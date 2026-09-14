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V IKEM porušovali zákony při nakládání s majetkem, selhaly i vnitřní kontroly

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Institut klinické a experimentální medicíny v letech 2022 až 2024 opakovaně porušoval zákony i své vnitřní předpisy při nakládání s majetkem a veřejnými penězi. Zjistil to Nejvyšší kontrolní úřad při kontrole, která prověřila 102 případů nakládání s penězi v celkovém objemu 905,3 milionu korun.
V IKEM porušovali zákony při nakládání s majetkem, selhaly i vnitřní kontroly

V IKEM porušovali zákony při nakládání s majetkem, selhaly i vnitřní kontroly

Zdroj: IKEM
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Pražská Drbna

Pražská Drbna sleduje tep metropole z první ruky. V záplavě celostátních zpráv nabízí pohled z ulice – na to, co se děje v městských částech, mezi lidmi, v dopravě, na radnici i v kultuře. Neřeší jen velké kauzy, ale i malé události, které utvářejí každodenní život v hlavním městě. Čtenáři tu...

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