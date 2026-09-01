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V jihomoravském kraji ubývá prvňáčků, mezi staršími dětmi vedou maturitní obory

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S příchodem září zasedly jihomoravské děti do školních lavic, některé z nich úplně poprvé. Prvňáčků přitom podstatně ubylo. Očekává se, že tomu tak bude i v příštích letech. Starší studenti naopak vzali útokem maturitní obory.
V jihomoravském kraji ubývá prvňáčků, mezi staršími dětmi vedou maturitní obory

V jihomoravském kraji ubývá prvňáčků, mezi staršími dětmi vedou maturitní obory

Zdroj: Pixabay.com
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Brněnská Drbna

Články z Brněnské Drbny přinášejí aktuální zpravodajství z jihomoravské metropole a jejího okolí – od politiky přes dopravu, kulturu, školství až po bezpečnostní a společenská témata. Obsah se zaměřuje na události, které přímo ovlivňují každodenní život místních obyvatel, ať už jde o nové...

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