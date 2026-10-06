V karlovarských Rybářích vyroste nová čtvrť. Na místě staletého pivovaru začnou kopat už v listopadu

Zchátralý areál bývalého pivovaru v karlovarských Rybářích, který se v posledních letech stal útočištěm bezdomovců a narkomanů, čeká zásadní proměna. Soukromý investor, společnost NCKV s.r.o., zde plánuje vybudovat celou novou čtvrť pod názvem Nové centrum. Práce mají začít už v listopadu letošního roku.
Generální manažer projektu Miroslav Příkop na pondělní prezentaci popsal harmonogram první etapy. „V listopadu chceme začít s výkopovými pracemi na tu část, kterou teď chceme dělat, to znamená realizační etapu, kde budou objekty E2, E1 a A2," uvedl s tím, že samotná stavba s dodavatelem odstartuje na jaře, nejspíše v dubnu nebo květnu příštího roku. Délka výstavby se odhaduje na přibližně dva roky, s kolaudací a předáváním bytů si investor připočítává dalších zhruba půl roku.
V první etapě vznikne 73 bytů, jejichž výstavba vyjde přibližně na 350 až 400 milionů korun. Projekt je financován výhradně z prostředků investora a bankovních úvěrů, bez veřejných dotací. Nabídka zahrnuje byty od dispozice 1+kk až po rodinné domy velikosti 5+kk. Nejmenší jednotky začínají na ceně 3,8 milionu korun, rodinné domy pak na 16 milionech.
Celková studie zástavby počítá s přibližně 200 byty, přičemž na jihu lokality by mohlo vzniknout dalších až 80 jednotek. Projektantka Janica Šipulová zdůraznila, že zadání od investora nestálo jen na výstavbě domů, ale na vytvoření fungující čtvrti jako celého ekosystému pro každodenní život. Součástí projektu je proto náměstíčko se službami a obchody i park vedoucí až k Základní škole Šmeralova, na jehož budování chce investor spolupracovat s městem. Parkování pro rezidenty bude zajištěno podzemními garážemi, zástavbu na západní straně doplní šest rodinných domů ve třech dvojdomech.
Projekt přivítala i primátorka Karlových Varů Andrea Pfeffer Ferklová z ANO. Lokalita podle ní město dlouho trápila a nová výstavba ji propojí s okolím, konkrétně s parkem u základní školy na jedné straně a s přestavovanou Střední umělecko-průmyslovou školou keramickou a sklářskou na straně druhé. Rybáře mají podle primátorky potenciál stát se velmi vyhledávanou čtvrtí.
Pivovar, který v Rybářích stál přes sto let, tak definitivně ustoupí novému využití. Zda se developerovi podaří prodat byty v lokalitě, kde se lidé donedávna aktivně vyhýbali rozpadajícímu se areálu, ukáže zájem kupujících v nadcházejících měsících.
Zdroj: autorský text / ČTK