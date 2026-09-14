V IKEM porušovali zákony při nakládání s majetkem, selhaly i vnitřní kontroly

Institut podle zjištění NKÚ také opakovaně rozděloval plnění na jednotlivé objednávky nebo akceptoval nabídkové ceny, aniž by ověřil, zda odpovídaly cenám v čase a místě obvyklým, zjistil NKÚ. Úřad proto doporučil ministerstvu zdravotnictví, aby v IKEM zajistilo účinnou kontrolu hospodaření.
„Závěry Nejvyššího kontrolního úřadu vnímáme jako závažné. IKEM již v průběhu kontroly reagoval přijetím řady nápravných opatření. V řadě případů se jednalo o částečně chybějící dokumentaci u vybraných vzorků," uvedla mluvčí zařízení Barbora Brunclíková.
Ředitelem IKEM byl až do podzimu 2023 dnes již zesnulý Michal Stiborek. Spolu s dalšími dvěma muži byl obžalovaný z vydírání lékařů. Soud poté jeho stíhání zastavil. Následně IKEM vedla do letošního jara Helena Rögnerová, kterou řízením pověřil tehdejší ministr zdravotnictví Vlastimil Válek (TOP 09). IKEM je největší transplantační centrum v Česku, loni jeho lékaři pacientům vyměnili téměř 600 orgánů. Spolu s Vídní a Berlínem patří mezi největší v Evropě. Pečuje také o nemocné s onemocněními srdce, ledvin či diabetem. V roce 2024 hospodařil s majetkem za 11,4 miliardy korun.
„Současné vedení od počátku svého fungování pracuje na zavedení funkčního vnitřního kontrolního systému. Cílem bude nejen kontrola dodržování směrnic IKEM a zákonných požadavků, ale rovněž zavedení preventivních účinných mechanismů. V této oblasti bude vedení IKEM pravidelně komunikovat s ministerstvem zdravotnictví," dodala Brunclíková.
Jako příklad závažného zjištění uvádí NKÚ zakázky na vývoj aplikací a kybernetickou bezpečnost. „Třem dodavatelům IKEM bez soutěže opakovaně vystavoval objednávky a v kontrolovaném období jim tak vyplatil celkem 59,5 milionu korun," uvedl úřad.
Při nákupu experimentální magnetické rezonance přistoupil institut na jedinou nabídkovou cenu a zaplatil 72 milionů korun bez daně z přidané hodnoty, aniž by využil veřejně dostupné zdroje k ověření ceny.
Institut si také opakovaně bez zadávacího řízení zajišťoval prostřednictvím objednávek služby týkající se pronájmu a servisu operačního prádla. Ještě rok a půl po skončení smlouvy si tyto služby objednával u dosavadního dodavatele a zaplatil mu za ně celkem 3,6 milionu korun, popisují kontroloři. „Následně IKEM v zadávacím řízení nastavil požadavek na přesné materiálové složení prádla odpovídající parametrům dosavadního dodavatele. Podle NKÚ tím bezdůvodně omezil okruh možných uchazečů a narušil tak hospodářskou soutěž," stojí ve zprávě.
V roce 2005 uzavřel IKEM smlouvu na ubytovací služby pro své zaměstnance na dobu 20 let, ale bez zadávacího řízení. V letech 2015 až 2025 zaplatil za tyto služby víc než 104 milionů korun. „NKÚ konstatoval, že porušením povinnosti zadat veřejnou zakázku v souladu se zákonem o veřejných zakázkách došlo k neoprávněnému použití peněžních prostředků státu," stojí v kontrolním závěru.
Kontroloři našli nedostatky i při vyřazování majetku. U 77 procent kontrolovaného zlikvidovaného majetku chyběly doklady, které by prokázaly, jaký majetek institut skutečně vyřadil a jak s ním naložil, uvádí úřad.
„V Institutu klinické a experimentální medicíny podle kontrolorů opakovaně selhával i vnitřní kontrolní systém, který nedokázal odhalit porušování zákonů ani vnitřních předpisů IKEM. Bez zásadních změn tohoto systému hrozí, že se obdobné nedostatky budou opakovat i v budoucnu," varuje NKÚ.