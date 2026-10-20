V Itálii se na jednu noc v hotelu neubytujete. Nová strategie hoteliérů mění délku pobytu na cenový nástroj proti krátkým rezervacím

Pátek večer, dálnice za Brennerem, kolona směrem ke Gardskému jezeru. Řidič z Brna otevře v telefonu rezervační aplikaci a hledá postel na jednu noc, než ráno vyrazí k moři. Jeden hotel za druhým hlásí totéž: minimálně dvě noci, tři noci, nebo příjezd jen v sobotu. Situace, kterou čeští cestovatelé dřív znali hlavně z chorvatských apartmánů, se rozšiřuje do italských hotelů. Data svazu hoteliérů Unione Albergatori z Trentina ukázala, že 88 % poptávek na jednu noc skončilo odmítnutím kvůli minimální délce pobytu nebo pevným dnům příjezdu. Krátká zastávka, kdysi nejlevnější a nejpružnější řešení cesty, se v řadě oblíbených míst mění v nejdražší položku celé dovolené. A to ještě předtím, než turista zaplatí první pizzu.
Minimální pobyt a příplatek za jednu noc: nová logika italských ceníků
Nejnázornější ukázku nabízí jadranské letovisko Senigallia. Ceník Hotelu Italia pro sezonu 2026 počítá s pobytem nejméně tři dny. Kdo chce zůstat kratší dobu, dostane příplatek 10 % za jednu i za dvě noci.
Jak to vypadá v praxi? Pokud by základní sazba činila 1 461 Kč za osobu a den, krátký pobyt by vyšel na 1 608 Kč. Pro dva lidi na jednu noc by tak účet stoupl zhruba na 3 215 Kč. Rozdíl působí nevinně, dokud si ho cestovatel nepřičte ke každé zastávce na trase.
Ještě přísnější režim zachytil monitoring poptávky po ubytování, který provozuje Unione Albergatori v Trentinu. U části zařízení se v letní sezoně objevoval minimální pobyt sedm nocí. Většina poptávek od německých a amerických hostů přitom mířila na jednu noc. Hotely je přesto odmítaly a čekaly na vícedenní rezervace.
Podobný model funguje i za hranicemi Itálie, což ukazuje, kam se trh ubírá:
Rakousko: hotel Gmachl u Salcburku chce na podzim 2026 nejméně 3 noci od pátku do pondělí, během podzimních prázdnin 4 noci. Chorvatsko: vila v Crikvenici vyžaduje 7 dní a pevný den střídání; pokoje na Brači připustí jednu noc mimo sezonu, v hlavních termínech roku 2027 už tři. Španělsko: andaluský penzion La Posada Maran trvá na třech nocích, hotely Lopesan na Gran Canarii naopak jednu noc ještě prodávají. Proč hotel raději čeká na delší rezervaci
Za novými pravidly stojí řízení výnosů, tedy disciplína, podle které hotely průběžně upravují ceny i podmínky prodeje. Délka pobytu v ní slouží jako cenový filtr. Firma PriceLabs, která hotelům dodává software pro dynamické ceny, v březnu 2026 popsala typické nastavení: jedna noc stojí o 15 % víc než základní sazba, dvě až tři noci se účtují standardně a od čtyř nocí host dostane slevu 10 %.
Přepočteno na průměrný italský tříhvězdičkový hotel (2 923 Kč za noc) by jednonocležník zaplatil 3 361 Kč, zatímco host na čtyři noci jen 2 631 Kč za noc. Rozdíl přes 700 Kč za jednu postel a tutéž snídani.
Ekonomika provozu je prostá. Jedna noc znamená úklid, praní prádla, agendu na recepci a často i neprodejnou mezeru v kalendáři. Pokud host obsadí pokoj ze soboty na neděli, hotel může přijít o rodinu, která chtěla zůstat od pátku do úterý. PriceLabs proto doporučuje při vysoké poptávce a malém počtu volných pokojů minimum navyšovat.
Roli hraje i konkurence. Podle infografiky
ministerstva cestovního ruchu bylo v květnu 2026 v Itálii evidováno 714 675 ubytovacích zařízení. Klasické hotely z toho tvořily pouhých 31 169, tedy 4,4 %. Soukromé pronájmy a penziony typu B&B představovaly 70,6 % trhu. Hoteliéři v takovém prostředí bojují o každé euro a pravidla pro délku pobytu jim pomáhají výnos uhájit.
Podle nás se tento model bude dál šířit všude, kde poptávka převyšuje nabídku. Obsazenost na rezervačních portálech dosáhla v květnu 2026 v celé Itálii 55,1 %, v Laziu 66,9 %, v Toskánsku 57,6 % a v Benátsku 57,5 %. Analytici HotelManagerLab navíc upozorňují, že obsazenost hotelových pokojů od ledna do května 2026 překonávala průměr let 2023 až 2025. Plné hotely si mohou vybírat.
Foto: thhe.dk / Creative Commons / CC BY-SA 3.0. Italské ceny 2026 v korunách: dráž spí i jí
Přísnější pravidla dorazila ve chvíli, kdy Itálie zdražuje i bez nich. Statistický úřad
ISTAT zaznamenal v červenci 2026 u služeb restaurací a ubytování meziroční růst o 3,4 %, v červnu přitom šlo o 2,9 %. Samotné ubytování zrychlilo výrazněji, z 2,2 % na 4,0 %. Nocleh tedy v létě táhl ceny nahoru víc než talíř těstovin.
Gastronomie ovšem také přidává. Podle výzkumného centra svazu FIPE vzrostly v březnu 2026 ceny v tradičních restauracích o 2,9 %, v pizzeriích o 4,1 % a v barech o 3,5 %.
Orientační průměry hotelových cen podle portálu HotelsCombined z října 2026:
Ukazatel Cena za noc Průměrný hotel v Itálii 4 457 Kč Hotel 3* 2 923 Kč Hotel 4* 4 944 Kč Srpen (nejdražší měsíc) 5 553 Kč Listopad (nejlevnější měsíc) 3 142 Kč Sobota (nejdražší den) 5 651 Kč
Regionální nůžky jsou ještě rozevřenější. Nejvyšší průměrnou cenu na portálech měla v květnu provincie Bolzano s 6 153 Kč, za ní Lazio s 5 003 Kč. Na opačném konci stály Molise (2 141 Kč) a Kalábrie (2 170 Kč).
Když tyto údaje složíme dohromady, vychází nepříjemná kombinace. Sobotní nocleh v srpnu v Jižním Tyrolsku, navýšený o příplatek za krátký pobyt, se snadno vyšplhá vysoko nad šest tisíc korun. Pro českou rodinu, která cestou k moři jen přespává, to může být nejdražší noc celého výletu.
Tranzit přes Itálii: jak v roce 2026 sehnat nocleh na jednu noc
Nejvíc to pocítí Češi, kteří jezdí autem a spoléhají na improvizaci. Severní Itálie, alpská údolí, jezera a pobřeží patří k místům, kde hotely nastavují pravidla nejtvrději. Několik kroků ale šanci na jednu noc výrazně zvyšuje:
Ověřte minimální pobyt předem. V rezervačním systému zadejte přesné datum a jednu noc, pak porovnejte cenu téhož hotelu pro jednu, dvě a tři noci. Vyhněte se sobotě. Příjezd od neděle do čtvrtka bývá levnější a pravidla volnější. Hledejte u dálnic. Menší hotely, motely a penziony u dopravních tahů mívají jednu noc v nabídce častěji než rekreační centra. Zkuste přímý kontakt. Hotel může telefonicky nebo e-mailem nabídnout výjimku, kterou portál nezobrazí. Zkuste to na poslední chvíli. Podle PriceLabs hotely těsně před příjezdem restrikce někdy uvolňují, aby doprodaly volné pokoje. Jistota to ale není. Mějte náhradní plán. Ubytování o jednu obec dál od turistického centra často vyjde levněji a bez minimální délky pobytu.
U apartmánů a vil buďte opatrní. Tam bývá minimální pobyt ještě přísnější a týdenní pobyty s pevným dnem střídání patří ke standardu. Pro dovolenou u moře se proto vyplatí rovnou plánovat blok tří a více nocí na jednom místě. Sleva za delší pobyt a odpadnutí příplatku za krátký nocleh se v součtu projeví víc než kterákoli akční nabídka.
Mění se tak samotná matematika cesty. Jedna noc v Itálii přestává fungovat jako levná nouzová zastávka a stává se cenově nejméně výhodnou variantou celé trasy. Kdo si to spočítá ještě doma, ušetří na jedné posteli tolik, kolik by jinak utratil za večeři pro celou rodinu.
Zdroj:
VědaŽivě.cz
Autor:
Veronika Holečková