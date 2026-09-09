V Jihlavě mají vzniknout dva parkovací domy. Další se rýsuje na Březinkách

Stavbu parkovacího domu za supermarketem Billa u třídy Legionářů připravuje společnost ICOM transport. Potřebnou plochu tato společnost získala díky směně pozemků s městem. Jihlavské zastupitelstvo směnu schválilo v létě v roce 2024. „Co mám zprávy z ICOMu, tak společnost má už hodně dlouho podanou žádost o stavební povolení. Myslím, že ho budou mít už brzy platné,“ sdělil na konci srpna primátor Jihlavy Petr Ryška (ODS a KDU-ČSL).
Za Billou zaparkuje skoro 500 řidičů
Redakce Drbny se obrátila na tuto společnost s dotazem, v jaké fázi se nyní nachází zmíněná žádost o stavební povolení. „Stavební povolení společnost nemá,“ reagoval Martin Havran z PR oddělení společnosti ICOM transport.
Dle Ryšky společnost ICOM transport přemýšlí o tom, že stavbu parkovacího domu zahájí až na jaře 2027. „Pro nás by to bylo jedině dobře, protože když začnou stavět, tak parkoviště, které tam teď je, nebude fungovat. Je ale možné, že začnou stavět ještě teď, v listopadu., přes zimu přestat a pokračovat na jaře,“ naznačil Ryška.
K termínu výstavby Havran sdělil, že zahájení výstavby parkovacího domu je skutečně předběžně plánováno na jaro roku 2027. „Ale tento termín se může ještě změnit v návaznosti na průběh přípravných procesů,“ dodal. Řidiči by parkovací dům mohli začít užívat po roce od zahájení výstavby.
Náklady na výstavbu tohoto domu jsou dle Havrana 220 milionů korun, kapacita je 480 parkovacích míst, v přízemí by měly být menší komerční prostory.
Parkovací dům u zoo se projektuje
Druhou očekávanou stavbou v Jihlavě je parkovací dům u zoologické zahrady, ten se podle slov Ryšky aktuálně projektuje. „I ten by se měl začít stavět během příštího roku, na něj máme v rozpočtu připraveny peníze. Letos se asi nezačne,“ odhaduje primátor krajského města Vysočiny.
Dle dřívějších informací zde najde místo kolem stovky řidičů. Podle předpokladu to bude stavba za 80 až 100 milionů korun, dle předběžných jednání na ni přispěje kraj.
Vedení Jihlavy je v kontaktu i s několika soukromými investory, kteří mají zájem o stavbu parkovacího domu v Jihlavě. Dle Ryšky jim to začíná dávat smysl s tím, jak se v Jihlavě rozšiřuje parkovací koncepce. „Zájem mají třeba na Březinkách. A jsou to vážní zájemci,“ zdůraznil Ryška.
Jeden z největších parkovacích domů v republice
Před rokem začala v areálu jihlavské nemocnice stavba parkovacího domu, který má ještě letos začít sloužit řidičům. V budoucnosti může jít o jeden z deseti největších parkovacích domů v republice.
Stavba parkovacího domu i nového nemocničního pavilonu probíhá v režimu BIM, tedy s využitím digitálního modelu 3D. Lidé mohou dění sledovat přes YouTube, následně má vzniknout časosběrný snímek. Denně se na staveništi pohybuje zhruba padesát pracovníků, kteří se přesouvají mezi oběma objekty. „Po roce je dobře vidět, že se projekt posouvá a nové budovy rostou doslova před očima. Každý další měsíc bude změna areálu viditelnější,“ uvedl na začátku srpna hejtman Martin Kukla (ANO).
Od letošního května mají nový parkovací dům policisté v Jihlavě. Náklady na jeho stavbu byly asi 70 milionů korun, peníze policie získala z evropského programu IROP a také od Kraje Vysočina. Vozidla se na střechu parkoviště dostanou přes závoru přes čtečku nebo závoru může zvednout pracovník na recepci.