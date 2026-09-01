V jihomoravském kraji ubývá prvňáčků, mezi staršími dětmi vedou maturitní oboryPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
V jihomoravském kraji ubývá prvňáčků, mezi staršími dětmi vedou maturitní obory
V srpnu zahynulo v kraji deset lidí, o osm více než za stejné období loni. Stalo se 523 nehod, což je o 21...
Na taneční zábavě na Blanensku měli policisté během kontroly plné ruce práce. Z téměř stovky...
Nenechavé ruce je zradily. Brněnští policisté v neděli dopadli tři zloděje, kteří se ze svých předchozích...
Horké letní dny budou v brněnských Kohoutovicích o něco příjemnější. Radnice proměnila původní dětské...
Články z Brněnské Drbny přinášejí aktuální zpravodajství z jihomoravské metropole a jejího okolí – od politiky přes dopravu, kulturu, školství až po bezpečnostní a společenská témata. Obsah se zaměřuje na události, které přímo ovlivňují každodenní život místních obyvatel, ať už jde o nové...Všechny články tohoto autora →