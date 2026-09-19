V Kaplici začala stavba nového dálničního střediska. Obslouží D3 až k rakouské hraniciPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
V Kaplici začala stavba nového dálničního střediska. Obslouží D3 až k rakouské hranici
Spor o rekonstrukci českobudějovického KD Slavie dostal novou kapitolu. Jan Proksa, jeden z architektů,...
Českobudějovičtí kriminalisté pátrají po třináctileté Lence Řezníčkové, která odešla ve středu večer z...
Lidé v Mirovicích na Písecku dnes v místním referendu rozhodnou o stavbě větrných elektráren. Se záměrem...
Krátce před půl pátou ráno vyjížděly všechny složky integrovaného záchranného systému k vážné dopravní...
Články z Budějcké Drbny přinášejí aktuální dění z Českých Budějovic a celého Jihočeského kraje. Věnují se tématům, která přímo ovlivňují život místních obyvatel – od politiky, dopravy a školství přes kriminalitu až po kulturu, sport a každodenní zajímavosti z regionu. Obsah je čtivý, svižný a...Všechny články tohoto autora →
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