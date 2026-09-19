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V Kaplici začala stavba nového dálničního střediska. Obslouží D3 až k rakouské hranici

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Stavba nového střediska správy a údržby dálnice v Kaplici odstartovala předáním staveniště. Areál u Nového Jermalského rybníka nabídne zázemí nejen pro údržbu dálnice D3, ale také pro policii a složky integrovaného záchranného systému. Hotový by měl být zhruba za 21 měsíců.
V Kaplici začala stavba nového dálničního střediska. Obslouží D3 až k rakouské hranici

V Kaplici začala stavba nového dálničního střediska. Obslouží D3 až k rakouské hranici

Zdroj: ŘSD
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Budějcká Drbna

Články z Budějcké Drbny přinášejí aktuální dění z Českých Budějovic a celého Jihočeského kraje. Věnují se tématům, která přímo ovlivňují život místních obyvatel – od politiky, dopravy a školství přes kriminalitu až po kulturu, sport a každodenní zajímavosti z regionu. Obsah je čtivý, svižný a...

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