnes ČMS její sběr nedoporučuje kvůli těžkým otravám zaznamenaným v zahraničí. Tradice zkrátka neznamená bezpečí. A košík plný hub z parku pod břízou může skrývat riziko, které se projeví až po letech tiché senzibilizace.
Zdroj:
Chalupáři-Zahrádkáři
Autor:
Zdeňka Pavelková