V katastru může být víc údajů, než čekáte. Jedna bezplatná služba pomůže majitelům

Majitelé domů a bytů si mohou u katastru nastavit upozornění na změny u své nemovitosti, zatímco stát zároveň zpřísňuje přístup k osobním údajům, které byly dosud v registru snadno dohledatelné. Katastr nemovitostí býval pro mnoho lidí jen místem, kde se ověřuje vlastník parcely nebo průběh prodeje bytu. Ve skutečnosti se z něj ale stává citlivé téma na dvou frontách. Na jedné straně má být registr dostatečně otevřený, aby se dalo bezpečně obchodovat s nemovitostmi. Na druhé straně obsahuje údaje, které mohou být pro vlastníky nepříjemně osobní a pro podvodníky užitečné.
Otevřený registr pomáhá trhu, ale láká i automatické stahování dat
Český katastr patří mezi velmi otevřené veřejné registry. Tato otevřenost má praktický smysl: kupující, prodávající, banky, realitní kanceláře i úřady potřebují ověřovat vlastnictví a právní vztahy k nemovitostem. Jenže digitalizace změnila měřítko. Informace už není nutné vyhledávat ručně po jednotlivých domech nebo parcelách. Data lze stahovat, spojovat a vyhodnocovat hromadně.
Právě kvůli automatizovanému vytěžování údajů začal Český úřad zeměměřický a katastrální zavádět technická opatření. Online nahlížení do katastru už pro zobrazení jmen vyžaduje ověřenou elektronickou identitu, například Identitu občana nebo bankovní identitu. V aplikaci se objevila také ochranná skládačka, jejímž cílem je omezit robotické přístupy. ČÚZK uvádí, že robotické požadavky v minulosti zatěžovaly systém a komplikovaly běžné používání.
Problém nejsou jen jména vlastníků
Citlivost katastrálních dat nespočívá pouze v tom, že někdo zjistí, komu patří konkrétní dům. Ve sbírce listin a navazujících dokumentech se mohou objevovat i údaje z rodinných, dědických nebo rozvodových situací. Zmiňovány jsou například rodná čísla, adresy, čísla účtů, údaje o výživném, příjmech nebo zdravotním stavu. Ne každá informace je volně dostupná stejným způsobem, ale právě jejich dohledatelnost a vydávání kopií se dostává pod přísnější kontrolu.
Riziko není jen v obyčejné zvědavosti. Údaje mohou být zajímavé pro firmy vyhledávající vlastníky po dědictví či rozvodu, pro spekulanty i pro pachatele podvodů. Kombinace jména, adresy, rodného čísla, zaměstnavatele nebo bankovního účtu může být zneužitelná sama o sobě. Proto se diskutuje o další změně pravidel: technická část údajů by měla zůstat dostupnější, zatímco právní a osobní část by měla být chráněna přísněji, s identifikací žadatele a uvedením účelu.
Hlídání změn je jiný typ ochrany
Zpřísnění přístupu k údajům ale neřeší všechno. Majitel nemovitosti by měl vědět také o tom, že se u jeho domu, bytu nebo pozemku začalo něco zapisovat. K tomu slouží služba sledování změn údajů o nemovitostech provozovaná ČÚZK. Funguje jako upozornění, nikoli jako zámek nebo pojištění. Sama o sobě nezastaví převod, zástavu ani jiné řízení, ale dá vlastníkovi šanci reagovat včas.
Služba upozorňuje například na vyznačení plomby, provedení vkladu, provedení záznamu nebo zápis poznámky. Pro běžného vlastníka je zásadní hlavně plomba. Objevuje se ve chvíli, kdy katastrální úřad teprve posuzuje návrh na zápis. Majitel tak nemusí zjistit problém až po dokončení změny, ale už v okamžiku, kdy se řízení rozběhlo.
Zdarma pro vlastníky do 20 nemovitostí
Pro fyzické osoby vlastnící nejvýše 20 nemovitostí je služba bez poplatku. Počet se přitom nepočítá vždy stejně, jak si lidé představují. Rodinný dům a pozemek mohou tvořit jeden právní celek, zatímco samostatná garáž, zahrada nebo další parcela mohou počet zvýšit. Po překročení limitu se platí 10 korun ročně za každou započítávanou nemovitost, a to od první položky. U 21 nemovitostí tedy roční poplatek vychází na 210 korun.
Zřízení služby lze vyřídit online přes Identitu občana, například bankovní identitou nebo Mobilním klíčem eGovernmentu. Po přihlášení systém spočítá nemovitosti, ke kterým má uživatel evidovaná práva, a vlastník si vybere způsob upozornění. K dispozici je e-mail, SMS nebo datová schránka. Kdo nechce službu zřizovat přes internet, může požádat osobně na katastrálním pracovišti.
Upozornění neznamená automatickou obranu
Pokud přijde zpráva o nečekaném řízení, nejhorší reakcí je panika nebo klikání na neověřené odkazy. Bezpečnější je otevřít oficiální stránky katastru a dohledat řízení podle spisové značky. SMS upozornění nemusí obsahovat všechny podrobnosti, kompletní informace jsou dostupné v zákaznickém účtu.
Český katastr pracuje s ochrannou lhůtou 20 dnů, během níž nelze vklad povolit. To ale neznamená, že vlastník může upozornění ignorovat. Pokud zjistí, že návrh neodpovídá jeho jednání, měl by kontaktovat katastrální úřad, oznámit nesouhlas a při podezření na podvod řešit věc s advokátem a Policií České republiky. Praktická pointa je jednoduchá: stát zpřísňuje přístup k údajům, ale aktivní kontrolu vlastního majetku za majitele nikdo úplně nepřevezme.